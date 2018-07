Tutto quello che vi serve di sapere per decidere cosa fare a Roma nell'ultimo weekend di luglio tra mostre, eventi e tanta musica

Finalmente è arrivato il fine settimana e Roma è pronta a offrire concerti, appuntamenti all’aria aperta e spettacoli.

Per chi è alla ricerca di buona musica venerdì sera Steven Tyler (leader degli Aerosmith) sarà alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica; sabato sera, invece, toccherà a Sting e Shaggy.

Se invece preferite trascorrere qualche ora tra risate e comicità, Dario Cassini sarà in scena alle Terrazze (zona Eur) venerdì sera; nella stessa serata Maurizio Battista invece si esibirà al Centrale del Foro Italico.

Ultimo weekend per assistere a una delle mostre più interessanti di quest’anno a Roma, “Hiroshige. Visioni dal Giappone” alle Scuderie del Quirinale tra natura, paesaggi e volti di uno dei più celebri maestri dell’arte nipponica.

E poi il balletto “Romeo e Giulietta” alle Terme di Caracalla, il festival musicale “Villa Ada - Roma incontra il mondo” e l’eclissi di luna da ammirare da una delle terrazze più romantiche di Roma.

Volete scoprire quale? Ecco tutti i dettagli e i vari eventi in programma.

(Continua sotto la foto)

Eclissi di luna da Zuma

Volete assistere all'eclissi di luna in una delle location più suggestive di Roma?

Zuma vi aspetta nella sua elegantissima terrazza panoramica al 5° piano di Palazzo Fendi in pieno centro.

La proposta del ristorante di alta cucina Izakaya, unico indirizzo italiano del brand di ristorazione internazionale creato da Rainer Becker, è quella di attendere fra amici l'ora migliore per ammirare l'eclissi (fra le 22.24 ora italiana del 27 luglio e le 02.19 del 28 luglio) con una cena all'insegna della condivisione, prima di salire in terrazza per ammirare il cielo gustando il Lunar Eclipse, cocktail pop up creato appositamente per l'occasione a base di Gin Hendricks, porto, mancino secco, assenzio e angostura bitter e guarnizione alla ciliegia.

www.zumarestaurant.com.

Sting + Shaggy all’Auditorium Parco della Musica

Dopo l’esibizione come super ospite all’ultimo Festival di Sanremo, Sting torna in Italia con una serie di concerti tra cui sabato 28 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Ad accompagnarlo nel tour italiano Shaggy dopo il grande successo del primo singolo “Don’t Make Me Wait”.

Biglietti a partire da 50 euro; www.auditorium.com.

Romeo e Giulietta alle Terme di Caracalla

Appuntamento imperdibile per i più romantici: venerdì sera (ore 21), per la prima volta, andrà in scena alle Terme di Caracalla la più grande storia d'amore di tutti i tempi, “Romeo e Giulietta”.

L’opera di Shakespeare sarà raccontata con il linguaggio universale della danza in un mix perfetto tra classico e contemporaneo merito del coreografo e regista Giuliano Peparini, delle musiche di Sergej Prokof'ev e della direzione dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma affidata al Maestro David Levi.

Sul palco il pubblico vedrà i due protagonisti interpretati da Susanna Salvi e Claudio Cocino, primi ballerini del Teatro dell'Opera di Roma, e dalla guest Vittoria Valerio, solista del Teatro alla Scala di Milano e dal solista capitolino Michele Satriano.

Biglietti a partire da 20 euro su www.ticketone.it.

Steven Tyler & The Loving Mary Band all’Auditorium Parco della Musica

Venerdì sera la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica ospiterà uno dei più grandi artisti della musica mondiale con oltre 150 milioni di dischi venduti come artista solista e frontman della leggendaria rock band Aerosmith: Steven Tyler.

The Loving Mary Band è un sestetto di Nashville, Tennessee, che unisce sonorità e melodie country a sonorità più rock e dure.

Formata da Marti Frederiksen, già collaboratore degli Aerosmith nonché co-autore della hit “Jaded”, la band ha accompagnato Steven nel suo disco solista e in tour.

Il gruppo, di cui fanno parte anche Rebecca Lynn Howard, Suzie McNeil, Elisha Hoffman, Andrew Mactaggart e Sarah Tomek, si distingue per creare bellissime armonie, influenzate dal grande amore per lo stile rock e country in puro stile americano.

Biglietti a partire da 45 euro; www.auditorium.com.

Maurizio Battista al Foro Italico

Siete reduci da una settimana intensa di lavoro e avete voglia di passare qualche ora all’insegna della comicità e della spensieratezza?

Allora non mancate allo spettacolo di Maurizio Battista in scena al Centrale del Foro Italico venerdì alle 21.

Il titolo è tutto un programma: “Calmi…. stiamo calmi!”.

Biglietti a partire da 30 euro su www.ticketone.it.

Lungo il Tevere 2018

Continua il successo della kermesse a bordo fiume “Lungo il Tevere” con un ricco programma culturale e di intrattenimento per arricchire l’estate della Città Eterna (ingresso da Ponte Garibaldi e Ponte Sublicio).

Non mancherà anche in questa edizione un ricco programma di appuntamenti interessanti tra eventi culturali, intrattenimento, degustazioni e molto altro.

La grande novità di quest’anno è la mostra che celebra i 140 anni de “il Messaggero” con 14 pannelli sulle prime storiche pagine del principale quotidiano romano.

L’ingresso alla manifestazione e a tutte le sue iniziative culturali è gratuito.

Per saperne di più www.lungoiltevereroma.it.

Mostra Hiroshige. Visioni dal Giappone alle Scuderie del Quirinale

Ultimo weekend per assistere alla mostra “Hiroshige. Visioni dal Giappone” alle Scuderie del Quirinale: in esposizione una selezione di circa 230 opere appartenenti a prestigiose collezioni che provengono da Italia, Giappone e Stati Uniti e permette di ammirare il tema della natura declinato dallo stile affascinante e raffinato di Hiroshige.

Dalle più note serie di vedute quali “Cento vedute della Capitale di Edo” e “Cinquantatre Stazioni di posta del Tokaido”, alle silografie policrome di fiori insetti e animali tra le più ammirate, fino ai disegni originali ancora intatti.

Biglietto intero 19 euro.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Questa domenica, 29 luglio, i Musei Vaticani saranno aperti al pubblico gratuitamente fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30).

Non sarà però possibile effettuare la prenotazione.

Da non perdere assolutamente una visita alla Cappella Sistina.

Per maggiori info: www.museivaticani.va

Festival Villa Ada - Roma Incontra il Mondo

Anche questo fine settimana prosegue il festival musicale “Villa Ada - Roma incontra il mondo” giunto alla sua XXV edizione (fino al 10 agosto).

Sabato salirà sul palco del festival il rapper genovese Tedua, tra i più promettenti artisti della trap made in Italy e reduce dal successo di “Mowgli – il disco della giungla”, certificato disco d’oro e ai vertici della classifica FIMI.

Per saperne di più www.villaada.org.

Dario Cassini alle Terrazze – Palazzo dei Congressi

Lo sapevate che gli Italiani sono fra i più fobici d’Europa e le fobie superano ogni più sfrenata fantasia?

Sapete ad esempio che cos’è l’Anatidaephobia? Forse non ci crederete ma è “La paura che un’oca in qualche punto imprecisato ti stia guardando”.

Nel suo spettacolo, “Troppe pippe mentali” , Dario Cassini affronterà l’Italia post elettorale e tra Berlusconi, Salvini e Cinquestelle…. altro che fobie.

Nel secondo tempo oltre a raccontare il suo nuovo mestiere di padre, Dario Cassini non vede l’ora di lanciare il guanto di sfida al sesso femminile, riproponendo pezzi che in 30 anni sono diventati dei veri cavalli di battaglia.

Venerdì ore 21.30 alle Terrazze - Palazzo dei Congressi (Eur); biglietti a partire da 12 euro su www.ticketone.it.