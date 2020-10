Mostre, mercatini, brunch: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Roma in questo weekend autunnale

Anche un fine settimana di metà ottobre a Roma può offrire tante opportunità per svagarsi nel rispetto delle misure anti Covid tra appuntamenti all’aria aperta ed eventi organizzati in sicurezza.

Da segnalare il ritorno delle Giornate FAI d’Autunno, per conoscere il nostro inestimabile patrimonio culturale, e della Festa del Cinema di Roma all’Auditorium Parco della Musica.

Per una domenica speciale non perdetevi il brunch all’Hotel Eden con prodotti di altissima qualità e vista mozzafiato sul centro di Roma. Dopo pranzo fate un salto alla mostra di Bansky al Chiostro del Bramante.

I golosi non dovrebbero mancare all’appuntamento con la Festa del Cioccolato a Villa Borghese. E per smaltire c’è l’Appia Day: a piedi o in bicicletta alla scoperta dell’Appia Antica.

Gli appuntamenti ve li abbiamo segnalati e, complice anche un meteo favorevole, resta solo a voi decidere.

Giornate FAI d’Autunno

Primo weekend per le Giornate FAI d’Autunno che replicheranno anche il 24 e 25 ottobre con tanti appuntamenti accessibili a tutti, non solo a Roma ma anche nei suoi dintorni.

Nella Capitale il Fondo Ambiente Italiano, fondazione senza scopo di lucro che tutela e sostiene il patrimonio artistico, storico e paesaggistico, ha organizzato visite a luoghi ancora poco conosciuti o accessibili solo in occasioni straordinarie in tutta sicurezza e nel rispetto delle misure anti Covid.

Per questo la prenotazione sul sito è fortemente consigliata seppur non sempre obbligatoria.

Per gli iscritti al FAI, come di consueto, saranno garantite aperture riservate e, per chi non lo fosse, sarà comunque possibile farlo in loco durante i weekend dell'evento.

A Roma ci sono ancora posti disponibili per visitare la Nuvola di Fuksas e il Palazzo della Civiltà Italiana, entrambi all’Eur. Saranno all’aperto gli appuntamenti previsti all’Orto Monastico di San Paolo Fuori le Mura e al Semenzaio comunale di San Sisto Vecchio (in zona Terme di Caracalla).

Per scoprire anche tutti gli eventi organizzati fuori Roma e per procedere alla prenotazione basta collegarsi al sito del FAI.

Festa del Cinema di Roma

Da giovedì è in scena la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma in programma fino al 25 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale.

La struttura dell’archistar Renzo Piano sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti con registi e attori italiani e internazionali.

Gli oltre mille metri quadri del viale che conduce alla Cavea saranno trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo.

Oltre ai film della Selezione Ufficiale e di Tutti ne parlano, un ruolo importante sarà svolto anche quest’anno dagli Incontri Ravvicinati con autori, attori e protagonisti della cultura, dalla Retrospettiva, dai Restauri e dagli Omaggi.

Sabato grande attesa per la proiezione in anteprima del documentario sull’ex numero 10 della Roma “Mi chiamo Francesco Totti” di Alex Infascelli; domenica ore 16.30 Incontro Ravvicinato con l’ex capitano in Sala Sinopoli.

Bansky al Chiostro del Bramante

Il Chiostro del Bramante ospita oltre cento opere di Banksy, tra i massimi esponenti della street art (rimasto nell’anonimato) e che ha conquistato il mondo grazie a opere intrise di ironia, denuncia, politica e protesta.

In esposizione pezzi iconici come “Love is in the Air”, “Girl with Balloon”, “Queen Vic”, “Napalm” e molto altro realizzati con tecniche disparate: stampe su carta o tela, olio, acrilico o spray su tela, stencil su metallo o su cemento, oltre ad alcune sculture di resina polimerica dipinta o di bronzo verniciato.

Il percorso espositivo copre, insieme a più di venti progetti per copertine di dischi e libri, un arco temporale che va dal 2001 al 2017 con opere provenienti da collezioni private.

Orari: venerdì e sabato dalle 10 alle 22; domenica fino alle 21.

Biglietto intero nel weekend al costo di 18 euro.

Festa del Cioccolato

Sabato e domenica, dalle 10 alle 23, torna a Villa Borghese la Festa del Cioccolato in viale delle Magnolie dove si potranno gustare agli stand (allestiti in modo da evitare assembramenti) le molteplici varietà di cioccolato artigianale preparate dai maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia in tantissimi gusti e forme.

Il tour proseguirà poi in altre città italiane come Napoli, Varese, Lecce, Grosseto, Cagliari, Reggio Calabria, Lodi e molte altre.

Vintage Market Roma

Per tutto il weekend torna il Vintage Market, dalle 10 alle 20, in una location organizzata per assicurare il rispetto delle norme anti contagio da Coronavirus (misurazione della febbre all’ingresso, obbligo di mascherina, diversi punti per la sanificazione delle mani): l’ex deposito dell’Atac a Piazza Ragusa.

Si tratta di un grande spazio al coperto da più di seimila quadri con un centinaio di espositori vintage e stand di vinili, libri, illustrazioni, complementi d’arredo, accessori e abbigliamento fatto a mano e molto altro.

Durante la giornata si alterneranno numerose attività come workshops ed esposizioni di giovani artisti, il tutto accompagnato da selezioni musicali, food e beverage.

Non mancherà anche il “Farmer’s Market” con prodotti a chilometro zero sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 10 alle 15.

Appia Day

Domenica ultimo appuntamento con l’Appia Day, il festival diffuso della Regina Viarum che prevede l’apertura straordinaria e gratuita dei monumenti tra Roma e Brindisi e tanti eventi come passeggiate, trekking, cibo di strada, ciclotour, attività per bambini, musica e spettacoli per vivere l’archeologia e il territorio a piedi o in bici.

L’Appia Day unirà idealmente tante città e comunità locali per chiedere la pedonalizzazione della storica strada romana 365 giorni l’anno.

Domenica partendo dal Colosseo si arriverà a Porta San Sebastiano lungo il museo a cielo aperto dell’Appia Antica attraversando il Parco della Caffarella, con le sue meraviglie naturali e archeologiche, e costeggiando l’ininterrotta successione di archi degli antichi acquedotti per poi tornare sull’Appia Antica all’altezza della Villa dei Quintili.

Tutti i dettagli sul programma sul sito Appiaday.it.

Tennis and Friends

Sabato e domenica si terrà la decima edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport, tra le più importanti manifestazioni nazionali nell’ambito della prevenzione con tanto di diretta streaming (sul sito o sulla pagina Facebook) dal Foro Italico dove prenderanno parte all’evento tanti personaggi della cultura e dello sport tra riflessioni, incontri e conversazioni sul particolare momento storico che stiamo vivendo e sulla tutela della salute.

Nel frattempo gli storici ambassador della manifestazione, come Paolo Bonolis, come sempre intratterranno il pubblico sui campi di terra rossa del Foro Italico.

Dunque anche quest’anno, il 17 e il 18 ottobre, sarà possibile recarsi in una delle strutture sanitarie di Roma (oltre a Milano, Napoli, Palermo e molte altre) che hanno aderito a questa edizione di Tennis & Friends e che offriranno, previa prenotazione online sul sito, screening gratuiti e visite specialistiche in sede e con posti limitati.

Saranno inoltre oltre settanta gli ambulatori aperti e attivi nelle stesse città durante questa due giorni dedicata alla prevenzione.

Le informazioni relative alle strutture e alle modalità di prenotazione sono disponibili sul sito Tennisandfriends.it.

Brunch all’Hotel Eden

Vista su Trinità dei Monti, piatti preparati da uno chef stellato, ambiente raffinato e servizio impeccabile in uno storico hotel 5 stelle di recente ristrutturazione.

Se per una domenica volete viziarvi o avete un’occasione speciale da festeggiare, il brunch dell’Hotel Eden è quello che fa per voi. L’albergo si trova in via Ludovisi, a pochi passi dalla Dolce Vita di via Veneto, e fa parte della Dorchester Collection, catena di hotel di lusso in Italia già proprietaria del Principe di Savoia a Milano.

Tutte le domeniche il brunch è preparato dallo chef Fabio Ciervo al ristorante Il Giardino (all’ultimo piano con tanto di terrazza panoramica) aperto anche agli ospiti esterni dalle 12.30 alle 15.

Il menù è a la carte e cambia ogni settimana e questa domenica prevede, tra i vari piatti, come antipasti tagliere d’anatra affumicato con focaccia, parmigiana di melanzane, sgombro in escabèche e verdure crude croccanti.

A seguire due primi, raviolo di bieta cremosa, cozze e zafferano e risotto al vino rosso e fonduta di pecorino; e poi a scelta baccalà con emulsione di patata e tartufo nero oppure galletto arrosto con senape e limone.

Lasciatevi spazio anche per i dolci con la selezione di piccola pasticceria. E se non siete tanto affamati da affrontare un brunch così ricco, organizzato per sostituire quello che prima dell’emergenza sanitaria era un buffet con un’ampia scelta tra carne e pesce, potrete sempre ordinare al bar un piatto di pasta, un’insalata, pizze o tartare accomodati su comodi divanetti con vista sul centro di Roma.