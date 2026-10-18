Dalla Lombardia alla Sicilia, nel 2026 in Italia ci sono oltre 50 campi di zucche. Qui trovate i pumpkin patch più belli, con date, idee e dritte pratiche

Secondo le guide 2026 dedicate ai campi di zucche, in Italia i pumpkin patch sono più di cinquanta, sparsi tra aziende agricole, fattorie didattiche e parchi a tema, aperti da metà settembre a inizio novembre. I biglietti d’ingresso, spiegano le testate di viaggio, oscillano in media tra i 10 e i 15 euro, con una spesa complessiva di circa 60 euro per una famiglia di quattro persone, secondo Quotidiano.net. Una giornata che unisce natura, foto perfette e attività per bambini.

Non sono solo famiglie con passeggino: ai villaggi delle zucche arrivano anche gruppi di amiche, coppie e creator armati di smartphone. Perché tra balle di fieno, installazioni arancioni e lucine serali, il set fotografico è già pronto, con in più lo sfizio di tornare a casa con la propria zucca da decorare.

Che cos’è un pumpkin patch in versione italiana

Il modello arriva dagli Stati Uniti, ma da noi si è trasformato in una formula tutta italiana. In pratica un villaggio delle zucche è un’azienda agricola o un parco che, per poche settimane, organizza un percorso a tappe tra campo, area giochi e laboratori.

Gli esperti di viaggio distinguono tre grandi tipologie. La prima è il campo you-pick: si entra tra le file di zucche, si sceglie quella preferita e la si taglia dal ramo, come alla Collina di Matilde sul Garda o alla Fattoria della Zucca nel Lazio. La seconda è la fattoria didattica, dove la zucca diventa pretesto per conoscere animali, orto, vita in campagna. La terza è il parco a tema: migliaia di zucche già raccolte, scenografie spettacolari, installazioni per foto e magari un labirinto di mais, come al Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore in Campania.

Ogni struttura sceglie il suo mix: c’è chi punta sui laboratori di intaglio, chi su spettacoli e trenini, chi su angoli super instagrammabili. Per questo è fondamentale leggere bene il programma prima di prenotare.

Quando andare e come organizzare la visita

Tutte le fonti concordano su una finestra stagionale chiara: da metà settembre ai primi di novembre, con picco nei weekend di ottobre e nei giorni vicini ad Halloween. Alcuni campi aprono solo sabato e domenica, altri aggiungono il venerdì o restano aperti ogni giorno nell’ultima settimana di ottobre.

In molti casi l’ingresso è su fasce orarie da prenotare online. I rimborsi per pioggia non sono scontati, perciò conviene controllare le condizioni meteo e le policy del singolo campo. Gli organizzatori ricordano sempre scarpe chiuse, meglio se stivaletti di gomma, cambio per i bambini e coperta per sedersi sull’erba. Chi va con passeggino deve mettere in conto terra sconnessa e un po’ di fango.

Altro tema caldo: i cani. Alcuni villaggi li accettano al guinzaglio, altri li vietano, soprattutto nelle aree con animali da fattoria. Anche su questo punto le regole cambiano molto, quindi meglio verificare prima di partire.

50 campi di zucche in Italia 2026: gli indirizzi da segnare

Al Nord l’offerta è impressionante. In Lombardia brillano la Collina di Matilde a Desenzano del Garda e la Puravida Farm vicino Pavia, con piscine di mais, laboratori creativi e raccolta dal campo. Per chi parte da Milano, il Campo di Federica a Nerviano è ormai un’istituzione, affiancato da realtà come Agricola delle Meraviglie e altre aziende che trasformano il weekend in un piccolo festival d’autunno. In Veneto il Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea, a Villorba, è tra i più scenografici d’Italia.

Capitolo Emilia-Romagna, dove le proposte crescono ogni anno. A San Bartolomeo in Bosco, vicino Ferrara, il Parco delle Zucche de La Torretta porta in campagna la tradizione americana: passeggiate tra i filari, laboratori di intaglio, cacce al tesoro, picnic su prenotazione e visite al museo della civiltà contadina, nei weekend dal 3 al 25 ottobre 2026. Sempre nel Ferrarese l’Agriturismo la Florida allestisce un percorso con giochi, balli, mini carriole per i piccoli e laboratorio finale per decorare o intagliare la propria zucca, con date in aggiornamento per ottobre.

A Bologna il Parco delle Zucche di Grand Tour Italia (ex FICO) torna con una storia animata ispirata al libro "Il ladro di zucche": i bambini seguono indizi, superano prove e alla fine scelgono la zucca da lavorare, con turni nei weekend del 3-4, 10-11 e 17-18 ottobre. In Val Trebbia, all’Agriturismo Bosco Gerolo di Rivergaro, il campo diventa un parco giochi autunnale tra castelli di paglia, bowling “zuccoso”, salta-balloni, laboratori di pittura e l’immancabile Trenino MUU delle 17, dal 3 ottobre al 1° novembre 2026.

Nel Centro Italia spicca il Regno delle Zucche di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, con migliaia di zucche, scenografie fiabesche e aree foto pensate per i social. In Lazio la Fattoria della Zucca tra Nepi e Sacrofano e parchi come Roma World o Le Zucche di Barbabianca, vicino alla capitale, combinano raccolta, animali e spettacoli, ideali per unire gita al campo e visita culturale.

Scendendo al Sud, il grande classico è il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore, nel Casertano, che per il 2026 annuncia la decima edizione con labirinto di mais, installazioni luminose e aree food. In Sicilia la Fattoria di Mr. White, a Misterbianco, propone campo di zucche, laboratori e attività per scuole, mentre in Sardegna il Parco Beranu Froriu di Turri è il “Parco delle Zucche” più grande dell’isola, perfetto da abbinare a una domenica nei borghi della Marmilla.

Per scegliere il posto giusto, pensate all’età dei bambini, alla distanza da casa e al tipo di esperienza che desiderate: raccolta autentica con stivali infangati, pomeriggio soft con passeggino e area giochi, oppure giornata “total look arancione” dedicata alle foto e allo street food di stagione. L’offerta 2026, con oltre 50 campi aperti, permette finalmente di trovare il pumpkin patch su misura.