Per decidere cosa fare a Roma nel weekend ecco tutte le mostre, eventi e iniziative culturali in programma questo fine settimana di febbraio

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire arte, mostre e street food: ecco allora dieci idee per decidere cosa fare.

Se cercate della buona musica, segnatevi il concerto dei Massive Attack al Palazzo dello Sport e il concerto spettacolo dedicato a Rino Gaetano al Parioli Theatre Club.

C’è tempo fino a domenica per assistere ai festeggiamenti del Capodanno cinese a Roma in occasione dell’Anno del Maiale. Non mancheranno spettacoli, mostre, danze, stand alimentari.

Avete mai assistito a una partita di rugby nell’ambito del torneo Sei Nazioni? Sabato è in programma la sfida Italia - Galles allo Stadio Olimpico.

Per gli amanti dello street food, non perdetevi al Maxxi la rassegna gastronomica con cibo nostrano e internazionale da provare prima di visitare le mostre in programma.

Ecco i dettagli.

(Continua sotto la foto)



Massive Attack al Palazzo dello Sport

Venerdì i Massive Attack tornano in Italia, al Palazzo dello Sport, con un tour che celebra l’anniversario dell’uscita del loro disco “Mezzanine” con un nuovo sound ricostruito attraverso i sample e le influenze originali.

Il gruppo di Bristol ha dato vita alla scena del trip-hop, caratterizzata da suoni ipnotici con influenze cinematografiche e dark.

Equilibrio Festival all’Auditorium Parco della Musica

Febbraio è il mese della danza contemporanea all’Auditorium Parco della Musica e per il terzo anno “Equilibrio Festival” si presenta con una formula ambiziosa e completamente rinnovata sotto il profilo tematico ed estetico focalizzata quest’anno sui Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda Norvegia, Svezia).

Dopo le edizioni passate, la Fondazione Musica per Roma con la direzione artistica di Roger Salas presenta un esperimento in grande scala da cui è scaturito un cartellone ampio e vario che non si concentra esclusivamente sull’oggetto principale del festival – la danza – ma anche su ciò che la circonda, la rende popolare e la differenzia dalle altre arti visive e performative in ambito globale.

Da domenica e fino al 26 febbraio andranno in scena alcune delle compagnie più importanti dei paesi nordici come Mats Ek (Svezia), Pontus Lidberg & Danish, Dance Theatre (Svezia/Danimarca).

Per tutti i dettagli del programma: www.auditorium.com.

Capodanno cinese 2019

Il 2019 sarà l’anno del maiale e Roma è pronta a festeggiare, fino a domenica, il Capodanno Cinese con una serie di iniziative che animeranno il centro storico della Capitale.

Spettacoli, mostre, danze, stand e fuochi d'artificio in collaborazione con l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata della Repubblica Popolare della Cina in Italia.

Per l’occasione, le boutique di Via dei Condotti ospitano un’esposizione dello scultore, fotografo e performer cinese Liu Bolin.

L’artista, molto stimato nel suo paese ma anche a livello internazionale, costruisce un ponte tra la cultura europea e quella cinese.

Tutti i brand di Via dei Condotti e alcuni hotel di lusso parteciperanno all’iniziativa.

Non mancheranno le celebrazioni per il Capodanno cinese in Piazza Vittorio, cuore della “Chinatown romana”, con street food, danze e canti tradizionali.

Per tutte le info www.facebook.com/Rome-Chinese-New-Year.

In viaggio con Rino Gaetano al Parioli Theatre Club

Sabato tutti i più grandi successi del grande Rino Gaetano saranno protagonisti del concerto-spettacolo al Parioli Theatre Club in un viaggio fra aneddoti, interviste, e proiezioni.

La Tribute Band, ISEIOTTAVI, renderà omaggio a uno dei maggiori cantautori italiani con la possibilità anche di cenare in platea fronte-palco.

Per saperne di più: www.pariolitheatreclub.it.

Balla a Villa Borghese al Museo Carlo Bilotti

Il Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, nel cuore del grande parco romano, accoglierà (fino al 17 febbraio 2019) la mostra “Balla a Villa Borghese”.

Sarà l'occasione per presentare un focus incentrato esclusivamente sulle opere dipinte nella Villa con un’indagine sulla prima produzione pittorica dell’artista che, non ancora futurista, è già rivolta allo studio della luce e del colore.

Dopo il matrimonio con Elisa Marcucci, Giacomo Balla si trasferisce, nell’estate del 1904, in un antico monastero in via Parioli 6, l’attuale via Paisiello, all’angolo di via Nicolò Porpora.

Nelle stanze-cella di questo angolo felice di natura, ritagliato ai margini periferici della città e molto diverso dall’odierno quartiere Parioli, il pittore stabilisce la sua casa e dipinge ciò che vede dal balcone del suo studio o subito al di fuori della porta dell’abitazione.

Fino al 1910, anno in cui realizza il grande polittico Villa Borghese, il tema della natura ai confini della città diventa per Balla ciò che è per Paul Cézanne la “Montagne Sainte-Victoire”: materia da indagare, da provare e riprovare, da scarnire fino all’astrazione.

Si tratta di uno dei primi temi sperimentali affrontati dal pittore, presentato in questa occasione attraverso una trentina di lavori riuniti organicamente, proprio come saranno, all’epoca eroica del Futurismo, i temi della Rondine, vista dallo stesso balcone, l’Automobile in corsa, la Velocità astratta, le Linee forza di paesaggio, le Trasformazioni forme spirito, il Mercurio che passa davanti al sole, e così via.

Nelle sale al primo piano del Museo, un suggestivo ampliamento della mostra attualizza lo “sguardo fotografico” di Balla attraverso una serie di scatti del fotografo Mario Ceppi realizzati negli stessi luoghi dei dipinti in mostra.

Alice in Wonderland al Teatro Brancaccio

Il Teatro Brancaccio, domenica, ospiterà lo spettacolo “Alice in Wonderland” del Circus-Theatre Elysium, show unico al mondo dove un cast di trenta atleti acrobati e ballerini professionisti racconterà la fiaba di Alice nel paese delle meraviglie.

Si tratta di un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza.

I personaggi ideati da Lewis Carroll (Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, lo Stregatto e la Regina di cuori) appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense ma sullo sfondo di impressionanti scene 3D.

Biglietti a partire da 23 euro.

Italia – Galles, Rugby allo Stadio Olimpico

Sabato, allo Stadio Olimpico, sarà l’occasione per assistere a una partita di rugby, sport che sta raccogliendo sempre più appassionati anche tra le donne.

La seconda sfida per la Nazionale, nell’ambito del prestigioso torneo Sei Nazioni, sarà tra Italia e Galles.

Biglietti a partire da 24 euro; www.rbs6nations.com.

Da provare - Malandros a Ponte Milvio

Vi piacciono le tapas e il “vino tinto”? Allora non mancate di provare Malandros – Bodega de Tapas con la sua offerta gastronomica iberica nel cuore di Ponte Milvio.

Nel menù degustazione tapas, paella, empanadillas, patatas bravas, tortillas, charcuteria e molto altro.

Via Flaminia 496/c, Roma.

Serata anni 90 all’Ex Dogana

Sabato sarà una notte dove vivere tutta la musica leggendaria degli anni '90 con la crew di We Love 80s 90s 00s al completo con in consolle Andrea Ventura, El Pizzuti, Miki Stentella e tanti altri ospiti.

Sarà un viaggio nella musica Pop, Disco e Commerciale dei mitici anni '90 con tanto di mostra con gadget per collezionisti della decade più bella di sempre.

Via dello Scalo San Lorenzo, 10.

Street food al Maxxi

Accanto alla mostra “La Strada. Dove si crea il mondo” come un suo naturale prolungamento, la piazza del Maxxi ospita una rassegna di street food a rappresentare la varietà gastronomica proveniente da diversi angoli d’Italia e del mondo.

Artigiani gastronomici, chef e imprenditori del gusto, reinterpretano la strada come luogo generatore di nuove forme di incontro e convivialità, rappresentando la varietà dell’offerta del cibo di strada, dei metodi di produzione, delle tecniche di cottura, a partire da un approccio consapevole al consumo, basato sulla genuinità di ciò che mangiamo e su modalità di consumo rispettose dell’ambiente.

Hamburger, cucina napoletana, donuts e molto altro.