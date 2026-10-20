Dimenticate il solito "cappottino nero": il camel coat è il capospalla più easy chic che indosserete questa stagione!
Se dovessimo scegliere un solo capospalla intramontabile, uno soltanto, quello sarebbe lui: il cappotto cammello.
Timeless e insostituibile - ma anche capace di reinventarsi continuamente e terribilmente fashion -, è uno di quei key pieces che davvero non conoscono rivali.
Infatti, anche se in materia di outwear le tendenze di oggi sono praticamente infinite - e sappiamo bene che le novità, scintillanti e patinate, ci attirano spesso nella loro direzione - a volte il grande vecchio classico resta sempre la scelta migliore.
Classico, però, non significa immutabile o sempre uguale a sé stesso: ogni fall winter che si rispetti, infatti, porta con sé nuove interpretazioni del famoso cappotto cammello, con modelli ideali per accontentare ogni gusto e stile. A partire dai tradizionali design sartoriali dritti, doppiopetto e dal taglio sartoriale, passando per le varianti oversize, cocoon e a vestaglia, fino alle silhouette maxi e alle rivisitazioni più moderne (spesso strette in vita da una cintura o arricchite da dettagli come tasche, bottoni e cerniere), che si adattano alle estetiche del momento senza però mai far perdere al camel coat la sua identità granitica.
Un modello per ogni occasione?
Possiamo dire di sì: che si tratti di interpretazioni by day, dai tagli cozy come un caldo abbraccio fino a quelle by night, perfette per sostituire il solito cappotto nero mantenendo intatta l’eleganza minimalista dal sapore anni ’90 in stile Carolyn Bessette-Kennedy che cerchiamo da un capospalla serale.
Ora, dunque, non vi resta che dare un’occhiata (o forse più di quella) a tutti questi “modelli per ogni occasione” che abbiamo tanto decantato e scegliere il vostro alleato per l’autunno-inverno 2026! Pronte?
Cappotto cammello: i modelli per l'autunno-inverno 2026
Cappotto camello MANGO
Credits: mango.com
Cappotto camello MAX & CO.
Credits: maxandco.com
Cappotto camello RESERVED
Credits: reserved.com
Cappotto camello SÉZANE
Credits: sezane.com
Cappotto camello PRADA
Credits: prada.com
Cappotto camello FRACOMINA
Credits: it.fracomina.com
Cappotto camello GANT
Credits: gant.it
Cappotto camello KONTATTO
Credits: kontatto.com
Cappotto camello H&M
Credits: hm.com
Cappotto camello COS
Credits: cos.com
Cappotto camello FALCONERI
Credits: falconeri.com
Cappotto camello BENETTON
Credits: it.benetton.com
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