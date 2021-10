Tra mercati, mostre, feste ed eventi, ecco tutto quello che vi serve sapere per decidere cosa fare a Roma questo fine settimana

Se cercate un'idea o qualche spunto per decidere cosa fare a Roma nel weekend, siete nel posto giusto.

Questo fine settimana non mancheranno occasioni e appuntamenti che spaziano dalla cultura al cibo, dallo shopping alla tecnologia.

Il panorama gastronomico romano può vantare una perla ancora poco conosciuta che vi farà vivere un autentico viaggio verso Oriente: Gainn, ristorante coreano segnalato dalla Guida Michelin 2021 aperto sabato anche a pranzo.

Da Eataly Roma sarà un lungo fine settimana alla scoperta delle birre artigianali italiane e straniere, gluten free e sidri da degustare e abbinare a proposte di street food.

E poi due mostre in corso da non perdere: Bansky al Chiostro del Bramante e Sebastião Salgado. Amazônia al MAXXI.

Da venerdì a domenica spazio alla prevenzione e alla salute con la kermesse Tennis & Friends al Foro Italico. Gli appassionati di nuove tecnologie non dovrebbero perdersi l’edizione 2021 di Maker Faire Rome al Gazometro.

Ve le raccontiamo, di seguito tutti i dettagli.

Cosa fare a Roma nel weekend del 9 e 10 ottobre

GAINN - Ristoranti da provare

Mai assaggiato la vera cucina coreana? C’è sempre una prima volta. Ma dopo aver mangiato da Gainn, questo detto non varrà più perché avrete voglia di tornarci “mille” altre volte (proprio come la via che lo ospita, via dei Mille 18).

Il locale è davvero una piacevole scoperta sebbene sia aperto dal 2007. Finora è stato frequentato perlopiù da viaggiatori (considerata la vicinanza alla stazione Termini) e da connazionali dei proprietari, Stefano Chung e Valentina Bae, il che è un ottimo segno dell’autenticità dei piatti.

Già all’ingresso le premesse sono ben chiare: l’adesivo Michelin 2021 sulla porta preannuncia che si mangia bene e di qualità. Gainn vanta anche il primato di unico coreano inserito nella prestigiosa guida gastronomica.

Dopo aver iniziato con degli ottimi Twigim Mandu (croccantissimi ravioli fritti ripieni di verdure) tra i vari piatti preparati da Daniel Kim - membro dell’Associazione Chef Coreani e, per tanti anni, chef dell’Ambasciata Coreana in Italia - meritano particolare menzione i Gainn Japchae (in foto), spaghetti di fecola di patate dolci con verdure miste, pak choi scottata, carne di maiale conditi con salsa di soya e olio di sesamo, e il Yangnyeom Chicken, pollo fritto in salsa agro piccante e spolverata di arachidi.

Non mancano in menù diversi tipi di riso serviti in tradizionali piatti di ghisa come il Dolsot Bibimbap a base di verdure miste e carne di manzo macinata oppure il Chicken Deopbap, riso con pollo fritto tagliato servito con tuorlo semicrudo, foglie d'alghe e salsa di teriyaki, il tutto accompagnati dai Banchan (selezione di contorni che variano a seconda della stagionalità).

Tra un boccone e l’altro - anche per stemperare la piacevole piccantezza della cucina coreana - da provare le birre nazionali ma soprattutto il Soju, distillato realizzato con riso, orzo o frumento. Tra i vari aromi anche fragola e pompelmo, ma non lo sottovalutate: la gradazione alcolica è di ben 16%!

Aperto dal lunedì al sabato dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 22.00; indirizzo via dei Mille 18.

Festa delle Birre Artigianali da Eataly

Fino a domenica (dalle 18.00 all’01.00) Eataly Roma ospiterà la Festa delle Birre Artigianali: grande novità di questa edizione 2021 l’organizzazione all’aperto negli spazi di fronte allo store di Ostiense.

Birra, street food e musica in totale sicurezza: a tutti gli ospiti sarà richiesto il green pass e gli ingressi saranno contingentati al fine di garantire il distanziamento.

Non mancheranno le proposte di birra a metro zero prodotta nel Birrificio di Eataly, il Birrificio Oxiana, il Birrificio Alta Quota e le molteplici proposte di Beersolution e di Beerfellas, importatori e distributori che per l’occasione hanno selezionato un’ampia varietà di birre artigianali, nonché di sidri e birre gluten free.

In particolare, Beer Fellas propone una selezione di birre craft dalla Germania (Franconia), dal Regno Unito (Real Ale, Cider) e dall’Italia. Proposte nostrane anche per Beer Solution che si è occupato anche della selezione delle artigianali gluten free.

Inoltre da oggi si potrà partecipare ai Beer Trail con la collaborazione dell’Unione Degustatori Birre: per l’occasione, i docenti e i degustatori dell’Udb accompagneranno gli appassionati in un tour in quattro tappe presso i birrifici presenti all’evento per conoscere caratteristiche, curiosità e tecniche che rendono unica ogni birra (turno unico il venerdì e la domenica dalle 20.30 alle 21.30; il sabato primo turno dalle 20.30 alle 21.30 e secondo turno dalle 21.00 alle 22.00).

Ad accompagnare le degustazioni della Festa delle Birre Artigianali non mancherà una selezione di street food come le specialità dal barbecue di Phil’s dal pastrami al brisket, dal pork ribs al pulled pork; lo gnocco fritto e la tigella accompagnati dai salumi emiliani di Mozao; i panini di mare ma anche vegetariani, de L’Apulia; gli arrosticini e i cartocci di fritti di Scottadito; i dolci di Monteforte, fra cui tiramisù, maritozzo e cheesecake.

L’ingresso all’evento è gratuito e tutte le proposte potranno essere acquistate tramite gettoni.

Maker Faire Rome al Gazometro

Maker Faire Rome - The European Edition, l’evento europeo più importante dedicato all'innovazione, promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, torna quest’anno negli spazi del Gazometro Ostiense, da venerdì a domenica.

Dall’agritech al foodtech, dal digital manufacturing alla robotica, dall’intelligenza artificiale alla mobilità, dall’economia circolare alla salute, dall’IoT al recycling fino alla data science e al design thinking, oltre alle sezioni dedicate di Maker Art e Maker Music che esploreranno l’intersezione tra arti, musica, scienza e tecnologia: i contenuti sono pronti a sorprendere, sia in presenza che on line.

Chi preferirà seguire la manifestazione da remoto potrà farlo grazie a una semplice registrazione alla piattaforma dedicata a migliorare l’esperienza di visita, basterà profilarsi esprimendo preferenze sui temi e le attività che ci si aspetta di trovare nel corso dell’evento.

Si riceveranno suggerimenti e notifiche in linea con i propri interessi. Biglietto intero 12 euro.

Tennis & Friends al Foro Italico

Tennis & Friends - Salute e Sport torna al Foro Italico sabato e domenica (dalle 10 alle 18) per festeggiare dieci anni all’insegna della prevenzione, del benessere, della salute e dello sport.

Dopo l’edizione di Torino (lo scorso 25 e 26 settembre), la kermesse che dal 2011 vede alternarsi personaggi delle Istituzioni, del mondo dello sport, della cultura, della medicina e della scienza per sensibilizzare i cittadini e diffondere la cultura della prevenzione sanitaria e dei corretti stili di vita, celebra il suo decimo anniversario con un programma ricco di eventi.

Come nelle precedenti edizioni, ancora una volta nascerà il Villaggio della Salute e dello Sport dove le eccellenze sanitarie del territorio effettueranno screening e check-up gratuiti.

Sul sito tutte le aree sanitarie e visite specialistiche disponibili al Villaggio della Salute. Ingresso libero.

Sebastião Salgado. Amazônia al MAXXI

Già dallo scorso fine settimana il Maxxi ospita la mostra Sebastião Salgado. Amazônia, omaggio alla foresta amazzonica brasiliana e ai suoi abitanti.

Fino al 13 febbraio 2022 saranno esposte più di duecento fotografie che propongono un’immersione totale in questo delicato ecosistema invitando a una riflessione sulla necessità di proteggerlo.

La mostra è divisa in due parti. Nella prima le fotografie sono organizzate per ambientazione paesaggistica mentre nella seconda per popolazioni indigene. Oltre alle immagini la rassegna si sviluppa in spazi che ricordano le “ocas”, tipiche abitazioni indigene, evocando in modo vivido i piccoli e isolati insediamenti umani nel cuore della giungla.

La visita è accompagnata da una traccia audio composta appositamente e ispirata a suoni come il fruscio degli alberi, i versi degli animali, il canto degli uccelli o il fragore dell’acqua.

Sono parte integrante dell’esposizione due sale di proiezione dedicate al paesaggio boschivo e ad alcuni ritratti di donne e uomini indigeni. Info e biglietti sul sito del museo.

Bansky al Chiostro del Bramante

Biglietti disponibili questo fine settimana per All About Bansky, la mostra (in programma fino al 9 gennaio 2022) che il Chiostro del Bramante dedica all’artista misterioso famoso in tutto il mondo per le sue opere di denuncia sociale su temi di attualità eseguite con la tecnica dello stencil.

Da Love is in the Air a Girl with Balloon, da Queen Vic a Napalm, da Toxic Mary a HMV, dalle stampe ai progetti discografici per le copertine di vinili e CD, sono oltre duecento i pezzi in esposizione ospitati nell’edificio rinascimentale realizzato dall’architetto Donato Bramante e provenienti da collezioni private.

A completare il percorso espositivo tre video per rivivere i momenti più significativi del percorso dello street artist di Bristol tra cui un documentario esclusivo e inedito che racconta i suoi vent’anni di carriera. Biglietto intero 15 euro dal lunedì al venerdì; 18 euro sabato e domenica.

Mercati

Infine, se non sapete cosa fare a Roma questo weekend, non dimenticatevi dei mercati.

Sabato sarà aperto il Mercato Testaccio dalle 7.00 alle 15.30 con le sue proposte di prodotti freschi e genuini, street food, piatti pronti e materie prime km0.

Domenica, oltre a Porta Portese (dalle 7.00 alle 14.00) - il più famoso e grande mercato di Roma con banchi di antiquariato, oggettistica e abbigliamento - si svolgerà anche Ponte Milvio Antiquariato dalle 09 alle 19.00 tra antiquari, rigattieri, collezionisti, amatori di oggetti d’arte e d’epoca, artisti, pittori, scultori, decoratori, artigiani, disegnatori ed esperti di arredamento.