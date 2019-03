Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e concerti, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 9 e 10 marzo

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, mercatini e fiere.

Per tutto weekend si potrà entrare gratuitamente in musei statali, siti archeologici e monumenti a Roma e dintorni in occasione delle “Settimana dei musei gratis” promossa dal Mibac.

E se vi piace la musica, venerdì e sabato al Palalottomatica ci sarà il concerto di Antonello Venditti che porterà sul palco i suoi più grandi successi. Domenica all’Atlantico toccherà invece a Irama.

Per tutti gli appassionati di dolci americani, non perdetevi l’“Oreo Week” da Bakery House dove potrete assaggiare tante proposte e piatti speciali create apposta per l’occasione.

E poi il Mercato Monti sabato e domenica, “MotoDays” alla Fiera di Roma e una serata speciale dedicata ai Queen all’Auditorium Parco della Musica.

Ecco i dettagli.

B&B Day 2019

Vi piacerebbe organizzare una fuga last minute? Allora approfittate del “B&B Day”, iniziativa promossa dal portale www.Bed-and-Breakfast.it, che in questa tredicesima edizione si terrà il 9 marzo.

Prenotando una notte prima o dopo, quella del sabato sarà gratuita e si potrà scegliere tra una vasta scelta di Bed and Breakfast in tutta Italia sul sito www.BBDay.it.

Sarà possibile effettuare ricerche per città, regione, tema di viaggio (montagna, borghi, neve, campagna, ecc.) e restringere i risultati ai soli alloggi che abbiano specifiche caratteristiche: in caso ci si muova con i propri amici a quattro zampe, ad esempio, si può circoscrivere la ricerca ai soli B&B connotati come pet friendly.

Scelto il Bed and Breakfast, il costo per la notte del 9 marzo sarà decurtato in automatico al momento della richiesta alla struttura o della prenotazione.

La Settimana dei musei gratis

C’è tempo fino a domenica per visitare gratuitamente siti archeologici, musei e monumenti statali in occasione della “Settimana dei Musei”, iniziativa promossa dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Tra i luoghi che aderiranno: Area archeologica di Ostia Antica, Colosseo Anfiteatro Flavio, Fori Imperiali, Galleria Borghese, Terme di Caracalla e molti altri.

Per la lista completa http://iovadoalmuseo.beniculturali.it/.

“Speciale Queen” all’Auditorium Parco della Musica

Dopo lo straordinario successo del film “Bohemian Rhapsody” culminato con la vittoria agli Oscar di Rami Malek come Miglior attore protagonista nei panni di Freddie Mercury, ecco un altro imperdibile tributo ai Queen.

Sabato sera all’Auditorium Parco della Musica i giornalisti e critici musicali Ernesto Assante e Gino Castaldo proveranno a ripercorrere le tappe fondamentali della storia di Mercury e della sua band, un racconto costellato di singoli di successo, di brani indimenticabili e di clamorose esibizioni live.

Biglietto intero 10 euro, www.auditorium.com.

Oreo Week da Bakery House

Fino a domenica Bakery House, catena di pasticceria specializzata in dolci americani, celebrerà il biscotto Oreo dedicandogli piatti speciali e creazioni dedicate per l’occasione.

Nei tre punti vendita della Capitale (Ponte Milvio, Eur e Corso Trieste) sarà possibile assaggiare gli Oreo Classici, gli Oreo Rolls, Oreo Cookies, gli Oreo Bites, gli Oreo Cupcakes e tante altre sfiziose varianti.

Per maggiori info http://bakeryhouse.it/.

Antonello Venditti al Palalottomatica

Venerdì e sabato Antonello Venditti sarà in concerto al Palalottomatica per celebrare i 40 anni di “Sotto il segno dei pesci”, uno dei suoi album più significativi e che ha fatto la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band storica.

Sarà un’occasione imperdibile per ripercorrere tutti i suoi più grandi successi.

Biglietti a partire da 30 euro, www.ticketone.it.

Roma Moto Days alla Fiera di Roma

L’undicesima edizione di “Roma Motodays” sarà in scena fino a domenica alla Fiera Roma con tante novità ed eventi tutti da scoprire per gli amanti delle due ruote.

Quest’anno per l’8 marzo, Festa delle Donne, le centaure entrano gratis.

Per tutte le info www.motodays.it.

Irama in concerto all’Atlantico

Dopo la partecipazione a Sanremo con il brano “La ragazza con il cuore di latta”, continua il successo di Irama che domenica sarà in concerto all’Atlantico.

Il singolo, con cui ha partecipato alla sezione “Big” del Festival, fa parte delle novità dell’edizione speciale dell’album “Giovani”, già disco di platino.

Biglietto intero 25 euro, www.ticketone.it.

Bansky Confidential

Dal primo marzo, partendo dal cuore del quartiere San Lorenzo, Piazza dell'Immacolata, inaugurerà un percorso insolito attraverso Bansky in 3 opere d'arte pubblica che saranno visitabili gratuitamente fino alla loro naturale consunzione.

Maggiori info: www.facebook.com/artclubroma.

Mercato Monti

Questo fine settimana avete voglia di dedicarvi allo shopping?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero, www.mercatomonti.com.

Mostra “Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione” alla Galleria d’Arte Moderna

La mostra “Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione” alla Galleria d’Arte Moderna è una riflessione sulla figura femminile attraverso artisti che hanno rappresentato e celebrato le donne nelle diverse correnti artistiche da fine Ottocento fino ai giorni nostri.

In esposizione ci sono circa cento opere, tra dipinti, sculture, grafica e fotografia a dimostrare come l’universo femminile sia stato sempre oggetto prediletto dell’attenzione artistica.

Il percorso espositivo è accompagnato da documentari, videoinstallazioni, fotografie e filmini, provenienti dalla Cineteca di Bologna e dall’Archivio dell’Istituto Luce-Cinecittà che ne hanno curato la realizzazione, tratti da opere cinematografiche e cinegiornali, oltre che da video di performance e film d’artista.

Biglietto intero euro 7, http://lagallerianazionale.com/.