Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e concerti, ecco dieci idee per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana del 20 e 21 luglio



Ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel fine settimana tra musica, arte e visite culturali.

Sabato i Muse saranno in concerto allo stadio Olimpico con il loro rock alternativo mentre l’Auditorium Parco della Musica ospiterà il chitarrista e cantante Steve Hackett, ex Genesis.

Al Teatro Romano di Ostia Antica, invece, venerdì Levante proporrà i suoi più grandi successi.

Anche questo fine settimana prosegue l’appuntamento con “Villa Ada Roma incontra il Mondo” con tanti concerti e live set nel terzo più grande parco pubblico di Roma.

Per i nottambuli, non perdetevi la visita al Colosseo di notte e le aperture serali dei Musei Vaticani.

Nordic Film Fest 2019

L’appuntamento con la rassegna “Cinema di Stelle” a Palazzo Merulana proseguirà fino al 26 luglio con il “Nordic Film Fest Summer 2019”.

Il Festival nasce con l’intento di promuovere la cinematografia e la cultura dei Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia), a cura delle quattro ambasciate presenti in Italia e con la collaborazione del Circolo Scandinavo di Roma.

Nel cinema dei Paesi Nordici negli ultimi anni si è assistito all’emergere di una generazione di nuovi autori che hanno conquistato uno spazio significativo nel panorama della cinematografia mondiale, grazie ad una notevole varietà artistica che merita di essere conosciuta e approfondita dal pubblico italiano, obiettivo che è alla base del progetto.

La rassegna presenterà una selezione dei migliori film presentati nelle precedenti edizioni del ”Nordic Film Fest”, in lingua originale con sottotitoli in italiano o in inglese.

Villa Ada incontra il mondo

Torna l’appuntamento con “Villa Ada incontra il mondo”, il festival musicale che animerà le notti romane con 49 giorni di concerti (fino al 5 agosto).

Non mancheranno i grandi temi di attualità e saranno tre i fili conduttori: pace, multiculturalità e sostenibilità ambientale.

Sabato, ore 21.30, ci sarà il live dei Coma Cose a due mesi dalla pubblicazione del loro disco Hype Aura.

Domenica, invece, serata insieme a The Niro e Gary Lucas (considerato dalla rivista Rolling Stones “il chitarrista migliore e più originale in America”) per rievocare Jeff Buckley.

Per scoprire tutto il cartellone www.villaada.org.

I Muse in concerto allo stadio Olimpico

Sabato alle ore 21, i Muse saranno allo stadio Olimpico in occasione del loro “Simulation Theory World Tour” dopo l’ultima volta che si esibirono nella Capitale nel 2010.

La rock band, composta da Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme e Dominic Howard, porterà sul palco il nuovo album Simulation Theory uscito lo scorso novembre.

Apertura dei cancelli prevista per le ore 16.30.

Biglietti disponibili su www.ticketone.it.





Steve Hackett all’Auditorium Parco della Musica

Steve Hackett sarà al “Roma Summer Fest” per una tappa del “Genesis Revisited Tour”, dove eseguirà interamente l’album dei Genesis “Selling England by the Pound”.

Uscito nel 1973, il disco ha subito conquistato la vetta delle classifiche nel Regno Unito ed è stato descritto come “l’album definitivo dei Genesis”.

Tra i brani più noti: Dancing with the Moonlit Knight, Firth of Fifth, Cinema Show e naturalmente I Know What I Like (In Your Wardrobe).

Il 2019 segna anche il 40° anniversario di uno degli album solisti più famosi di Steve Hackett, Spectral Mornings, cui verrà reso tributo con l’esibizione di alcuni brani.

Non mancheranno gli intramontabili classici dei Genesis e un’anteprima degli inediti che faranno parte del nuovo album in uscita nel 2019.

Cavea ore 21, www.auditorium.com.

Levante in concerto al Teatro Romano di Ostia Antica

Levante sarà in concerto al Teatro Romano di Ostia Antica venerdì alle 21.30.

La cantautrice siciliana, dopo 3 album di successo, è tornata con il nuovo singolo “Andrà Tutto Bene” che parla di futuro senza memoria ma si aggrappa alla promessa che “andrà tutto bene.”

Non mancheranno i suoi più grandi successi che poi porterà poi nelle prossime tappe di Caserta, Barletta e Ostuni.

Biglietti a partire da 34 euro.

Aperture notturne ai Musei Vaticani

Felicemente sperimentate negli ultimi anni e forti di un grande successo di pubblico, sono tornate le Aperture Notturne del venerdì ai Musei Vaticani.

Da aprile a ottobre, i musei del Papa aprono le porte anche al tramonto per rivelarsi in una suggestiva e inconsueta atmosfera notturna.

Ogni anno, a impreziosire la speciale esperienza di visita, una ricca rassegna concertistica.

Orario: dalle ore 19.00 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 21.30); prenotazione online obbligatoria.

Per saperne di più www.museivaticani.va.

Summertime 2019 alla Casa del Jazz

Il palcoscenico allestito nel parco di Villa Osio ospita anche quest’anno il meglio del panorama jazzistico italiano e internazionale e spettacoli originali in collaborazione con i Concerti nel Parco, manifestazione ospitata per il quarto anno consecutivo e giunta alla ventinovesima edizione.

“Summertime 2019” è un giro del mondo a ritmo di jazz, blues, soul, tango, swing, funky, acid jazz, musiche del mediterraneo, in compagnia di grandi musicisti e talenti che vanno a comporre un programma multidisciplinare ed eterogeneo di grande prestigio.

Biglietti su www.ticketone.it.

La Luna sul Colosseo – Il sogno del gladiatore

Per una serata speciale, cosa c’è di meglio che la visita del Colosseo di notte? Anche quest’anno torna “La Luna sul Colosseo – Il sogno del gladiatore”.

Un'atmosfera magica si diffonde per tutta la cavea dell'anfiteatro: la visita serale prevede la scoperta dei sotterranei, delle gallerie e delle arcate interne dello straordinario monumento che continua ad affascinare a distanza di secoli.

Biglietto intero 24 euro. Dalle 20 alle 00.

Jeff Bark al Palazzo delle Esposizioni

La mostra “Paradise Garage” di Jeff Bark è pensata come un percorso che coinvolge il pubblico trasportandolo nel mondo onirico ideato dal fotografo: ogni immagine è sapientemente costruita da Bark come fosse il frammento sospeso di una storia; nel suo garage nell'Upstate New York, è lui stesso a trasformare gli spazi e le pareti nude in scenari evocativi ed enigmatici in cui convivono riferimenti iconografici all'arte del passato e dettagli stranianti.

I set ideati dal fotografo per la mostra al Palazzo delle Esposizioni diventano paesaggi surreali, scene conviviali, ritratti monumentali che rievocano, in chiave contemporanea, lo spirito delle grandi quadrerie allestite per temi nei palazzi barocchi romani.

Interni domestici, nature morte, paesaggi naturalistici, sono alcuni dei soggetti ricorrenti, dove il falso diventa reale e la realtà assume forme ingannevoli, in un gioco di prospettive e ribaltamenti.

I dettagli ingigantiti, le inaspettate proporzioni aprono nuove letture di oggetti e situazioni, mettendo in discussione convenzioni temporali e stilistiche.

Biglietto intero 10 euro.

Dao Dim Sum Bar - Nuove aperture

A otto anni dall’apertura, il ristorante cinese Dao in viale Jonio rinnova la proposta gastronomica e il locale.

Grande novità è l’arrivo del Dim Sum Bar, un’area dedicata al consumo di bocconcini cinesi dolci e salati da assaggiare nell’ora dell’aperitivo in abbinamento a una selezione di cocktail.

In carta si contano circa 35 tipologie diverse di dim sum, una ricca e variegata sfilata di piccoli fagotti ripieni, cotti al vapore o fritti, serviti in cestini di bambù o piccoli piatti.

Qui si possono degustare involtini, baozi e ravioli- grandi protagonisti del dim sum - ripieni di carne, verdure e pesce - che ogni giorno vengono fatti a mano nel pieno rispetto della tradizione cinese.

Dalla forma di antica moneta cinese sono gli Jaozi, ravioli tradizionali della Cina del Nord con maiale e gamberi.

Più simili ai nostri ravioli sono i Wonton, ravioli preparati con una sfoglia sottile di farina, uova, acqua e sale, disponibili nella versione fritta e al vapore.

Per esaltare il sapore dei Dim Sum, da Dao è stata studiata anche un’apposita lista di cocktail che comprende il Sunset Mule fatto con il Moutai, succo di lime, succo di fragola e ginger beer, il Bocciolo di Rosa con spumante, acqua di rose e lychee e tanti altri drink oriental inspired.

www.daorestaurant.it.