Senza tempo, eternamente alla moda e chic ai massimi livelli? Stiamo parlando del camel coat, ovviamente! Il miglior alleato di stile che ogni fashionista che si rispetti, come voi, dovrebbe avere nel proprio armadio per l’autunno.

Se dovessimo scegliere un solo capospalla intramontabile, uno soltanto, quello sarebbe lui: il cappotto cammello.

Timeless e insostituibile - ma anche capace di reinventarsi continuamente e terribilmente fashion -, è uno di quei key pieces che davvero non conoscono rivali.

Infatti, anche se in materia di outwear le tendenze di oggi sono praticamente infinite - e sappiamo bene che le novità, scintillanti e patinate, ci attirano spesso nella loro direzione - a volte il grande vecchio classico resta sempre la scelta migliore.

Classico, però, non significa immutabile o sempre uguale a sé stesso: ogni fall winter che si rispetti, infatti, porta con sé nuove interpretazioni del famoso cappotto cammello, con modelli ideali per accontentare ogni gusto e stile. A partire dai tradizionali design sartoriali dritti, doppiopetto e dal taglio sartoriale, passando per le varianti oversize, cocoon e a vestaglia, fino alle silhouette maxi e alle rivisitazioni più moderne (spesso strette in vita da una cintura o arricchite da dettagli come tasche, bottoni e cerniere), che si adattano alle estetiche del momento senza però mai far perdere al camel coat la sua identità granitica.

Un modello per ogni occasione?

Possiamo dire di sì: che si tratti di interpretazioni by day, dai tagli cozy come un caldo abbraccio fino a quelle by night, perfette per sostituire il solito cappotto nero mantenendo intatta l’eleganza minimalista dal sapore anni ’90 in stile Carolyn Bessette-Kennedy che cerchiamo da un capospalla serale.

Ora, dunque, non vi resta che dare un’occhiata (o forse più di quella) a tutti questi “modelli per ogni occasione” che abbiamo tanto decantato e scegliere il vostro alleato per l’autunno-inverno 2026! Pronte?



Cappotto cammello: i modelli per l'autunno-inverno 2026



Cappotto camello MANGO

Credits: mango.com

Cappotto camello MAX & CO.

Credits: maxandco.com

Cappotto camello RESERVED

Credits: reserved.com

Cappotto camello SÉZANE

Credits: sezane.com

Cappotto camello PRADA

Credits: prada.com

Cappotto camello FRACOMINA

Credits: it.fracomina.com

Cappotto camello GANT

Credits: gant.it

Cappotto camello KONTATTO

Credits: kontatto.com

Cappotto camello H&M

Credits: hm.com

Cappotto camello COS

Credits: cos.com

Cappotto camello FALCONERI

Credits: falconeri.com

Cappotto camello BENETTON

Credits: it.benetton.com