Cosa fare a Roma questo weekend: tra mostre, eventi e mercati, ecco alcune idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana del 13 e 14 novembre

Il weekend è alle porte con tante occasioni per vivere la capitale e godere delle sue bellezze. Eventi, mostre e appuntamenti di ogni genere: c'è l'imbarazzo della scelta per decidere cosa fare a Roma questo fine settimana.

Continua il successo della mostra sul pittore austriaco Gustav Klimt a cui far seguire un cocktail speciale dedicatogli da ViVi - Palazzo Braschi.

Sull’onda del successo della filmografia coreana da non perdere le proiezioni della Korea Week 2021 alla Casa del Cinema.

Occasione per riflettere, l’esposizione di fotografie Guardare Oltre al Maxxi in collaborazione tra l’agenzia Magnum e Medici Senza Frontiere.

Shopping ed eventi collaterali domani per l’Open Day al Mercato Testaccio; domenica in programma invece il Mercato Coppedè.

Cosa fare a Roma nel weekend dell'13 e 14 novembre

Klimt e aperitivo a Palazzo Braschi

Gustav Klimt, tra i più grandi nomi della Secessione Viennese, è in esposizione a Palazzo Braschi fino al prossimo 27 marzo.

“Klimt. La Secessione e l’Italia” ripercorre, con opere provenienti dal Belvedere di Vienna, dalla Klimt Foundation e da altre raccolte pubbliche e private, le tappe dell’intera parabola del pittore austriaco.

La rassegna presenta anche una selezione di dipinti e sculture di altri artisti che supporta il racconto del periodo della Secessione viennese e dell’influsso di Klimt in Italia.

Ospite d’eccezione sarà Ritratto di Signora (1916-17), trafugato dalla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza nel 1997 e recuperato nel 2019.

Per l’occasione ViVi - Palazzo Braschi dedica alla mostra due specialità: il cocktail Il bacio di Emilie - ideato dalla Head Bartender di ViVi - a base di vodka, con liquore di passion fruit, liquore Strega, liquore di pesca, aquafaba e limone, decorato con una foglia d’oro e un bocciolo di rosa (richiamando così elementi ricorrenti nella pittura di Klimt) e la Delizia viennese, creazione dalla Pastry Chef di ViVi: una mousse di cioccolato fondente e caffè adagiata su un biscuit al cacao e ricoperta da una glassa di cacao a specchio (celebrazione dei tipici caffè di Vienna).

Aperto dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 24.00. Info e prezzi sul sito web.

Incontro con lo scrittore Matteo Nucci

Una passeggiata a Monti e poi un salto in una fascinosa libreria di quartiere dove il contatto e il dialogo con i lettori sopravvive ancora e anzi viene coltivato e custodito come un bene prezioso.

Oggi da Panisperna 220 inizia il ciclo di incontri “Libraio per un giorno” dove farsi consigliare da esperti d’eccezione: scrittori noti che saranno a disposizione per un confronto o suggerimenti su testi da leggere.

Si comincia con Matteo Nucci - tra gli ultimi testi pubblicati Il toro non sbaglia mai e Achille e Odisseo - presente dalle 16.30 alle 18.30.

Secondo appuntamento il 1° dicembre con Chiara Gamberale autrice di volumi di successo come L’isola dell’abbandono e Per dieci minuti.

Mostra Guardare oltre al Maxxi

C’è tempo fino a domenica per assistere alla mostra Guardare oltre, nata dalla collaborazione tra le équipe di Medici Senza Frontiere e i fotografi di Magnum, al Maxxi in occasione del cinquantesimo anniversario dell’organizzazione umanitaria premio Nobel per la pace.

In esposizione 24 scatti provenienti dagli archivi della celebre agenzia fotografica che raccontano le principali crisi umanitarie dal 1971 ad oggi.

A completare anche una serie di quattro nuove produzioni che gettano luce su alcuni scenari di crisi attuali nei quali MSF è impegnata in prima linea.

Ingresso gratuito previa prenotazione. Orari: venerdì dalle 11.00 alle 19.00; sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.00.

Fiera dei Vignaioli Artigiani Naturali alla Città dell’Altra Economia

Da oggi e fino a lunedì alla Città dell’Altra Economia (Testaccio) si svolgerà l’edizione 2021 di Vignaioli Artigiani Naturali.

Sarà l’occasione per conoscere e degustare etichette di vari produttori - alcuni più conosciuti, altri più piccoli - tutti nel segno della sostenibilità.

Solo per citarne alcuni: Azienda Agricola Palazzo Tronconi (Lazio), Azienda Agricola Maria Bortolotti (Emilia Romagna), Azienda Agricola Salvatore Magnoni (Campania), Azienda Agricola Ludovico (Abruzzo).

Orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00; lunedì dalle 12.00 alle 19.00.

Korea Week 2021 alla Casa del Cinema

Si terrà fino a domenica alla Casa del Cinema (Villa Borghese) la Korea Week 2021, kermesse organizzata dall’Istituto Culturale Coreano in collaborazione con Asiatica Film Festival per celebrare la cultura e il cinema del paese asiatico.

Il programma si compone di una decina di film e documentari sottotitolati, molti dei quali inediti in Italia, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Tutto il cartellone sul sito dell’istituto con sede a via Nomentana.

Partita Italia - Svizzera allo Stadio Olimpico

Stasera alle 20.45 gli Azzurri scenderanno in campo per la sfida contro la Svizzera valevole per le qualificazioni mondiali di Qatar 2022.

La gara si disputerà allo Stadio Olimpico dove si attendono circa 50mila spettatori.

L’ultimo incontro tra la nazionale di Roberto Mancini e quella di Murat Yakin a Basilea, lo scorso settembre, è finito in parità senza reti.

Entrambe le squadre si presenteranno al comando del Girone C con 14 punti. Ultimi biglietti sul sito della FIGC.

Mercati

Domani torna l’Open Day al Mercato Testaccio, occasione unica per vivere la principale agorà del quartiere.

Dalle 7 alle 24 il mercato sarà aperto con laboratori per bambini, visite guidate agli scavi archeologici, musica, shopping, tanto buon cibo e bevande dai banchi.

Ingressi da via Beniamino Franklin, via Alessandro Volta, via Aldo Manuzio, via Lorenzo Ghiberti.

Sia sabato che domenica c'è poi l'appuntamento al Mercato Coppedè in via Tagliamento 6, dalle ore 9.00 alle 19.00, con artigianato, oggettistica, bigiotteria e abbigliamento.