Maschili, femminili, di coppia o di gruppo: ecco i costumi di Halloween più belli ispirati ai momenti più memorabili del 2022 finora.

Con Halloween ormai alle porte è ora di iniziare a pensare al costume perfetto per l'occasione.

E quale travestimento migliore se non qualcosa di estremamente attuale e sufficientemente pop?

L'esperta di moda Maria Loizou di Karen Millen ha previsto quali saranno i costumi di Halloween a tema cultura pop più alla moda di quest'anno - tutti ispirati ai momenti più memorabili del 2022 (finora).

Ve li mostriamo per comodità divisi tra femminili, maschili, di coppia e di gruppo, ma liberi di dare sfogo a tutta la vostra creatività e di reinterpretarli come meglio credete.

Costumi di Halloween femminili

(Continua sotto la foto)

Mercoledì Addams dalla famiglia Addams

Con l'uscita della nuova serie tv Netflix Mercoledì (in Italia arriverà il 23 Novembre), la giovane Addams sarà sicuramente gettonatissima alle feste di Halloween: vi basti sapere che la frase "Wednesday Addams costume" riceve una media di 58.000 ricerche mensili su Google in tutto il mondo.

Per ricreare questo look basta abbinare un vestito nero stampato a un colletto a punta bianco e aggiungere le trecce tipiche di Mercoledì.

Wanda Maximoff di Wandavision

Wanda Maximoff della Marvel, altrimenti nota come Scarlet Witch, è un altro dei costumi più ricercati di quest'anno, con la frase "Scarlet Witch costume" che riceve 50.000 ricerche mensili su Google in tutto il mondo.

Tutto ciò di cui c'è bisogno sono un mantello e un vestito rossi, da abbinare al caratteristico copricapo di Scarlet Witch.

Completate il tutto con top in pelle rossa, corsetto o tuta per emulare il look di Wanda Maximoff.

Julia Fox

Julia Fox è in generale un'ottima ispirazione per i costumi di Halloween grazie alle sue scelte di moda sempre molto audaci.

L'attrice di Uncut Gems ultimamente ha sfoggiato alcuni look che si prestano particolarmente, come questo in pelle effetto latex usato alle sfilate di Parigi o quello in total denim condiviso con Kanye West per il suo compleanno.

Ovviamente è fondamentale abbinare all'outfit un trucco occhi molto smoky e degli accessori sufficientemente over, ma se trovate qualcuno disposto a farvi da spalla si presta per essere anche un buon costume di coppia.

Costumi maschili

Maverick di Top Gun

Il Maverick di Tom Cruise è uno dei costumi di Halloween più popolari che possiamo aspettarci di vedere questo Halloween.

Il successo al botteghino di Top Gun: Maverick, infatti, ha riacceso l'interesse per il classico degli anni '80, innescando 12.000 ricerche mensili medie per "costume da Top Gun" in tutto il mondo.

Baffi finti, bomber e occhiali da aviatore: massima resa col minimo sforzo, perfetto per chi è ossessionato dal franchise.

Eddie Munson di Stranger Things

La quarta stagione di Stranger Things è stata protagonista del 2022, quindi possiamo anticipare molti costumi ispirati dai residenti della città di Hawkins quest'anno e, più specificamente, dal nuovo favorito dai fan, Eddie Munson.

La quarta serie infatti ci ha fatto conoscere Eddie, che suona i Metallica, ossessionato da Dungeons and Dragons, leader dell'Hellfire Club.

Il look grunge di Eddie può essere facilmente replicato con una maglietta dell'Hellfire Club, jeans neri strappati e un gilet di jeans. Non a caso attualmente il termine "maglietta Hellfire Club" riceve in media 41.000 ricerche mensili in tutto il mondo.

Daemon Targaryen di House of the Dragon

Probabilmente una delle serie più attese dell'anno, quelli ispirati a House of the Dragon saranno tra i travestimenti più popolari quest'anno.

Vestitevi con una lunga tunica nera, una parrucca biondo-bianca e dotatevi di una spada di plastica: siamo sicuri che ci saranno molti sosia di Daemon Targaryen in giro questo Halloween.

Costumi di Halloween di coppia

Elvis e Priscilla

Elvis e Priscilla Presley saranno senza dubbio uno dei costumi di coppia più popolari di questo Halloween grazie al recente film biografico sul Re del Rock di Baz Luhrmann con Austin Butler.

Non a caso infatti le ricerche di "costume di Elvis" sono aumentate del 335% in tutto il mondo negli ultimi 12 mesi.

Per replicare il look iconico di Priscilla cercate un mini abito ispirato agli anni '60 e cotonate i capelli a sbuffo; tuta in pelle e capelli col ciuffo ingellato faranno invece il necessario per riportare subito in scena l'immagine distintiva di Elvis.

Barbie e Ken

Come risultato delle prime foto di Margot Robbie e Ryan Gosling sul set del prossimo film Barbie di Greta Gerwig, combinate con la recente tendenza "Barbiecore", possiamo aspettarci di vedere molte coppie vestite come l'iconico duo di plastica questo Halloween.

Che si tratti di abbinare abiti da pattinaggio al neon o costumi da cowboy rosa caldo, le ricerche di "costumi di Halloween per Barbie" raggiungono una media di 15.000 ogni mese in tutto il mondo.

Danny e Sandy

Ci aspettiamo di vedere anche un forte ritorno di costumi di coppia a tema Grease questo Halloween.

Danny e Sandy del popolare musical degli anni '70 sono sempre stati un classico travestimento di Halloween per le coppie e quest'anno non farà eccezione, soprattutto per onorare la defunta Olivia Newton-John.

Leggings o pantaloni in pelle nera, tacchi rossi e rossetto rosso per Sandy, giacca di pelle e capelli pettinati all'indietro, con un cardigan Rydell D.I.Y opzionale per Danny.

Costumi di gruppo

Il cast di Euphoria

Questo Halloween ci aspettiamo di vedere non pochi costumi a tema Euphoria. Dall'uscita della seconda stagione, infatti, outfit e beauty look dell'intero cast hanno conquistato le scene, ergendosi a idea perfetta per un travestimento di gruppo di Halloween, pieno di glitter, colori vibranti e Y2K fashion trends.

Le sorelle Sanderson di Hocus Pocus

Niente dice Halloween più del classico Hocus Pocus, soprattutto ora che l'attesissimo sequel è arrivato su Disney Plus. Per gruppi da tre, dunque, cosa c'è di meglio delle sorelle Sanderson? Vi basti sapere che la ricerca ‘Hocus Pocus costumes’ su Google è cresciuta del 317% nel mondo negli ultimi tre mesi.