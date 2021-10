Il weekend è alle porte! Abbiamo selezionato per voi cosa fare a Roma questo fine settimana tra concerti, mostre, eventi all'aperto e buon cibo

Se cercate spunti per decidere cosa fare a Roma nel weekend per svagarsi in sicurezza, tra appuntamenti all’aria aperta ed eventi organizzati nel rispetto delle norme anti Covid, siete nel posto giusto.

Sabato sono due gli appuntamenti da non perdere: il walking tour alla scoperta della Roma di Caravaggio organizzato da The Maptique e la giornata a porte aperte di Pastificio Secondi con incontri, laboratori e degustazioni per adulti e bambini.

Qualcosa all’aperto? Per tutto il weekend venticinque street food chef prepareranno le loro specialità a Villa Fiorelli in occasione dell’evento gastronomico organizzato da TTSFood.

Domenica tantissime iniziative (sportive e culturali) sulle sponde del fiume in occasione di Tevere Day; per non parlare poi del Romaeuropa festival, dove vanno in scena le nuove tendenze della danza europea.

Da segnarsi sull'agenda anche le Giornate FAI d’Autunno con tante aperture straordinarie di palazzi, ville e giardini a Roma e dintorni.

E stasera non perdetevi Unlimited a Palazzo Brancaccio tra artisti emergenti, musica e performance.

Qui sotto tutti i dettagli: a voi la scelta.

Cosa fare a Roma nel weekend del 16 e 17 ottobre

(Continua sotto la foto)

Festa del Cinema di Roma 2021

Al via la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale (MAXXI, Casa del Cinema, Palazzo Merulana, Teatro dell’Opera di Roma) fino al 24 ottobre.

Come sempre la struttura dell’archistar Renzo Piano sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti con registi e attori italiani e internazionali.

Due grandissimi nomi riceveranno il premio alla carriera: i registi Tim Burton e Quentin Tarantino.

Altri importanti ospiti in scaletta Jessica Chastain, Claudio Baglioni, Joe Wright, i Manetti Bros, Marco Bellocchio e Frank Miller (in collegamento streaming).

Tra i documentari in programma uno su Monica Vitti, un altro su Gigi Proietti, un altro ancora su Giorgio Strehler.

Potete trovare tutti i film della Selezione Ufficiale (ventitré pellicole), gli ospiti, le proiezioni speciali e la rassegna collaterale Alice nella città sul sito della manifestazione.

Giornate FAI d’Autunno

Domani e domenica tornano le Giornate FAI d’Autunno con tanti appuntamenti accessibili a tutti, a Roma e dintorni.

Nella Capitale, il Fondo Ambiente Italiano - fondazione senza scopo di lucro che tutela e sostiene il patrimonio artistico, storico e paesaggistico - ha organizzato visite a luoghi ancora poco conosciuti o accessibili solo in occasioni straordinarie.

La prenotazione sul sito è fortemente consigliata seppur non sempre obbligatoria. Talvolta è possibile farla in loco: si consiglia di consultare il sito dedicato alla manifestazione.

Per gli iscritti al FAI, come di consueto, saranno garantite aperture riservate e, per chi non lo fosse, sarà comunque possibile farlo durante i due giorni dedicati all'evento negli stand preposti.

A Roma saranno coinvolti la Biblioteca Centrale Militare, Palazzo Chigi, Palazzo Falconieri, il Circolo degli Esteri, il St Regis, il Casino del Bel Respiro e Palazzo Weekend.

Nei dintorni il Castello di Torre in Pietra, Villa Falconieri, il parco di Villa Gregoriana e il centro storico di Sacrofano.

Walking tours The Maptique

Dopo Milano, domani pomeriggio tornano anche a Roma i walking tours organizzati da The Maptique - realtà meneghina specializzata in strategie digitali nel settore della moda, del lifestyle e dei viaggi - con una serie di appuntamenti in giro per cortili, gallerie e location esclusive.

Sabato toccherà alla Capitale con un tour a piedi tra Campo Marzio e via del Corso alla scoperta dei luoghi di Michelangelo Merisi (universalmente noto come Caravaggio).

L'artista ed ex restauratrice Silvia Galgani guiderà i visitatori attraverso i luoghi del pittore, percorrendo le strade che lo videro protagonista tra il 1596 e il 1606 e fornendo approfondimenti sul suo stile di vita e la tecnica pittorica.

La visita si snoderà, dalle ore 14:30 alle 17:30, tra le chiese e i capolavori dell’artista terminando in via della Pallacorda. I posti sono limitati, iscrizioni e costi sul sito. Prossimo appuntamento sabato 23 ottobre.

Open day al Pastificio Secondi

In occasione del suo 36° compleanno il Pastificio Secondi - laboratorio artigianale di pasta all’uovo del maestro pastaio Mauro Secondi e sua moglie Serena - organizza domani una giornata dedicata alla scoperta dei grani antichi e delle coltivazioni sperimentali.

Un appuntamento rivolto ad adulti e bambini che prenderà il via alle ore 9.00 nella sede di via delle Alzavole 47/49 con la colazione a base di pandolce e crema di nocciola gentile della Dispensa Secondi e a seguire, dalle 9.30 alle 10.30, con un corso gratuito per bambini “Prepariamo le ciambelle” (si richiede la presenza di un genitore; su prenotazione).

Dalle 11.00 alle 12.30 spazio al workshop “Grani, semole e altre storie” incentrato sulla qualità e le varietà di grano durante il quale i presenti saranno chiamati a mettere le mani in pasta per comprenderne la diversità e le caratteristiche.

A seguire la degustazione dei prodotti elaborati. Per partecipare al workshop è necessaria la prenotazione (costo 8,00 euro a persona).

Dalle ore 13.00 si potrà partecipare al pranzo - cinque piatti al costo di 28,00 euro - e alla degustazione dei biscotti della Dispensa Secondi, linea che inizialmente comprendeva solo salse, brodi e sughi realizzati con prodotti freschi e pronti per l’uso per accompagnare la pasta fresca, per poi includere anche un vasto assortimento di biscotti, creme spalmabili e dolci da forno e fritti.

La costante ricerca e selezione delle materie prime del Pastificio Secondi ha portato anche al lancio di una nuova linea di pasta preparata con i grani Tumminia, Khorasan e Pierciasacchi di Molini del Ponte, il Mazì di Molino Paolo Mariani e l’Oirz (Origine Italiana Residuo Zero) di Molino Fagioli.

Tevere Day 2021

Domenica al via la terza edizione del Tevere Day con oltre cento fra associazioni territoriali, enti e federazioni sportive che svolgeranno in acqua e sulle sue sponde altrettanti eventi per far vivere ai romani il loro fiume. Il tema quest’anno è l’accessibilità.

In programma - nei settanta chilometri da Capena fino a Ostia/Fiumicino - sport, musica, visite archeologiche, passeggiate culturali, esibizioni di skate e roller, conferenze, street food, per grandi e piccoli, all’aperto e in sicurezza.

Tra i principali appuntamenti in programma della manifestazione organizzata dall’Associazione Tevere Day, la 42esima edizione della Discesa Internazionale del Tevere che farà tappa nel centro di Roma. A omaggiare le acque del biondo fiume anche i cortei di imbarcazioni, barche da canoa e canottaggio organizzate dai Circoli remieri romani.

E poi il Primo Roller Day: la Federazione Italiana Sport Rotellistici regalerà grande spettacolo sul Ponte della Musica - dalla mattina al pomeriggio - con esibizioni di pattinaggio artistico, freestyle e corsa con tanto di skatepark.

Su Ponte Duca D’Aosta invece corsi di mini-calcio e mini-tennis. La riva sinistra per la prima volta sarà attraversata dal corteo di bici de Il Sentiero Pasolini, a sottolineare la necessità della sua urgente riqualificazione che alle 10.30 partirà da Ponte Cavour per arrivare a Ponte Marconi.

Previste anche visite archeologiche e l’inaugurazione della nuova apertura da fiume per la visita agli scavi del Parco archeologico di Ostia antica. A Capena, apertura e visita del sito archeologico Locus Feroniae, organizzata da CoopCulture. All’Isola Tiberina visite alla Cripta Confraternita dei Sacconi Rossi, a cura volontari dell’Ospedale Fatebenefratelli. La Comunità Ebraica di Roma organizza un tour guidato alla scoperta del suo archivio storico.

Dalle undici al tramonto al Parco della Magliana, tantissime le attività: passeggiate naturalistiche, Mercato Natura in Campo, laboratori per bambini, pedalata in e-bike, musica e danze popolari.

Clean Up Italia organizza il Palio Fluviale, una sfida di raccolta imballaggi in plastica dispersi sul fiume su canoe canadesi (partenza da Lung.re della Vittoria alle ore dieci).

Il WWF farà scoprire L’Oasi Urbana del Tevere: la sponda sul Lungotevere delle Navi è diventata un vero e proprio laboratorio di biodiversità in ambito urbano, per la quale è stata avviato dalla Regione Lazio su proposta del WWF l’iter tecnico per l’Istituzione di un Monumento Naturale.

Il Touring Club organizza sei suggestivi itinerari lungo le sponde del Tevere e Roma Slow Tour due tour cine-letterari. A cura di Tevereterno e Comitato Mura Latine una camminata - con appunti archeologici, urbanisti, storici, botanici - dal Porto di Ripetta allo Scalo de Pinedo.

Unlimited a Palazzo Brancaccio

SPAZIO FIELD e Contemporary Cluster [Collective Intelligence] presentano oggi il progetto Unlimited a Palazzo Brancaccio che per l’occasione accoglierà artisti visivi, designer, performer e fotografi.

Nelle imponenti sale del museo, quattro sono i progetti espositivi con i quali SPAZIO FIELD e Cluster inaugurano la stagione: il primo è la mostra Talismano di Alessandro Sarra - a cura di Claudio Libero Pisano - dove saranno esposte nove grandi tele omaggio allo spazio che le ospita e alla sua storia.

Il blu, scelto come unico colore del progetto, assume delle forme che suggeriscono iconografie antiche.

Il percorso nel museo prosegue con la sala dedicata a Maxim Scherbakov. Il progetto, dal titolo Hidden Entourage, è composto da una collezione di otto oggetti che rappresentano un’esperienza visiva che permette di superare l’idea di un design prettamente funzionale.

Cloro - fotografo, illustratore, art director e graphic designer italiano - presenta Stuck, un progetto a cura di Giacomo Guidi che indaga la tendenza umana di incagliarsi in uno stato mentale e al suo perpetuarsi.

Il corridoio storico ospiterà un ciclo di mostre curate da Paulina Bebecka, direttrice della Postmasters Roma dove artisti contemporanei dialogheranno con la collezione storica del palazzo.

La serie di mostre dal titolo The Worlds Within si apre con sette artisti del panorama internazionale: Nicola Verlato, Malù della Piccola, Alessandro Giannì, Donato Piccolo, Radek Szlaga, Alex McLeod, Sara Birns.

Circondata dalla collezione principesca di Palazzo Brancaccio, la mostra promette un percorso unico per il visitatore che, tra le statue, specchi e una vista mozzafiato del ninfeo, ha la possibilità di vivere un viaggio attraverso lo spazio e il tempo alla scoperta dei piccoli universi contemporanei in dialogo con la sontuosità dello spazio.

Presente infine nella sala della cariatidi il Belvedere dell’architetto designer Luca De Bona e il fotografo e visual artist Massimiliano Tuveri, un progetto corale che si cristallizza e si compone di oggetti,complementi ed arredi quali presenze narrative all’interno del paesaggio domestico.

In occasione dell’opening di SPAZIO FIELD avrà luogo anche Cluster Sounds lo showcase della prima V/A su cd nata dalla collaborazione tra il Contemporary Cluster e Purple Brain - organizzazione di eventi di Carolina Fiori e Tommaso Favretto - e primo “release” di Purple Brain Productions, la neonata label discografica dell’agenzia Purple Brain che collabora fluidamente con il Contemporary Cluster da quattro anni con eventi musicali in cross over con il mondo dell’arte.

In consolle i producers Decomposer, Fabio Sestili, Light Spheres, Kapitano e We- Reset con il pianista e compositore Arshid Azarine.

TTSFood a Villa Fiorelli

Da oggi fino a domenica nel parco di Villa Fiorelli (Appio Latino - Tuscolano) torna la kermesse gastronomica organizzata da TTSFood con venticinque Street Chef a bordo dei loro FoodTruck, ApeCar e Stand-Cucina a preparare le loro eccellenze on the road.

Per tre giorni Roma diventerà capitale anche del cibo da strada con Street Chef accuratamente selezionati per l’evento provenienti da diversi regioni italiane.

Ecco allora hamburger di carne danese con frollatura dry aged; scottona sfilacciata; arrosticini di pecora e chianina; patata twister biologica al pepe rosa e lime o cacio e pepe; cuoppi di pesce fritto, panini con tonno e pesce spada.

Dalla Puglia, bombette di Cisternino, puccia con polpo arrosto e focaccia barese appena sfornata. Dalla Basilicata il caciocavallo appeso e peperone crusco. Una montagna di supplì classici, alla gricia, alla matriciana e tanti altri gusti; non potrà mancare la porchetta, ma in versione gourmet.

Dalle Marche olive e cremini ascolani. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, pane ca meusa, crema di pistacchio e cassatine. Dal Lazio il mitico tonnarello cacio e pepe mantecato nella forma di pecorino romano, ma anche la mitica carbonara.

Hot Dog House proporrà venti tipi di hot dog diversi. Dalla Spagna la vera paella valenciana cotta nelle tradizionali padellone (gluten free) e sangria artigianale. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita.

Dagli USA i mitici hamburger ed una montagna di fritti e patate chips fresche e fritte al momento con tantissime salse da abbinare. Dal Vietnam il vero street food vietnamita con padthai, bùn xào, gyoza, gàchiên, gỏicuốn, tômchiên.

Un’esclusiva del TTS Food: dal più antico birrificio artigianale bavarese la birra firmata Landshuter Brauhaus, cruda e non filtrata. La novità di quest’anno è Bollicine, uno stand che proporrà ottimi aperitivi e cocktail.

Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, pasta di mandorla messinese e tanto altro.

Dancing Days al Romaeuropa Festival

Fino al 17 novembre continueranno gli spettacoli di Dancing Days, sezione del Romaeuropa festival curata da Francesca Manica e dedicata a nuova generazione di danzatori e coreografi che ha preso il via mercoledì scorso con Connor Schumacher al Teatro Vascello.

Stasera e domani si prosegue al Mattatoio con Simona Bertozzi, danzatrice e coreografa, vincitrice nel 2019 del Premio Hystrio Corpo a Corpo e del Premio ANCT.

Con Quel che resta, nuova creazione site specific, porterà in scena una danza sconfinata in grado di attribuire allo spazio delle caratteristiche ambientali che generano visioni inattese.

È ispirato ai principi fisici del filosofo Gottfried Willhelm Leibniz PLI del coreografo e danzatore Viktor Cernický in scena stasera sempre al Mattatoio.

Una pièce intrisa di humour dove la semplicità spaziale e i pochi elementi scenici (una ventina di sedie da conferenza) divengono metafora delle dinamiche senza fine dell’essere umano, della sua pazienza, della sua capacità di trasformare anche gli oggetti più ordinari in incredibili opere di architettura.

Il duo costituito da Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi sarà in scena con ARA! ARA! sabato e domenica (lo spettacolo fa parte della selezione 2021 del network Aerowaves). Figure oniriche sembrano raccontare storie di conflitti che hanno avuto luogo nel perimetro ben definito di un campo di battaglia.