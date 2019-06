Mostre, visite culturali ed eventi enogastronomici: dieci idee per decidere cosa fare a Roma in questo fine settimana di metà giugno

Con la bella stagione al suo meglio, decidere cosa fare a Roma è sempre più difficile, visto che l'offerta di eventi e iniziative in programma è sempre più ampia.

Da Eataly, fino a domenica, c’è il Fish&Wine Festival 2019, evento dedicato al pesce abbinato al vino.

Se siete in cerca di concerti, domenica i Maneskin inaugurano il “Roma Summer Fest” all’Auditorium Parco della Musica e Ennio Morricone si esibirà per l’ultima tappa romana del suo tour alle Terme di Caracalla.

Torna anche il festival musicale “Villa Ada incontra il mondo”.

E, per la prima volta, l’Orto botanico di Roma ospita “Roma Hortus Vini” occasione in cui sarà possibile degustare l’eccezionale varietà del patrimonio vinicolo italiano nel cuore di Trastevere.

(Continua sotto la foto)

Maneskin al Roma Summer Fest

Domenica alle ore 21, i Maneskin saranno all’Auditorium Parco della Musica per inaugurare il “Roma Summer Fest 2019”.

Il gruppo romano, formato da Damiano (cantante), Victoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista), continua a collezionare successi e riconoscimenti a partire dalle 57 date sold out con oltre 98.000 biglietti venduti tra il 2018 e il 2019.

Per loro anche doppio disco di platino per l’inedito “Chosen”, un platino per l’omonimo EP di debutto, disco d’oro per la cover del brano “Vengo dalla luna”, doppio disco di platino per il nuovo album “Il ballo della vita”, anticipato dai singoli in italiano “Morirò da re” (doppio disco di platino) e “Torna a casa” (triplo disco di platino).

Biglietti a partire da 25 euro.

Per info e biglietti www.auditorium.com.

Fish&Wine Festival 2019

Da Eataly si festeggia l'arrivo dell'estate con una kermesse enogastronomica in programma fino a domenica: il Fish&Wine Festival 2019.

Si potranno gustare i migliori abbinamenti, tra pesce crudo e bollicine, pesce alla piastra, al vapore o fritto con vini bianchi e rossi.

Le grandi eccellenze si fanno avanti per soddisfare il palato di tutti gli amanti del pesce e dei grandi vitigni italiani.

E non mancheranno show cooking, wine tasting, degustazioni e molto altro ancora.

Per saperne di più www.eataly.net.

Villa Ada incontra il mondo

Torna l’appuntamento con “Villa Ada incontra il mondo”, il festival musicale che animerà le notti romane con 49 giorni di concerti (fino al 5 agosto).

Non mancheranno i grandi temi di attualità e saranno tre i fili conduttori: pace, multiculturalità e sostenibilità ambientale.

Domenica, ore 20, in programma “Into the wild night show”, lo spettacolo itinerante ispirato dall’omonimo film di Sean Penn e dalla produzione solista di Eddie Vedder.

Sarà un viaggio musicale attraverso gli Stati Uniti e oltre.

Lo show segue un climax che parte da un inizio intimista con brani ukulele e voce e termina in esecuzioni corali elettriche, con la proiezione durante il live di visual ispirati alle scene del film.

Per scoprire tutto il cartellone www.villaada.org.

Il cinema in piazza

Piazza San Cosimato a Trastevere, il Casale della Cervelletta a Tor Sapienza e il porto turistico di Ostia ospitano “Cinema in piazza” con un ricco programma di lungometraggi, cortometraggi e film d'animazione dal 1 giugno al 1 agosto.

Quest’anno in cartellone, tra le varie, l'omaggio a Bernardo Bertolucci, la retrospettiva su Alfonso Cuarón e Paolo Sorrentino e tanti classici Disney e film d’animazione.

E poi incontri e dibattiti con ospiti nazionali e internazionali.

Domenica a Trastevere l’attore Giacomo Rizzo presenta L’amico di Famiglia di Paolo Sorrentino.

Per conoscere il programma nel dettaglio www.ilcinemainpiazza.it.

Aperture notturne ai Musei Vaticani

Felicemente sperimentate negli ultimi anni e forti di un grande successo di pubblico, sono tornate le Aperture Notturne del venerdì ai Musei Vaticani.

Da aprile a ottobre, i musei del Papa aprono le porte anche al tramonto per rivelarsi in una suggestiva e inconsueta atmosfera notturna.

Ogni anno, a impreziosire la speciale esperienza di visita, una ricca rassegna concertistica.

Orario: dalle ore 19.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 21.30); prenotazione online obbligatoria.

Per saperne di più www.museivaticani.va.

Ennio Morricone alle Terme di Caracalla

Ennio Morricone domenica si esibirà, per l’ultima tappa romana, nello scenario unico delle Terme di Caracalla per il “60 Years of Music” World Tour che ha visto registrare numerosi sold out.

I concerti a Verona e Roma saranno l’ultima occasione in cui il Maestro riprodurrà le sue amate musiche prima di godersi la meritata pensione.



La Luna sul Colosseo – Il sogno del gladiatore

Per una serata speciale, cosa c’è di meglio che la visita del Colosseo di notte?

Anche quest’anno torna “La Luna sul Colosseo – Il sogno del gladiatore”.

Un'atmosfera magica si diffonde per tutta la cavea dell'anfiteatro: la visita serale prevede la scoperta dei sotterranei, delle gallerie e delle arcate interne dello straordinario monumento che continua ad affascinare a distanza di secoli.

Biglietto intero 24 euro.

Dalle 20 alle 00.

Vinòforum Roma

Torna “Vinoforum - Lo spazio del gusto” fino a domenica in zona Ponte Milvio.

La sedicesima edizione è ospitata in uno spazio esteso su circa 112.000 mq e caratterizzato da un laghetto con fontane e giochi d’acqua.

I Temporary Restaurant di questa edizione ospiteranno ben 30 grandi chef provenienti dall’intero territorio nazionale.

Agli appassionati sarà dedicato un palcoscenico posizionato nel cuore della manifestazione che ospiterà grandi appuntamenti a tema vino.

Indirizzo, Parco di Tor di Quinto - Via Fornaci di Tor di Quinto.

Orari dalle ore 19:00 alle 24:00 (fino alle 01:00 venerdì e sabato).

Per tutte le info www.vinoforum.it.

Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’Ottocento a oggi al Museo di Roma

Con circa 320 immagini conservate nelle raccolte del proprio Archivio Fotografico, il Museo di Roma a Palazzo Braschi celebra i 180 anni della nascita ufficiale della fotografia con uno straordinario excursus negli ambiti più significativi della storia fotografica della capitale prima dell'avvento del digitale.

Suggerendo diversi percorsi di visita, la mostra muove dagli esordi della fotografia in città, con artisti attivi già a ridosso dell’invenzione della nuova tecnica, attraversa le epoche che videro mutare sempre più radicalmente il volto della città, per giungere, senza soluzione di continuità, all’opera di artisti viventi, che hanno operato in un significativo rapporto con Roma.

Il racconto per immagini si snoda per 9 sezioni dedicate alle diverse tematiche, declinazioni e tecniche, di questo affascinante processo.

Per saperne di più www.museodiroma.it.

Roma Hortus Vini

Fino a sabato è possibile partecipare al primo straordinario appuntamento con “Roma Hortus Vini” all’Orto Botanico di Trastevere, uno dei giardini più belli d’Italia, a cura de I Migliori Vini Italiani di Luca Maroni.

Sotto il cielo stellato di Roma si terrà l’inedito festival dei Vitigni Autoctoni del Vigneto Italia: sarà possibile passeggere al chiaro di luna, degustando l’eccezionale varietà del patrimonio vinicolo italiano nel cuore di Trastevere.

Un evento da sogno per festeggiare il primo anno di vita di un progetto unico: “Vigneto Italia”, voluto e realizzato da Luca Maroni, analista sensoriale di fama internazionale e scrittore, insieme a Museo Orto Botanico – Sapienza Università di Roma in partnership con Vivai Cooperativi Rauscedo.

Ciascuna delle tre serate sarà preceduta da un convegno scientifico organizzato dal Museo Orto Botanico di Roma con accesso su invito.

Il costo del biglietto è di 25 euro e potrà essere acquistato direttamente all’ingresso dell’evento.

Include tutte le degustazioni libere dei vini presenti e le degustazioni guidate da Luca Maroni.

Per saperne di più www.romahortusvini.com.