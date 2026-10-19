La manicure ispirata al celebre pumpkin spice latte conquista l’autunno con unghie glossy, French colorate e dettagli luminosi, per un beauty look caldo ma tutt’altro che prevedibile

Il pumpkin spice latte è molto più di una bevanda. Quest’autunno si prova anche sulle unghie, trasformando la palette più iconica della stagione in una manicure calda, lucida e sorprendentemente chic. Le Pumpkin Spice Nails prendono infatti le sfumature della zucca speziata e le portano nella manicure attraverso aranci bruciati, cannella, terracotta, caramello e marroni morbidi, da indossare insieme oppure uno alla volta.

Pumpkin spice manicure monocolore

La versione più semplice è anche quella più efficace: un’unica tonalità su tutte le unghie, con una finitura ultra glossy. Non è però l’arancio acceso e quasi fluo delle decorazioni di Halloween, ma una nuance più sofisticata, con una componente più scura che la rende facile da abbinare anche al guardaroba autunnale.

La french manicure speziata

Il colore diventa ancora più interessante quando abbinato a una french manicure. Al posto della classica punta bianca, infatti, ecco spuntare l’arancione spicy, una soluzione perfetta anche per chi ama la discrezione.

La tendenza, però, dà il meglio di sé quando le tonalità si mescolano: il pumpkin spice viene quindi abbinato a nuance come beige, cioccolato e burgundy, per esempio. Il risultato richiama immediatamente l’autunno, ma senza essere troppo prevedibile.

Una questione di finish

Anche la finitura può cambiare completamente l’effetto. Le formule jelly rendono l’arancio trasparente e leggermente ambrato, mentre un velo di shimmer lo accende di riflessi discreti. Per una manicure più preziosa si possono aggiungere piccoli tocchi metallici, soprattutto dorati, oppure concentrare la luminosità soltanto sulla punta.

Chi ama la nail art può invece giocare con piccoli dettagli ispirati all’universo pumpkin spice: mini zucche, motivi floreali, linee sottili e forme astratte. La chiave, però, è non esagerare. Un solo o due elementi decorativi possono essere sufficienti per dare personalità alla manicure senza trasformarla in una nail art a tema.

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