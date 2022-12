Natale si avvicina e come ogni anno vi chiedete cosa regalare di originale a partner, parenti e amici? Ecco tanti spunti utili

Cosa regalare di originale?

Riuscire a scovare il dono giusto, sufficientemente particolare e personalizzato da sorprendere chi lo riceve e regalargli un po' di quello stupore che caratterizza i Natali dell'infanzia non è facile, ma quando ci si riesce la soddisfazione è tanta che vale almeno la pena provarci.

Il problema come spesso capita sta tutto nell'idea - a proposito del fatto che è il pensiero che conta - ma il tempo per farsi venire le buone idee per decidere cosa regalare di originale al partner, ai parenti e agli amici non è mai abbastanza, soprattutto se finisce in to do list tra la spesa, la palestra, le vacanze da organizzare e le incombenze lavorative da chiudere per tempo per poter andare in ferie tranquilli.

Insomma, ecco perché ci abbiamo pensato noi (inserendolo tra le nostre incombenze lavorative da chiudere per tempo per poter andare in ferie tranquilli), facendo una selezione di idee e oggetti - da incartare paro paro o usare come spunto.

Cosa regalare di originale? Ecco la nostra selezione per Natale 2022

Un oggetto di design

Il tradizionale Piatto Calendario di Fornasetti, realizzato a mano in porcellana con dettagli in oro, giunge alla sua cinquantaseiesima edizione e porta con sé un nuovo messaggio di auguri.

Lo decora infatti un paesaggio surreale, dove torri costruite con delle carte da gioco si stagliano alte verso il cielo, sfidando e nubi che lo attraversano. E dunque l’augurio per il nuovo anno è quello di ricorrere alla creatività per disegnare nuove città possibili, mondi migliori che ci ispirino.

La tradizione del Piatto Calendario Fornasetti risale agli anni Quaranta, quando Piero Fornasetti e Gio Ponti diedero vita agli Annuari, dodici tavole rilegate in libretti calendario riservate ad amici e clienti affezionati come strenna natalizia. A distanza di anni, nel 1968, Fornasetti riportò alla luce l’idea e da allora realizza i decori di questi piatti da collezione, tutti in edizione limitata, ognuno portatore di uno speciale augurio di buon anno.

Il Piatto Calendario Fornasetti è disponibile nei Fornasetti store di Milano e di Londra, da Harrods, sul sito www.fornasetti.com e presso i rivenditori autorizzati.

In foto, il Piatto Calendario 2023, porcellana con oro, diametro 24 cm. Edizione limitata di 950pezzi

Un gioco in scatola

Dal 1935 a oggi ha fatto divertire più di 1 miliardo di giocatori in 114 Paesi e continua a farlo “senza passare dal Via!” grazie a nuove interessanti versioni.

Con ben 22 destinazioni diverse da visitare e scoprire, carte diario di viaggio alla mano, è arrivato il momento di partire per un’emozionante partita con il nuovo Monopoly In Viaggio per il Mondo.

Con tanto di pedine a timbro e tabellone cancellabile, i giocatori timbreranno i magnifici luoghi visitati come fossero pagine del passaporto e scopriranno curiosità su tante destinazioni diverse: è il gioco perfetto per gli appassionati di viaggi, l’ideale per scoprire luoghi e usanze, ma anche per scegliere il luogo preferito e pianificare le prossime vacanze in modo insolito e divertente, per intrattenersi al meglio in vista delle tanto attese ferie.

E non solo: i giocatori più fortunati che troveranno all’interno della confezione uno dei biglietti d’oro vinceranno una vera Crociera MSC per quattro persone, per vivere una settimana da sogno e scoprire dei luoghi incantevoli

Un regalo "utile" per i bambini

SNOOGGA è il coprigambe per passeggino per ogni stagione, super compatto (tanto compatto che non c'è bisogno di toglierlo per chiudere il passeggino) e super leggero, mantiene il bambino al caldo con temperature dai +10° ai -10°C, se abbinato a vestiti appropriati.

Una volta chiuso occupa pochissimo spazio, mentre aperto vanta una vestibilità perfetta e una gran comodità di utilizzo, indipendentemente dal passeggino o dal seggiolino auto: è universale, quindi si adatta a tutti i sistemi di chiusura delle cinturine.

Classificato come TOG 4, al suo interno ha un'imbottitura 3M Thinsulate™ riciclata al 75%, più calda della piuma anche quando è umida, per un risultato ancora più affidabile.

Per bimbi dai 6 mesi ai 3 anni, è disponibile in una ampissima gamma di colori (come da foto qui sopra).

Una dettaglio ricercato per la casa

Per portare un tocco di design in casa non servono necessariamente grandi investimenti, quando c'è il buon gusto.

In occasione del Natale la nuova limited edition di box Antonio MarrasxTempo per esempio diventa un regalo perfetto.

Nata dall’abbraccio tra il celebre marchio di fazzoletti Tempo e il romanticismo del celebre stilista Antonio Marras, la limited edition è composta da quattro fantasie, ispirate alle stampe più iconiche e imprescindibili delle collezioni di Marras: rose rosse, peonie, ramage e marinaretti.

Marinaretti è il box emblema della collezione, il motivo realizzato a mano da Marras con gli acquerelli ritrae profili stilizzati di marinai. Il disegno, spesso presente nella sua produzione, rivela la forte passione dello stilista per tutti quegli elementi grafici e letterari che ricorrono nell’epica marina.

Rose rosse rimanda a un motivo che spesso appare nelle collezioni dello stilista: l’emblematico fiore rosso che evoca la passione e i sentimenti è un richiamo al sangue inteso come vitalità, scorrere di esperienze e movimento.

In linea con la volontà di raccontare il fascino per mondi lontani, il box peonie trae ispirazione dalle bellissime peonie imperiali del Giappone con piccoli gelsomini dalle sfumature blu klein e celesti su sfondo bianco.

Infine, il box ramage, che rappresenta un bouquet di rose sbocciate, boccioli non ancora dischiusi e foglie verdi, riporta alla mente la tappezzeria inglese o quei rivestimenti del sofà della casa della zia adorata. Inoltre, in questa fantasia il calore del ricordo è riportato alla vita grazie all’accostamento di un pattern che riproduce una maglia realizzata a mano con tutti i colori più gioiosi.

All'interno, i nuovi fazzoletti Tempo 3in1, i più morbidi di sempre, ancora più soffici e ideali anche per le pelli più sensibili, biodegradabili senza perdere la resistenza in lavatrice.

La versione cubica contiene 60 pezzi, quella rettangolare 80 pezzi: sono versatili, funzionali e perfetti per tutte le stanze della casa.

Una cosa buona da mangiare (o bere)

Come dice il claim natalizio di Deliveroo «il regalo più bello non è un cappello, né un paio di guanti o, tantomeno, un orologio a cucù. Ma il buon cibo e i piatti che più amiamo».

E allora perché non mettere sotto l'albero qualcosa che farà felice il destinatario sia nel momento in cui aprirà il pacchetto sia quando, in seguito, si gusterà quello che gli abbiamo regalato?

Un libro - o... 400mila audiolibri

Quando si decide di regalare un libro si fa un doppio regalo, perché oltre a quello che si impacchetta c'è una storia che farà compagnia a lungo. Se non sapete quale titolo scegliere, qui trovate tutte le nostre selezioni dei libri più belli freschi di stampa.

In alternativa per andare sul sicuro potete regalare un buono Storytel, per impacchettare virtualmente oltre 400mila audiolibri, podcast e ebook in italiano, inglese e spagnolo. Dagli ultimi bestseller ai classici senza tempo, dai thriller più acclamati alle passioni romantiche, passando per biografie e titoli per bambini.

Una gita fuori porta

Il miglior regalo, spesso, è del tempo di qualità da passare insieme. Ecco perché può essere un'idea super gradita quella di una giornata da condividere facendo qualcosa di bello.

Qualche esempio?

Un viaggio nel Quattrocento, alla scoperta di come si viveva in un maniero: si può regalare un biglietto valido dal prossimo febbraio per un tour guidato al Castello di Padernello, a mezz’ora da Brescia e un’ora e mezzo da Milano. Ci sono il fossato, la sala da ballo, le cucine, la cappella gentilizia, ma non solo: nel 2023 Bergamo e Brescia saranno Capitale della Cultura, che vuol dire molte mostre importanti, ospitate proprio dal Castello. Una sul ciclo Padernello del Pitocchetto e un’altra sulle favolose Armature Martinengo. Finita la visita, si può fare un giro nel Borgo di San Giacomo, per una gita tra aironi, martin pescatori e cucina gourmet.

O, ancora, una giornata o un weekend intero tra le vigne della Franciacorta, per un tour con bici elettrica, una visita con degustazione e cooking class per gli appassionati all’enogastronomia oppure una visita al Monastero di san Pietro in Lamosa.

Per i buongustai da non perdere la possibilità di visitare i produttori di formaggi e salumi tipici con degustazione o il più-nic nei vigneti, un'occasione per degustare Franciacorta in mezzo alla natura, in tutto relax. La cantina fornisce il cestino pic-nic completo di tutto il necessario: Franciacorta, calici e abbinamenti gastronomici.

La Franciacorta è un paradiso poi per gli amanti delle due ruote e può essere esplorata in sella alla bicicletta, che consente di godere di scorci suggestivi in luoghi altrimenti non raggiungibili in auto.

Ma si può fare anche il trekking con gli asini, la gita in carrozza, il tour in quad o in vespa o anche in volo.

Trovate tutte le informazioni necessarie per organizzare la vostra gita qui.

Un "buono" (magari per scappare dai marziani)

Avete presente la vecchia bella busta dei parenti che «comprati quello che ti piace»? Ecco, la sua versione 5.0 è un buono virtuale per far scoprire un servizio o un'attività che reputiamo meritevole di essere scoperto (o usato di più).

Un esempio? Sul sito del Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano sono in vendita i biglietti per partecipare a una escape room a tema Marte e marziani tutta virtuale.

M4RT3! è una escape room online narrativa e investigativa, al confine tra fiction, realtà storica e attualità, in cui il giocatore potrà scoprire la vera storia di Schiaparelli, Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Brera a Milano, quando, nella notte del 23 agosto 1877, puntando verso Marte il telescopio con cui stava osservando il cielo, scoprì continenti, mari, isole, canali, calotte polari e arrivò a fantasticare dell'esistenza di esseri intelligenti, i marziani.

Ovviamente una volta scelto il buono giusto, stampatelo e "confezionatelo" come si deve, abbinatelo a un bel biglietto con dedica e consegnatelo al destinatario.

Un trattamento di bellezza

Per chi non si concede mai abbastanza coccole o per chi è appassionato di trattamenti beauty o trucchi & co i regali a tema non sono mai abbastanza, ma vanno scelti con cura, pensando a chi abbiamo davanti.

Un gadget tech per rendere i trattamenti viso più veloci ed efficienti per chi non ha mai abbastanza tempo da dedicare a se stess*, un massaggio o una giornata in una spa della città, magari da condividere per concedersi un po' di tempo insieme, o un buono con una consulente di immagine.

Silvia Fanella ha attivato una Gift Card Digitale che permette di scegliere e regalare un servizio a chi volete.

In foto, e perfetto per chi ha voglia e le occasioni adatte per risplendere un po', Radiant Powder (B-One polvere irradiante), un illuminante leggero e prezioso al profumo di vaniglia da spruzzare su spalle, braccia, schiena, décolleté e capelli.

Un'esperienza: un giorno in Spider o una cena stellata Michelin?

Un regalo per la felicità di appassionati di auto d'epoca o per gli animi più romantici: basta andare sul sito di Slow Drive, leader nel noleggio di vetture d’epoca senza conducente, per ritrovarsi alla guida di un'Alfa Romeo Giulietta, Duetto spider, Maggiolino Karmann, Fiat Cabriolet, Triumph Spitfire, Morgan, Porsche e Mini Cooper, una carrellata di veri miti da scegliere insieme all’itinerario e alla durata (dalla mezza giornata al week end).

Si può decidere tra tanti tour: in Lombardia (sul Lago di Garda o sul Lago di Como), Toscana (a Firenze e Siena), Veneto (Verona con la Valpolicella o Padova) e Liguria (Savona).

Si riceve un elegante cofanetto - da mettere sotto l’albero di Natale – con il buono per il noleggio con validità di 24 mesi, oltre ai guantini in pelle da perfetto slow driver, occhiali da sole anni ’60 per il co-pilota e mappe con i tour da non perdere.

Per i gourmand invece non c'è che l'imbarazzo della scelta: sono state da poco assegnate le stelle Michelin e alcuni ristoranti danno anche la possibilità di fermarsi a dormire. Dovete solo decidere la meta e prepararvi a un'esperienza ad alto tasso sensoriale.

Delle pappe da festa per i più viziati di casa

Lily’s Kitchen ogni anno studia uno speciale menu con cui i quattrozampe potranno festeggiare alla grande il Natale insieme alla propria famiglia umana.

Utilizzando solo ingredienti naturali di elevata qualità, tra cui carne e frattaglie preparate al momento, il risultato sono una selezione di deliziose ricette: dai Calendari dell’Avvento alle proposte per il pranzo di Natale, passando per gli snack, questa linea in edizione limitata offre tutto ciò che occorre per far trascorrere delle festività indimenticabili anche ai membri pelosi della famiglia.

Una bicicletta o... una ebike

Non c'è bisogno di elencare i buoni motivi per cui una bicicletta - o se il budget lo permette una eBike - sono dei regali fantastici.

Le nostre preferite al momento sono due: Loft™ 7i è una bici da città leggera, resistente e comoda, che coniuga divertimento e funzionalità. Le ruote 700c e la posizione di guida eretta assicurano velocità, comfort e controllo ottimali. Questa bici classica rivisitata in chiave moderna è costruita per la vita di città.

Townie Go! 7D EQ invece è la e-bike per tutti (nella foto qui sopra).

Comfort e controllo con la potenza e il divertimento di una bicicletta elettrica, grazie alla batteria completamente integrata con 3 livelli di assistenza, agli pneumatici da 26'' e alla geometria brevettata.

Una seduta con "uno bravo"

E se questo Natale regalassimo del tempo da dedicare a se stessi? O meglio ancora, il tempo per permettere ai nostri cari di ritrovarsi e coltivare il proprio benessere?

Dopo il successo dello scorso anno, sono tornate le Gift Card di Natale di Unobravo: un pensiero unico e di grande empatia, che con affetto sincero supera il pregiudizio e porta una nuova possibilità di benessere a chi lo riceve.

Scegliere di regalare una seduta dallo psicologo non è un tabù: deve essere vista, al contrario, come un’opportunità per incoraggiare le persone care a prendersi cura del proprio benessere psicologico e favorire un cambiamento profondo verso un percorso di crescita, scoperta e consapevolezza.

Regalare una Gift Card di Unobravo, dal valore di €45 è molto semplice: basta visitare il sito web, selezionare la creatività preferita tra quelle a disposizione e completare l’acquisto.

Dopo aver ricevuto la mail di conferma, è possibile stampare o inviare al destinatario la Gift Card con il codice unico; chi riceve il dono dovrà solamente compilare il questionario e incontrare il professionista assegnato durante il primo colloquio conoscitivo gratuito, e scegliere se continuare il percorso riscattando il codice ricevuto.

È possibile acquistare una o più Gift Card che potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2023.

Un corso online di sartoria per favorire la moda sostenibile

L’industria della moda è una delle più inquinanti al mondo. E il suo impatto non è circoscritto a una particolare azienda produttrice o a una specifica fase di produzione: l’intera filiera ne è coinvolta, fino ad arrivare ai consumatori, che in questo hanno un ruolo chiave.

Ecco perché sarebbe importante iniziare ad agire in prima persona.

Per imparare le basi della sartoria, Simona Ullo, fondatrice di The Yellow Peg, negozio di moda sostenibile organizza dei corsi online di sartoria.

Laureata in ingegneria e diventata sarta per passione, Simona ha iniziato a creare i propri vestiti nel 2015 come hobby. La sua attività è cresciuta grazie a Facebook e Instagram e da allora si è espansa con corsi di sartoria per aiutare le persone ad abbracciare un approccio alla moda più sostenibile, con un’ottica privilegiata verso l’uso di fibre rigorosamente naturali e materiali durevoli.

Un cinema in casa

Per chi al cinema preferisce il divano di casa, allestitegli un cinema casalingo, scegliendo cosa può fare al caso suo: qualche mese di abbonamento a Netflix, Amazon Prime o Disney Plus? Un proiettore? Una macchina per popcorn? (quella di Joe & Seph's su QVC nella foto qui sopra arriva in un pack con compresi anche i chicchi di mais).

Per i proiettori invece date un'occhiata qui.

Una decorazione di Natale originale

Le palline di Natale “contemporanee” sono a forma di brioche, bottiglia di gin o broccolo.

Sceglietele targettizzate sul destinatario, o in base alle passioni che vi uniscono, e confezionate un regalo che tornerà protagonista per tutti i Natali a venire, direttamente dal suo albero di casa.

Da Flying Tiger c'è un assortimento di oltre 50 palline diverse, per tutti i gusti e passioni.

Una borsa da viaggio

Ancora meglio se personalizzata.

Per gli amanti dei weekend via non c'è niente di più gradito di una borsa pratica, capiente e leggera, per contenere comodamente tutto quello di cui avranno bisogno.

I plus? Che abbia delle dimensioni accettate dalle compagnie low cost in caso di volo aereo e magari che sia personalizzata - con un ricamo ad hoc.

In foto quella di www.armillakids.com, in 100% cotone Panama, a fondo rigido con manici in cuoio, chiusura zip e lacci in cuoio, disponibile in più varianti colore e abbinabile al beauty e alle pratiche sacche travel della stessa linea.

Un kit cancelleria per addicted delle cartolerie

Per gli amanti della cartoleria, penne, pennarelli e quaderni non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Ma attenzione: non tutte le penne/pennarelli/quaderni sono uguali.

Per andare sul sicuro, sono perfette le scatole in legno nero, come LYRA Rembrandt Polycolor and Art Design con all'interno matite colorate e in grafite di altissima qualità.

Oppure Tratto Pen Jeans Roll: 30 colori della penna pennarello per antonomasia in un astuccio in tessuto da arrotolare e portare sempre con sé. Per bullet journal senza eguali.