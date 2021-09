Ultimo fine settimana di settembre. Ecco cosa fare a Roma nel weekend del 25 e 26 Settembre tra spettacoli, eventi e mercatini

Finalmente è in arrivo il fine settimana, e in più a Roma sembra ancora estate. Cosa non perdere?

Sabato e domenica la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2021 con tanto di apertura serale straordinaria.

Per qualche ora tra spensieratezza, risate e ironia sabato sera non mancate lo spettacolo “morbidissimo” (come definito dagli stessi protagonisti) Cachemire, podcast-rivelazione degli attori comici Edoardo Ferrario e Luca Ravenna all’Auditorium Parco della Musica.

Appassionati di grigliate? Segnatevi Terra da Eataly, ristorante specializzato che ha da poco riaperto le porte: per aperitivo propone crudi, fritti e bollicine e a pranzo e cena piatti cotti alla griglia (sia di carne che di pesce).

Sempre in tema gastronomico, per tutto il weekend si svolgerà la IV edizione del Garbatella TTS Street Food con specialità provenienti da tutta Italia e non solo. Sotto trovate tutti i dettagli.

Cosa fare a Roma nel weekend del 25 e 26 Settembre

Riapertura di Terra da Eataly

Carne, pesce e verdure alla griglia. State già ricordando con nostalgia le serate estive attorno al fuoco con gli amici mangiando prelibatezze cotte alla brace? Non disperate perché anche a Roma ve ne aspetteranno delle altre.

La scorsa settimana da Eataly ha riaperto Terra, ristorante con griglia a vista tra le più grandi della Capitale - tre curiosità: è stata realizzata interamente a mano, è alimentata con carbone vergine di Leccio della Calabria ed è lunga proprio tre metri - dopo uno stop per via della pandemia.

Le grandi novità, entrambe al carrello, sono il poter scegliere direttamente al tavolo carne e pesce da grigliare - sempre freschissimi perché provenienti dai rispettivi reparti dello store di via Ostiense - e cosa bere alla mescita.

Oltre alle etichette proposte al bicchiere (diverse ogni settimana) si può scegliere dalla cantina che si compone di circa settanta proposte.

Tutte le materie prime sono selezionatissime come ad esempio la Fassona Piemontese de La Granda (Presidio Slow Food), il pesce di cooperative laziali e la verdura delle migliori aziende agricole del territorio.

Cosa non perdersi assolutamente? Per iniziare la Crema di fave con cicoria ripassata e peperone crusco e la Bruschetta (alla brace of course) con ventricina, tradizionale salume spalmabile teramano.

A seguire, tra i vari piatti in menu cotti sul fuoco vivo, spiccano tra tutti il Petto d’anatra marinato alla senape - morbido e dal sapore delicato, ottimo l’abbinamento con cipolla rossa - e la Pancia di maiale allo spiedo con senape al miele: tenerissima e molto gustosa, quasi si scioglie in bocca.

Per chi non mangia carne alcune alternative sono il trancio di tonno alle erbe e lo sgombro servito con pappa al pomodoro.

Oltre alla cipolla alla brace, come contorno non mancano insalata, patate (biologiche e preparate con doppia cottura, al vapore e fritta) e cicoria ripassata.

Ma la grande notizia è che ogni settimana lo chef introdurrà in menu dei piatti speciali in omaggio al territorio come l’Uovo alla Carbonara, realizzato con uovo morbido Olivero Claudio su pane Otto Tondo 100% biologico alla brace e fonduta di pecorino romano DOP Cibaria, e la Gricia con guanciale affumicato alla brace fatta con spaghetti di Gragnano IGP 100% grano italiano Afeltra, guanciale biologico La Granda affumicato alla brace e crema di pecorino romano DOP Cibaria.

E se volete regalarvi una serata speciale segnatevi in agenda queste date: 7 ottobre, 25 novembre e 2 dicembre quando, rispettivamente, la chef stellata Cristina Bowerman, il sudamericano Roy Caceres e la star televisiva dei fornelli Hirohiko Shoda saranno protagonisti di tre appuntamenti speciali in cui proporranno alcuni piatti alla brace.

Orari: pranzo dal martedì alla domenica dalle 12 alle 15; cena dal martedì al sabato dalle 19 alle 22.

È richiesto l’accesso con il green pass.

Giornate Europee del Patrimonio all'insegna dell'inclusione

Sabato e domenica si rinnova l’appuntamento con la manifestazione che ogni anno coinvolge musei e luoghi della cultura di tutta Europa: le Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea.

L’obiettivo è quello di accrescere la conoscenza del nostro patrimonio culturale rilanciando il tema dell'inclusione e dell’accessibilità totale alla fruizione di arte e cultura.

In programma una serie di attività orientate a favorire l’inclusione e la sensibilizzazione verso le diversità con esperienze, percorsi di visita e approfondimenti sulle mostre in corso e sulle opere della collezione permanente.

In particolare le visite in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e le visite tattili sono rivolte a tutti, udenti, sordi, normo vedenti, con minorazione visiva, per garantire la massima partecipazione e favorire un dialogo interculturale senza barriere.

Nella serata di sabato 25 apertura straordinaria dalle ore 19.00 alle 22.00 al costo simbolico di 1 euro a biglietto. lagallerianazionale.com.

Edoardo Ferrario e Luca Ravenna all’Auditorium Parco della Musica

Cachemire, podcast degli stand-up comedians Edoardo Ferrario e Luca Ravenna - rivelazione su Spotify e con centinaia di migliaia di visualizzazioni su Youtube - diventa uno spettacolo live con tanto di tour che proprio sabato farà tappa in Cavea all’Auditorium Parco della Musica (ore 21).

Un’idea di successo, nata per via delle restrizioni causate dalla pandemia (come appunto i teatri chiusi), che ha portato alla ribalta sul web due giovani attori comici che hanno saputo trattare con il linguaggio della satira e dell’ironia varie tematiche di attualità.

Biglietti a partire da 17 euro. auditorium.com.

Romaeuropa Festival

Prosegue la trentaseiesima edizione del Romaeuropa Festival (fino al 21 novembre), una delle più ricche di sempre: 83 le compagnie in scena con 516 artiste e artisti provenienti da 15 differenti paesi, per 86 titoli, 206 repliche in 16 spazi di Roma e 33.000 posti in vendita secondo le attuali misure di distanziamento.

Come sempre al centro della kermesse ci saranno musica, teatro, danza, nuovo circo e arti digitali.

Prossimi appuntamenti? Venerdì alle 19.00 Margherita Vicario e Djarah Kan saranno a Villa Medici in occasione di Parole delle canzoni, format di dialoghi a tema socio-linguistico tra musicisti e scrittori ideato da Treccani.

Alle 21 al Mattatoio lo spettacolo di Elio Germano Così è (o mi pare) a cui il pubblico assisterà con cuffie e visori virtuali.

Sabato invece al Teatro Argentina ultima replica di LoveTrain2020, musical contemporaneo costruito sui successi dei Tears for Fear da Emanuel Gat.

Per cartellone e maggiori informazioni romaeuropa.net.

Derby Lazio-Roma

Mancano poche ore alla partita più attesa della Capitale, il derby, in programma domenica allo Stadio Olimpico.

Alle ore 18 il fischio di inizio di Lazio - Roma che si preannuncia una sfida ad altissimo tasso adrenalinico e da quasi tutto esaurito: come previsto dalle normative anti Covid 19 la capienza dell’impianto sarà ridotta al 50% quindi saranno ammessi circa 32mila spettatori (solo con green pass).

In questa prima stracittadina romana della stagione si affronteranno i due nuovi tecnici delle rispettive squadre, Maurizio Sarri, per i padroni di casa, e Josè Mourinho per l’undici giallorosso.

Biglietti su sslazio.it.

Mercatino di antiquariato in Prati

Domenica, e come ogni quarta del mese, in piazza dei Quiriti (cuore del quartiere Prati) a partire dalle ore 9 e fino al tramonto si terrà il Mercatino di antiquariato dove trovare oggetti di collezionismo, antiquariato, modernariato e vintage.

Saranno rispettate le misure di sicurezza anti Covid. mercatinopiazzadeiquiriti.it.

Street Food Garbatella

C’è tempo fino a domenica per partecipare alla kermesse gastronomica Street Food Garbatella - organizzata da Typical Truck Street Food e giunta alla IV edizione - in programma tra piazza di Sant’Eurosia e via delle Sette Chiese dalle 12 alle 24.

Venticinque gli “street chef” a bordo dei loro FoodTruck, ApeCar e Stand Cucina con piatti provenienti da diverse regioni italiane (senza dimenticare anche alcune cucine estere): vi aspetteranno hamburger di chianina; scottona sfilacciata; arrosticini di pecora e di manzo; patata twister; pesce fritto e panini con tonno e pesce spada.

E poi dal Lazio supplì classici, alla gricia, alla matriciana e porchetta.

Non mancherà lo slow smoked BBQ con costine di maiale, chicken wings, pulled pork e tante altre squisitezze.

Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine.

Dalla Spagna ecco paella valenciana e sangria.

Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita. Dal Vietnam padthai, bùn xào, gyoza, gàchiên, gỏicuốn, tômchiên.

Novità di quest’anno è Bollicine, uno stand che proporrà aperitivi a base di prosecco e cocktail.

Per gli amanti del dolce, gelato artigianale, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna. www.ttsfood.it.

Visita ai Giardini Vaticani

Se cercate qualcosa all’aria aperta, magari nel verde, una visita ai Giardini Vaticani può essere la soluzione al caso vostro.

Disposti su una ventina di ettari i Giardini furono il luogo di riposo e di meditazione del Romano Pontefice sin dal 1279 quando Papa Niccolò III (Giovanni Gaetano Orsini, 1277-1280) riportò la residenza papale dal Laterano al Vaticano.

All'interno delle nuove mura, che fece erigere a difesa della sua residenza, il Papa fece impiantare un frutteto (pomerium), un prato (pratellum) e un vero e proprio giardino (viridarium).

Questo primo nucleo sorse nei pressi del colle di Sant'Egidio dove oggi si trova il Palazzetto del Belvedere ed i Cortili dei Musei Vaticani.

L'area da dove oggi inizia la visita ai Giardini Vaticani si trova invece nella parte più recente dello Stato, sulla quale furono realizzati i nuovi grandi Giardini.