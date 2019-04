Cosa fare a Roma nel weekend lungo di Pasqua: tra mostre, eventi e gite fuori porta, ecco dieci idee tra cui scegliere per organizzare il fine settimana



Dieci consigli per decidere cosa fare a Roma in questo weekend pasquale tra mostre d’arte, mercatini e visite guidate.

Le Scuderie del Quirinale ospitano un’interessante mostra dedicata al genio di Leonardo Da Vinci per celebrare i 500 anni dalla morte.

Anche la Casina delle Civette, magnifica dimora in stile liberty dentro Villa Torlonia, si può visitare nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Se in tutto questo avete voglia di fare una gita fuori porta, il Giardino di Ninfa è aperto al pubblico anche per queste festività.

E poi due suggerimenti per il pranzo di Pasqua, due celebri gastronomie romane a confronto: Ercoli (Prati e Parioli) con proposte più ricercate, e Rimessa Roscioli (Centro), con piatti che rispettano la tradizione.

Vi abbiamo incuriosito? Continuate a leggere per i dettagli.

(Continua sotto la foto)

Giardino di Ninfa

Se avete voglia di fare una gita fuori porta per Pasqua o Pasquetta il giardino di Ninfa è aperto al pubblico con visite guidate di un’ora.

Per ogni informazione su date e orari consultare il sito Giardino di Ninfa, Cisterna di Latina.

Biglietto d’ingresso 15 euro. www.giardinodininfa.eu.

Viaggio nei Fori

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna il progetto di valorizzazione dei Fori a cura di Piero Angela: grazie alla sua voce narrante, luci e proiezioni all’avanguardia sarà possibile tornare indietro nel tempo all’epoca dell’Antica Roma.

Fino al 3 novembre, per tutte le info e prezzi: www.viaggioneifori.it.

Casina delle Civette a Villa Torlonia

La splendida Casina delle Civitte di Villa Torlonia ospita una particolare esposizione con protagoniste le civette.

Non solo dipinti e sculture, ma anche ventagli, aquiloni, gioielli, monopattini, ricami, libri d’artista, video, abiti, cappelli, burattini, intessono un dialogo continuo con gli esuberanti elementi decorativi dell’edificio che ospita il Museo della vetrata Liberty.

Un’idea per trascorrere una domenica nella splendida cornice di Villa Torlonia.

Aperta anche nel weekend di Pasqua, dalle 9 alle 19. www.museivillatorlonia.it.

La Casa delle Farfalle

Centinaia di farfalle, di tantissime e variegate specie, che volano liberamente in una “foresta tropicale” riprodotta per dare la possibilità di vederle da vicino.

Continua il successo della “Casa delle Farfalle”, una serra all'interno della quale ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione e osservare da vicino alcune tra le farfalle più affascinanti del mondo.

Fino al 9 giugno, www.lacasadellefarfalleonline.it.



Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza alle Scuderie del Quirinale

Le Scuderie del Quirinale, in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, dedicano una mostra allo scienziato, artista e inventore.

Dalla formazione toscana, al soggiorno milanese, fino al tardo periodo romano, la mostra ripercorre l’opera di Leonardo sul fronte tecnologico e scientifico e traccerà le connessioni culturali con i suoi contemporanei per offrire una visione finalmente ampia di questa grande figura, spesso presentata come genio isolato.

Le sezioni della mostra esploreranno i grandi temi affrontati da Leonardo sul versante del pensiero tecnico e umanistico, al centro del dibattito degli artisti e tecnologi rinascimentali: lo sviluppo di macchine per i grandi cantieri di costruzione, l’utilizzo del disegno e della prospettiva come strumenti di conoscenza e rappresentazione, l’arte della guerra tra tradizione e innovazione, il vagheggiamento di macchine fantastiche come quelle per il volo, la passione per la rappresentazione dell’elemento macchina in quanto tale, l’ideazione di soluzioni negli ambiti del lavoro e della produzione, la riflessione sulla città ideale e lo studio delle vie d’acqua, la riscoperta del mondo classico e una riflessione su come, nel tempo, sia nato e si sia sviluppato il mito di Leonardo.

Biglietto intero 15 euro, www.scuderiequirinale.it.

Mercato Monti

Sabato vi aspetta il Mercato Monti (dalle 10 alle 20) con abbigliamento e accessori vintage per la Easter Special Edition.

Ingresso gratuito, via Leonina 46.

Pasqua da Ercoli

Per Pasqua e Pasquetta Ercoli, nelle due sedi di Prati e Parioli, propone un menù speciale.

Oltre a quello classico alla carta, si potranno trovare tanti nuovi piatti a tema pasquale e scegliere se ordinarli singolarmente oppure con formula degustazione completa.

Tra le proposte, maritozzo salato con spuma di quinto quarto d’agnello, carciofi e liquirizia oppure bottoncini di rapa rossa al caprino e ragù di cervo agli agrumi.

E ancora carré di agnello in crosta croccante, vignarola, pecorino e lardo.

Per finire uovo al cioccolato fondente “Audere”, pastiera e salsa inglese alle arance amare.

Per saperne di più www.ercoli1928.com.

Baubeach a Maccarese

Avete voglia di passare un po’ di tempo insieme al vostro cane?

Allora non mancate alla riapertura di “Baubeach”, la spiaggia dedicata ai quattro zampe a Maccarese, prevista per venerdì.

Una grande novità per questa stagione è la presenza di una BauSpa con tolettatori professionisti che si prenderanno cura del look del vostro cane dopo una giornata di mare.

Indirizzo: via Praia a Mare, snc, Maccarese.

Per tutte le info www.baubeach.net.

Pranzo di Pasqua da Rimessa Roscioli

Domenica Rimessa Roscioli, spin off della nota gastronomia di via dei Giubbonari, organizza un pranzo pasquale con i fiocchi.

Per l’occasione lo chef Tommaso Frattini proporrà una selezione di piatti della tradizione: dai salami al coltello all’uovo pochè con crema di asparagi e patate, dal timballo di pasta alla torta al formaggio.

Per concludere in bellezza non mancheranno ottimi dolci, tra cui la pastiera.

Prezzo a persona 45 euro, vini esclusi.

Rimessa Roscioli, via del Conservatorio 58.

Mostra “Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione” alla Galleria d’Arte Moderna

La mostra “Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione” alla Galleria d’Arte Moderna è una riflessione sulla figura femminile attraverso artisti che hanno rappresentato e celebrato le donne nelle diverse correnti artistiche da fine Ottocento fino ai giorni nostri.

In esposizione ci sono circa cento opere, tra dipinti, sculture, grafica e fotografia a dimostrare come l’universo femminile sia stato sempre oggetto prediletto dell’attenzione artistica.

Il percorso espositivo è accompagnato da documentari, videoinstallazioni, fotografie e filmini, provenienti dalla Cineteca di Bologna e dall’Archivio dell’Istituto Luce-Cinecittà che ne hanno curato la realizzazione, tratti da opere cinematografiche e cinegiornali, oltre che da video di performance e film d’artista.

Biglietto intero euro 7.