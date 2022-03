Cosa fare a Roma questo fine settimana di marzo? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra mercatini, festival e spettacoli

Cultura, cibo, shopping e teatro: sono tanti gli eventi questo fine settimana in cui si celebra anche la Festa del Papà (e le iniziative non mancano, come da Aqualunae Bistrot).

Eataly ospita una rassegna dedicata alla birra artigianale con tantissime proposte, degustazioni e dibattiti.

Qualcosa da vedere a teatro? All’Auditorium Parco della Musica va in scena lo spettacolo con Anna Foglietta e Paola Minaccioni L’Attesa.

Se invece avete voglia di fare shopping, non perdete sabato e domenica l’Hippie Market a Parco Labia.

E poi da provare l’esperienza esclusiva di una cena da Campocori all’Hotel Chapter Roma, a due passi dal Ghetto.

Ve le raccontiamo, di seguito tutti i dettagli.

Cosa fare a Roma nel weekend del 19 e 20 marzo

(Continua sotto la foto)

Da provare

A due passi dal Ghetto, un antico palazzo ottocentesco ospita una delle novità più interessanti del panorama gastronomico (e dell’hôtellerie) sulla scena romana: Campocori - il nome riprende quello della chiesa medioevale di S. Maria in Campo Cori, demolita ormai secoli fa.

Il ristorante si trova all’interno dell’Hotel Chapter, aperto nel Rione Regola prima della pandemia su iniziativa dell’imprenditore romano Marco Cilia, e ricorda le atmosfere dei locali della New York anni ’30. Il progetto, non a caso, porta la firma del pluripremiato designer sudafricano Tristan Du Plessis che ha curato anche il Lobby Bar e il rooftop panoramico.

Tutto è studiato nei massimi dettagli: dagli antichi mattoncini restaurati alle opere di arte contemporanea, come i ritratti del fotografo bosniaco Haris Nukem. Dalle poltroncine in velluto ai tavoli in marmo.

Un mix davvero riuscito tra arte, design, mixology ed alta cucina.

Alla guida il giovane chef, di origine abruzzese ma cresciuto ad Anzio, Alessandro Pietropaoli che ha già maturato esperienze pluristellate lavorando a fianco di Vito Mollica e Antonino Cannavacciuolo, e in grandi alberghi di tutto il mondo, dalla Costa Azzurra all’Egitto.

Se dalla sua terra ha ereditato l’amore per le ricette tradizionali e la cura per le materie prime, la sua curiosità ed estro lo hanno portato a sperimentare contaminazioni in chiave contemporanea, soprattutto con tocchi orientali (come spezie e alghe giapponesi).

Ecco allora che si parte con sfiziosi bites come il Bon bon di carbonara, Pane, burro e alici e il Cannolo con ricotta e sfilacci di cavallo e un Mini plum cake con zenzero e soia.

A seguire, tra gli antipasti, l’Anguilla 30 ore rape, yogurt e aceto balsamico bianco. Tra i primi i Plin alla Vaccinara e il Risotto al pino mugo con coscette di rana e salsa daidai.

Come secondi il Piccione in doppio servizio (petto alla brace glassato, bruschetta con patè di fegato di piccione e coscia con il suo fondo) e il Rombo in crepinette, fiori di zucca, verza fermentata, salsa alla mugnaia.

A chiudere in dolcezza da provare l’inedito accoppiamento Ricotta e barbabietola. Il tutto con oltre un centinaio di etichette a comporre la carta dei vini.

Per chi volesse assaggiare le varie proposte sono previsti tre percorsi di degustazione: Emozioni (5 portate a 70 euro), Viaggio (8 portate a 95 euro) e Natura (4 portate vegetariane a 55 euro).

Indirizzo via di S. Maria de’ Calderari 47. Orari: aperto a cena dal martedì alla domenica.

Musica

Serata di grande jazz domenica all’Auditorium Parco della Musica: alle 21.00 sul palco della Sala Sinopoli salirà l’inedito duo composto da Enrico Rava e Fred Hersch.

Rava - di recente premiato dalla rivista Musica Jazz come Musicista dell’anno – è il jazzista italiano più conosciuto e apprezzato in ambito internazionale.

L’americano Hersch è un pianista insignito di prestigiosi riconoscimenti con ben quindici candidature ai Grammy.

Biglietti a partire da 15 euro.

Festa del papà

Domani, in occasione di San Giuseppe, Aqualunae Bistrot organizza una speciale iniziativa intitolata “A colazione con papà”.

Lo chef Emanuele Paoloni ha ideato infatti un menu da gustare insieme ai propri bambini: per i papà a base di Croque monsieur e calice di Franciacorta, e per i più piccoli di Pancake con frutta fresca, servito con cioccolato o sciroppo d’acero (oltre a una spremuta d’arancia).

Immancabili i Bignè di San Giuseppe, fatti in casa.

Ogni mattina è sempre comunque sfiziosa la proposta di questo ristorante in Prati (aperto fino a cena) che prepara cornetti, muffin, bretzel, bagel, pane, burro e marmellata, uova in varie versione e pancake.

Indirizzo: piazza dei Quiriti 19/20. Orari: aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 24.00.

Teatro

Domani (ore 21.00) e domenica (ore 18.00) andranno in scena all’Auditorium Parco della Musica le repliche dello spettacolo L’Attesa con Anna Foglietta e Paola Minaccioni.

La regista Michela Cescon riporterà sul palcoscenico della Sala Petrassi il testo di Remo Binosi, ambientato nel ‘700, e andato in scena già nel 1994.

Si parlerà di differenza di classe, rapporto serva-padrona, amore, piacere, maternità, peccato, punizione, morte e seduzione.

Dario Gessati ha firmato le scene, Pasquale Mari il disegno luci, Giovanna Buzzi i costumi e Piergiorgio De Luca il suono.

Elisabetta Sgarbi ha curato la pubblicazione del testo con La Nave di Teseo.

Biglietto intero 22 euro.

Festival

Da oggi e per tutto il weeekend Eataly Roma festeggia il meglio della produzione birraria italiana con la Festa delle Birre Artigianali.

Al terzo piano del punto vendita di Ostiense si potranno assaggiare oltre cinquanta birre artigianali, una selezione di sidro e birre senza glutine.

Tra i protagonisti dell’evento – che prevede anche dibattiti, assaggi, food e musica dal vivo - Alta Quota, Balabiott, Beerfellas, Birra dell'Eremo, Birreria Eataly, Brewfist, Claterna, Ecb, Evoque Brewing, Il Mastio, Irpinia Cask Barrel, Liquida, Losa, Mastino, Oxiana, Rebeers, Rebel's, South Soul, We Are Rising - che la rinascita abbia inizio.

Le proposte gastronomiche non sono da meno come 180gr Pizzeria Romana con i suoi Supplì, Tonnarello cacio e pepe e Cannellone fritto con salsa al pomodoro.

E poi le specialità orientali di Baby Bao (Bao classic, Bao chicken e Bao tataki), Pulled Pork e Cheeseburger di The Factory e varie tipologie di Empanadas argentine di Ceibo Sapori.

Per chiudere in dolcezza c’è Gelato d’Essai.

Tutti gli appuntamenti in programma – si comincia più tardi con il Tour del Birrificio in compagnia del mastro birraio di Eataly Roma – sono consultabili sul sito.

Orari: venerdì e sabato dalle 18.00 all’01.00, domenica dalle 12.00 alle 23.00.

Mercatino

Sabato e domenica (10.30-20.30) a Parco Labia si terrà l’Hippie Market tra shopping e intrattenimento.

Saranno presenti artigiani, stilisti emergenti e designer, street chef, aziende agricole, musicisti, operatori dell’infanzia che intratterranno i bimbi con laboratori creativi.

Si potranno sperimentare discipline olistiche, seguire seminari interattivi, lezioni di yoga, spiritualità, astrologia, tarologia evolutiva, bagni di gong, conferenze su benessere, corpo, mente, spirito e natura.

Ingresso gratuito.