Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e mercatini, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 25 e 26 gennaio

Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel weekend tra concerti, spettacoli e sport.

Per tutto il weekend andrà in scena “Les Étoiles – Gala internazionale di danza” all’Auditorium Parco della Musica con grandi nomi in cartellone come Denis Rodkin e Stella Abrera.

Domenica torna l’appuntamento con l’ingresso gratuito ai Musei Vaticani.

Venerdì a Largo Venue Joe Bastianich indosserà le vesti del musicista con un live in cui presenterà il suo primo album “Aka Joe”.

Domenica è tempo di grande shopping: tornano l’Hippie Market al Circolo degli Illuminati, evento interamente dedicato all’artigianato, alla moda vintage e alle cure olistiche, il Mercatino giapponese al Caffè Letterario tra workshop, food, spettacoli e intrattenimento made in Japan e il Mercato Monti.

Da non perdere anche l’atmosfera del derby della Capitale: domenica Roma e Lazio si sfideranno allo Stadio Olimpico.

Hippie Market al Circolo degli Illuminati

Questa domenica gli spazi del Circolo degli Illuminati (via Giuseppe Libetta 1) ospiteranno designer, stilisti, pittori, artigiani, collezionisti, musicisti e ballerini in occasione dell’“Hippie Market”.

Ci saranno decine di stand con artigiani che lavorano a vista su ornamenti per la casa, accessori, cristalli, profumi per ambienti, brucia essenze, saponi fatti a mano, ceramiche e opere d’arte realizzate con oggetti riciclati.

Per quanto riguarda la moda, non mancheranno collezioni boho-chic, gipsy, occhiali vintage, jeans a vita alta e maxi mantelle.

Presenti anche numerosi capi di abbigliamento “veg” realizzati con l’utilizzo di tinture e fibre vegetali.

L’evento è a ingresso gratuito dalle 11.30 fino alle 21.30.

Les Étoiles – Gala internazionale di danza all’Auditorium Parco della Musica

Torna nella Capitale “Les Étoiles”, atteso appuntamento di danza con un ricco programma a firma dei più grandi coreografi del momento: l’evento si terrà nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica da venerdì a domenica.

Finora hanno calcato il palcoscenico di “Les Étoiles” artisti provenienti da compagnie come il Bolshoi di Mosca, il Mariinsky di San Pietroburgo, l’Hamburg Ballet, il Royal Ballet di Londra, l’Opéra di Parigi e il New York City Ballet.

Biglietti a partire da 30 euro. www.auditorium.com.

Mercatino giapponese al Caffè Letterario

Questa domenica torna il Mercatino giapponese al Caffè Letterario: anche in questo primo appuntamento del 2020, non mancherà una selezionata panoramica sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature dal classico dei kimono e ukyoe alla cultura manga e cosplay, giapponeserie varie, fumetteria e collezionismo.

In programma anche una serie di laboratori e corsi disponibili su prenotazione tenuti da professionisti del settore.

Caffè Letterario, via Ostiense 95.

Dalle 10.30 alle 20.30, ingresso libero. www.mercatinogiapponese.it.

Mostra Gabriele Basilico a Palazzo delle Esposizioni

A partire da sabato, il Palazzo delle Esposizioni ospita la mostra “Metropoli” di Gabriele Basilico, fotografo milanese scomparso nel 2013.

Dedicata a uno dei maggiori protagonisti della scena italiana e internazionale, la rassegna è incentrata sul tema della città con oltre 250 opere in diversi formati datate dagli anni Settanta ai Duemila, alcune delle quali esposte per la prima volta.

La metropoli è sempre stata al centro delle sue indagini e dei suoi interessi.

Il tema del paesaggio antropizzato, dello sviluppo e delle stratificazioni storiche delle città, dei margini e delle periferie in continua trasformazione sono stati da sempre il principale motore della sua ricerca.

La mostra analizza questi temi mettendo a confronto le opere realizzate nelle numerose città ritratte, tra le quali Beirut, Milano, Roma, Palermo, Napoli, Barcellona, Madrid, Lisbona, Parigi, Berlino, Buenos Aires, Gerusalemme, Londra, Boston, Tel Aviv, Istanbul, Rio de Janeiro, San Francisco, New York, Shanghai, accostate secondo analogie e differenze, assonanze e dissonanze, punti di vista diversi nel modo di interpretare e di mettere in relazione lo spazio costruito.

Biglietto intero 8 euro. www.palazzoesposizioni.it.

Joe Bastianich in concerto a Largo Venue

Venerdì Joe Bastianich, noto imprenditore nel settore della ristorazione e giudice di diversi talent show, sarà in concerto a Largo Venue per presentare le sue New York Stories, due show di musica e parole che accompagnano l’uscita del suo primo album Aka Joe pubblicato lo scorso settembre.

Il disco, registrato a Los Angeles, esplora diversi generi quali alternative rock, alternative country, american music oltre a sonorità legate al rock blues e al funky.

Biglietti a partire da 23 euro su www.ticketone.it.

Derby Roma – Lazio allo Stadio Olimpico

I romani lo sanno bene: il derby è una partita unica che appassiona anche chi non ama il calcio, un’altalena continua di emozioni per tutti i 90 minuti di gioco.

Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio di Roma – Lazio: l’appuntamento è per domenica alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico.

Biglietti su www.asroma.com.

Valadier - Splendore nella Roma del Settecento alla Galleria Borghese

Alla Galleria Borghese è in scena (fino al 2 febbraio) “Valadier - Splendore nella Roma del Settecento”, mostra monografica dedicata a Luigi Valadier, il più celebrato ebanista, fonditore e orafo italiano della sua epoca e uno dei protagonisti del clima culturale sviluppatosi a Roma alla metà del Settecento.

La straordinaria sintesi di versatile creatività e insuperata perizia tecnica, unitamente alla sua capacità di interpretare il nuovo sentimento dell’antico, diedero vita a un rinnovamento del gusto che si affermò a Roma come modello internazionale, facendo della sua celebre bottega di via del Babuino uno dei luoghi più visitati da reali, diplomatici, collezionisti, antiquari e grand tourists.

Biglietto intero 20 euro. www.galleriaborghese.beniculturali.it.

Vignaioli Naturali a Roma

Come ormai da tradizione, l’ultimo fine settimana di gennaio ospita “Vignaioli Naturali a Roma”, lo storico appuntamento con i vini naturali con una proposta ricca di incontri e degustazioni.

Oltre 80 vignaioli, provenienti da tutta Italia e da alcune selezionate regioni d'Europa, saranno disponibili ai banchi di assaggio per condividere con i visitatori le loro storie fatte di colori, profumi e gusti ma soprattutto di passione.

Anche in questa dodicesima edizione, le due giornate saranno all’insegna del piacere e della cultura del vino naturale.

Biglietto giornaliero 25 euro.

Per conoscere tutti i produttori partecipanti: www.vininaturaliaroma.it.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Questa domenica, 26 gennaio, i Musei Vaticani saranno aperti al pubblico gratuitamente dalle 9 fino alle 14 (ultimo orario disponibile per l’accesso le 12.30).

Non sarà però possibile effettuare la prenotazione.

Da non perdere assolutamente una visita alla Cappella Sistina.

Per maggiori info: mv.vatican.va.

Mercato Monti

Questo fine settimana avete voglia di dedicarvi allo shopping?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero, www.mercatomonti.com.