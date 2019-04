Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e concerti, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 6 e 7 aprile

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, eventi gastronomici e fiere.

Da Eataly, da venerdì a domenica, c’è la “Festa del Maritozzo” da provare in tantissime varianti.

E se vi piace la musica, venerdì al Palalottomatica ci sarà il concerto di Fedez con il suo “Paranoia Airlines Tour”.

Per tutti gli appassionati di carbonara, non perdetevi l’occasione di provare tante proposte, innovative o più tradizionali, di questo celebre piatto della cucina romana.

E poi domenica si correrà la 25esima edizione della Maratona di Roma, da Zuma vi aspetta un menù di cocktail sensazionale sul rooftop di Palazzo Fendi e alla Fiera di Roma torna “Romics” per tutti gli amanti dei fumetti.

Ecco i dettagli.



Maratona di Roma 2019

Domenica torna un appuntamento storico per la Capitale, la “Maratona di Roma”, quest’anno giunta alla 25esima edizione.

La partenza è prevista per le ore 8.30 in via dei Fori Imperiali e si snoderà, come di consueto, per 42,195 chilometri.

La gara andrà conclusa entro le 7 ore: ognuno quindi potrà correrla con il proprio ritmo purché rispetti quel limite temporale.

Per i meno allenati è prevista anche una corsa più breve (5 chilometri) non competitiva.

Per domenica sono previste circa 10mila persone tra romani, appassionati, atleti e amatori.

Per maggiori info www.maratonainternazionalediroma.it.

Festa del maritozzo da Eataly

Dolce, soffice e farcito con panna montata.

La ricetta tradizionale del maritozzo è storia ma quante versioni ne esistono?

Le migliori pasticcerie romane, presenti su tutti i piani di Eataly, proporranno gustose ricette durante tutto il weekend per un'esperienza che andrà ben altro la colazione e che renderà il maritozzo protagonista anche a pranzo e cena.

Per scoprire tutti i dettagli www.eataly.net.

Alla scoperta della street art alla Galleria Micro

Per il mese di aprile la galleria MICRO (viale Mazzini) propone tre incontri alla scoperta della street art di Roma, una forma di arte alternativa che sta trasformando in musei a cielo aperto muri scrostati e zone popolari della capitale.

Un itinerario tutto da scoprire insieme alla docente Marcella Gherzi, per visitare la città eterna in una maniera insolita, e da una prospettiva diversa: quella della strada.

Il seminario prevede tre incontri (una lezione teorica in sede e due visite guidate): il primo si terrà proprio questo sabato.

Per saperne di più microartivisive.it.

Fedez in concerto al Palalottomatica

Venerdì Fedez sarà in concerto al Palalottomatica per il suo “Paranoia Airlines Tour”.

Il disco “Paranoia Airlines” è uscito il 25 gennaio scorso a distanza di quattro anni da “Pop-Hoolista” che registrò un grande successo di vendite.

In questo lasso di tempo non è mancata una collaborazione con J-Ax con l’album “Comunisti col Rolex”.

Biglietti disponibili su TicketOne a partire da 34 euro.

Per saperne di più www.ticketone.it.



La Casa delle Farfalle

Centinaia di farfalle, di tantissime e variegate specie, che volano liberamente in una “foresta tropicale” riprodotta per dare la possibilità di vederle da vicino.

Continua il successo della “Casa delle Farfalle”, una serra all'interno della quale ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione e osservare da vicino alcune tra le farfalle più affascinanti del mondo.

Fino al 9 giugno, www.lacasadellefarfalleonline.it.



Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza alle Scuderie del Quirinale

Le Scuderie del Quirinale, in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, dedicano una mostra allo scienziato, artista e inventore.

Dalla formazione toscana, al soggiorno milanese, fino al tardo periodo romano, la mostra ripercorre l’opera di Leonardo sul fronte tecnologico e scientifico e traccerà le connessioni culturali con i suoi contemporanei per offrire una visione finalmente ampia di questa grande figura, spesso presentata come genio isolato.

Le sezioni della mostra esploreranno i grandi temi affrontati da Leonardo sul versante del pensiero tecnico e umanistico, al centro del dibattito degli artisti e tecnologi rinascimentali: lo sviluppo di macchine per i grandi cantieri di costruzione, l’utilizzo del disegno e della prospettiva come strumenti di conoscenza e rappresentazione, l’arte della guerra tra tradizione e innovazione, il vagheggiamento di macchine fantastiche come quelle per il volo, la passione per la rappresentazione dell’elemento macchina in quanto tale, l’ideazione di soluzioni negli ambiti del lavoro e della produzione, la riflessione sulla città ideale e lo studio delle vie d’acqua, la riscoperta del mondo classico e una riflessione su come, nel tempo, sia nato e si sia sviluppato il mito di Leonardo.

Biglietto intero 15 euro, www.scuderiequirinale.it.

Romics alla Fiera di Roma

Per tutto il weekend la Fiera di Roma ospiterà “Romics”, la grande rassegna internazionale sul fumetto, l’animazione, cinema e i games.

In programma eventi, incontri e spettacoli, appuntamenti con prestigiosi ospiti, mostre, anteprime, eventi speciali, incontri con i responsabili dei più rilevanti festival internazionali, buyer e operatori del settore.

A Romics si potranno trovare stand delle case editrici, fumetterie, collezionisti, merchandising, videogames, giochi di ruolo e molto altro.

In programma anche conferenze, tavole rotonde, incontri sul tema e con gli autori: sul fumetto, l’animazione, il rapporto con i nuovi media, il gioco, il videogioco, le interazioni con la fantascienza e il fantasy; inoltre ci sarà l’opportunità di seguire lezioni sul fumetto e l’animazione, aperte a tutti.

Tra i grandi eventi, la gara cos play più attesa.

Per tutti i dettagli www.fieraroma.it.



Carbonara day

La carbonara è il simbolo della cucina romana e allora come non festeggiarla?

Quest’anno il “Carbonara Day” sarà sabato 6 aprile, un'intera giornata dedicata a uno dei primi più celebri della cucina non solo tradizionale ma anche italiana.

Nella sua versione classica sono previsti uovo, guanciale e pecorino ma non mancano anche molteplici varianti, a volte forse ardite.

Tra i tantissimi ristoranti che propongono questa ricetta, l’app TheFork ha realizzato una selezione delle rivisitazioni più diffuse a Roma e non solo.

Per i vegetariani, la Gattabuia prevede l'utilizzo di carciofi e zucchine romanesche.

Tra le altre varianti a base di verdura, da non perdere quella con le zucchine dell'Edera Food Hub o quella con gli asparagi dell'Enoteca Archimede.

Da Pupina e al Palato Assoluto propongono la versione con tartufo.

Da Cuoco e Camicia servono invece i tortelli alla carbonara.

E se la carbonara diventasse una pizza? È il caso della pinsa speciale del Pinsa Street di Roma.

Per tutti i dettagli www.thefork.it.

Orto botanico

In primavera non c’è niente di meglio che una visita all’Orto Botanico di Trastevere (Largo Cristina di Svezia 24): un luogo magico, lontano dal caos cittadino, dove rilassarsi tra piante e fiori meravigliosi.

Dal lunedì alla domenica (fino a ottobre) dalle ore 9 alle ore 18.30.

Biglietto di ingresso 8 euro.

Cocktail da Zuma

Se cercate un posto dove fare un aperitivo o bere qualcosa dopo cena in una location davvero speciale, Zuma è quello che fa per voi. Il celebre ristorante giapponese all’ultimo piano di Palazzo Fendi ha lanciato un nuovo cocktail menù, “Miti e Leggende”: una selezione di cinque drink nati dalla creatività del team di mixologist.

Le ricette sono create e legate da un unico filo conduttore: a ogni cocktail corrisponde una leggenda della tradizione popolare giapponese.

Ecco allora il Mahonomizu, per brindare all’amicizia; il Gohan martini, un inno alla resilienza ispirato alle imprese del giovane guerriero Hidesato; lo Yosei no beru, per i romantici sognatori.

Per scoprire tutte le proposte zumarestaurant.com.