Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e mercatini, ecco 10 idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 29 febbraio 1 marzo

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel weekend tra teatro, spettacoli e fiere.

Per tutto il weekend Eataly ospiterà la “Festa delle birre artigianali”.

Sabato e domenica alla Fiera di Roma è tempo di “Quattrozampeinfiera”, evento dedicato a tutti gli amanti degli animali.

Preferite dedicarvi allo shopping? Fatte tappa al Mercato Monti.

Se volete farvi una cultura sull’olio di qualità, non perdetevi la kermesse “POP-OLIO” a Spazio WeGil. Se invece volete rilassarvi, il piccolo cinema allestito nella lobby lounge bar dell’Hotel Eden è quello che fa per voi.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

(Continua sotto la foto)

Piccolo Cinema Eden

L’Hotel Eden, cinque stelle del gruppo Dorchester, ogni domenica (alle 15.30 e 19.30) e mercoledì sera ospita nell’elegante lobby lounge bar “La Libreria” un cinema di soli ventiquattro posti (fino al 17 maggio).

Cinefili e non potranno godere della visione di film iconici e d’essai in una sala cinematografica come quelle di un tempo: l’ambiente raccolto, gli eleganti e comodi sofà de La Libreria rivolti per l’occasione verso lo schermo, le tende di velluto che scendono dal soffitto, renderanno l’esperienza indimenticabile.

La visione sarà resa ancora più speciale dai pop corn gourmet, dolci o salati, dell’executive chef Fabio Ciervo accompagnati da una bottiglia dell’iconico champagne Moët & Chandon in versione mini 20cl.

Chi vuole vivere una domenica all’insegna del lusso può anche prenotare il brunch a firma dello chef Ciervo, con tanto di sottofondo di musica dal vivo, in combinazione con l’entrata al Piccolo Cinema Eden.

POP-OLIO a Spazio WeGil

Sabato, dalle 10 alle 23, e domenica, dalle 10 alle 21, si svolgerà una manifestazione dedicata alla cultura dell’olio negli spazi di Wegil.

L’evento “POP-OLIO” sarà a ingresso libero e con un programma ricco di proposte inedite con protagonista l’olio extra vergine di qualità.

Saranno presenti varie aziende produttrici da diverse regioni che illustreranno la grande ricchezza in termini di qualità e biodiversità esistente in Italia. “POP-OLIO” è un format culturale itinerante, che insieme agli olivicoltori e agli esperti di settore, condurrà i visitatori alla scoperta dell’olio attraverso i profumi e i sensi.

Il primo format proposto sarà dedicato a uno dei sensi più atrofizzati: l’olfatto.

Lo scopo di questa manifestazione è fornire proprio strumenti fondamentali di discernimento dato che l’unico modo di orientarsi (e tutelarsi) nell’acquisto di un buon olio è imparare a riconoscere i sentori che ne marcano e distinguono la qualità proprio grazie all’olfatto e al gusto.

Per tutte le info www.olissea.it.

Quattrozampe alla Fiera di Roma

Sabato e domenica alla Fiera di Roma si terrà la quarta edizione di “Quattrozampeinfiera”, il più importante evento dedicato a tutti gli amanti di cani e gatti.

Due giorni in cui i veri protagonisti saranno proprio loro, cani e gatti dei visitatori che potranno cimentarsi in attività sportive ed educative e posare per scatti fotografici o sfilare con i loro padroni.

Nell’angolo della salute si darà importanza alla cura e al benessere: veterinari, educatori ed esperti di settore, interverranno durante le due giornate focalizzandosi sulle tematiche principali per dare ai visitatori spunti, suggerimenti e nozioni per migliorare il benessere dell’animale e migliorare la convivenza quotidiana.

Per info e biglietti www.quattrozampeinfiera.it.

Festa delle birre artigianali da Eataly

Da venerdì a domenica Eataly ospiterà un grande festival dedicato alle birre artigianali d'Italia: sarà l'occasione ideale per scoprire le migliori etichette italiane e internazionali, abbinate a sfiziose proposte street food.

Il tutto sarà arricchito da incontri a tema birra e musica dal vivo.

Per conoscere i birrifici aderenti www.eataly.net.

Mercato Monti

Questo fine settimana avete voglia di dedicarvi allo shopping?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero. www.mercatomonti.com.

C'era una volta Sergio Leone all’Ara Pacis

“C’era una volta Sergio Leone” è il titolo della grande mostra all’Ara Pacis con cui Roma celebra, a 30 anni dalla morte, uno dei miti assoluti del cinema italiano.

Nel suo intenso percorso artistico Sergio Leone attraversa il peplum, (filone cinematografico storico-mitologico), riscrive il western e trova il suo culmine nel progetto di una vita: C’era una volta in America.

Grazie ai materiali d’archivio della famiglia Leone e di Unidis Jolly Film i visitatori entreranno nello studio di Leone dove nascevano le idee per il suo cinema, con i suoi cimeli personali e la sua libreria, per poi immergersi nei suoi film attraverso modellini, scenografie, bozzetti, costumi, oggetti di scena, sequenze indimenticabili e una costellazione di magnifiche fotografie.

Seguendo queste tracce, la mostra sarà quindi suddivisa in diverse sezioni: Cittadino del cinema, Le fonti dell’immaginario, Laboratorio Leone, C’era una volta in America, Leningrado e oltre, dedicata all’ultimo progetto incompiuto, L’eredità Leone.

www.arapacis.it.

Enrico Brignano al Teatro Brancaccio

Prosegue il successo di “Un’ora sola vi vorrei” lo spettacolo di Enrico Brignano che, dopo aver attraversato tutta Italia, è ora in scena al Teatro Brancaccio.

Dopo i sold out di “Innamorato Perso”, che ha fatto ridere ed emozionare il pubblico dei palazzetti, l’artista romano regala ai sui fan un nuovo e imperdibile show che sfida e rincorre il tempo.

Biglietti a partire da 34 euro. www.teatrobrancaccio.it.

The Full Monty - Il musical al Teatro Sistina

A vent’anni dal debutto del musical a Broadway, è tornata in Italia una riedizione a firma di Massimo Romeo Piparo di “The Full Monty” al Teatro Sistina.

Protagonisti d’eccellenza Paolo Conticini, Luca Ward, Gianni Fantoni, Jonis Bascir e Nicolas Vaporidis oltre a un’orchestra dal vivo che regalerà due ore di grande spettacolo e divertimento.

Lo show, che racconta le vicende di un gruppo d’intraprendenti disoccupati, resterà in scena a Roma fino all’8 marzo prima di proseguire in tour nei principali teatri italiani.

Biglietti a partire da 36 euro.

Tutte le info e orari su www.ilsistina.it.

Mostra Gabriele Basilico a Palazzo delle Esposizioni

Palazzo delle Esposizioni ospita la mostra “Metropoli” di Gabriele Basilico, fotografo milanese scomparso nel 2013.

Dedicata a uno dei maggiori protagonisti della scena italiana e internazionale, la rassegna è incentrata sul tema della città con oltre 250 opere in diversi formati datate dagli anni Settanta ai Duemila, alcune delle quali esposte per la prima volta.

La metropoli è sempre stata al centro delle sue indagini e dei suoi interessi.

Il tema del paesaggio antropizzato, dello sviluppo e delle stratificazioni storiche delle città, dei margini e delle periferie in continua trasformazione sono stati da sempre il principale motore della sua ricerca.

La mostra analizza questi temi mettendo a confronto le opere realizzate nelle numerose città ritratte, tra le quali Beirut, Milano, Roma, Palermo, Napoli, Barcellona, Madrid, Lisbona, Parigi, Berlino, Buenos Aires, Gerusalemme, Londra, Boston, Tel Aviv, Istanbul, Rio de Janeiro, San Francisco, New York, Shanghai, accostate secondo analogie e differenze, assonanze e dissonanze, punti di vista diversi nel modo di interpretare e di mettere in relazione lo spazio costruito.

Biglietto intero 8 euro. www.palazzoesposizioni.it.

Roma fotografia 2020 Eros

Un mese e mezzo di mostre, incontri, workshop, laboratori didattici che coinvolgeranno la Capitale, dal centro alla periferia: è “Roma fotografia 2020 Eros”, organizzato dall’associazione Roma Fotografia, kermesse iniziata a Palazzo Merulana con una mostra fotografica dedicata a Tina Modotti.

In occasione de “L’eros della rivoluzione” saranno esposte – fino all’8 marzo - trentotto opere dell’artista, attrice e attivista considerata tra le più grandi fotografe dell'inizio del XX secolo.

Obiettivo di questa proposta culturale è quello di indagare il rapporto tra la fotografia e il desiderio, la passione e la bellezza stimolando la ricerca sulle motivazioni e le spinte più profonde che animano i sogni e le azioni quotidiane volte alla realizzazione di essi.

www.roma-fotografia.it.