Cosa fare a Roma nel mese di ottobre? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti

Cosa fare a Roma a ottobre? Ci sono tantissimi eventi da non mancare.

Un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dalla musica allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma a ottobre

**Qui tutti i nostri consigli su cosa fare, cosa vedere e dove mangiare a Roma**

(Continua sotto la foto)

Quartiere Vino Pigneto

Il Pigneto torna a trasformarsi in un percorso diffuso dedicato al vino naturale con la nuova edizione autunnale di Quartiere Vino Pigneto (organizzato da SO2 Enoteca e Solovino), in programma sabato 10 ottobre. Oltre 50 vignaioli italiani e stranieri incontreranno appassionati e curiosi tra degustazioni e nuove tappe nelle botteghe storiche del quartiere. L’edizione 2026 segna anche l’ingresso di Campagna Amica–Coldiretti, con produttori agricoli del Lazio e un’attenzione particolare ai temi dell’agricoltura sostenibile, della tutela del territorio e del consumo consapevole. Il pass, da 20 euro, comprende il calice e degustazioni illimitate ai banchi d’assaggio. Si parte alle 16:00 e si prosegue fino alle 21:00.

AQVA alla Biblioteca Apostolica Vaticana

Un grande diluvio "invade" la facciata della Biblioteca Apostolica Vaticana nell’installazione Diluvium di JR, punto di partenza di AQVA, prima mostra del ciclo quinquennale Catastrofe e Meraviglia. Inaugurata a settembre, l’esposizione resta visitabile fino al prossimo 14 maggio e mette in dialogo manoscritti, libri antichi e oggetti delle collezioni vaticane con gli interventi dello street artist francese, del tipografo Bill Moran e dello chef Fulvio Pierangelini. L’acqua diventa così una chiave per parlare di conoscenza, memoria, vita e fragilità del patrimonio, ma anche delle paure legate alla crisi climatica. Le visite si svolgono il venerdì e il sabato.

Kandinsky a Palazzo Bonaparte

Palazzo Bonaparte ospita una grande retrospettiva dedicata a Vassily Kandinsky, padre dell’astrattismo, aperta fino al prossimo 14 febbraio. Sono circa settanta le opere riunite grazie alla collaborazione con il Centre Pompidou di Parigi, che conserva il più importante nucleo di lavori dell’artista grazie anche alla donazione e al lascito della moglie Nina Kandinsky. Il percorso è diviso in cinque capitoli e segue la sua evoluzione dagli esordi figurativi alla stagione di Monaco e del Blaue Reiter, dagli anni della Russia rivoluzionaria al Bauhaus, fino all’ultima fase parigina. In mostra anche fotografie, documenti, arredi e oggetti personali che permettono di entrare nella dimensione privata dell’artista.

Appia Day 2026

Sabato 3 e domenica 4 ottobre la Via Appia torna protagonista con Appia Day, due giornate gratuite dedicate alla Regina Viarum, dal 2024 Patrimonio Mondiale UNESCO. Il programma attraversa storia, archeologia, natura e mobilità sostenibile con visite guidate, passeggiate, aperture straordinarie, laboratori per bambini, incontri, spettacoli e attività sportive.

Tra gli appuntamenti simbolo c’è l’ArcheoGRAB, in programma domenica 4 ottobre alle 9.30: una pedalata di circa 20 chilometri, quasi tutta pianeggiante, dall’Arco di Costantino al Mausoleo di Cecilia Metella, tra aree verdi, siti archeologici e tratti a traffico limitato. La partecipazione è gratuita con registrazione: l’idea è quella di vivere l’antica strada lentamente, trasformandola per un weekend in uno spazio di incontro e scoperta.

Romics 2026

Dal 1° al 4 ottobre la Fiera di Roma torna a essere il punto d’incontro per gli appassionati di fumetto, animazione, cinema e videogiochi con la 37ª edizione di Romics. Quattro giorni tra mostre, incontri con autori, proiezioni, cosplay, area games e appuntamenti dedicati ai diversi mestieri dell’intrattenimento e della creatività. Il grande protagonista di questa edizione è Takeshi Koike, regista, animatore e character designer giapponese, insignito del Romics d’Oro 2026 e particolarmente legato all’universo di Lupin the IIIrd. Il festival gli dedica diversi appuntamenti, tra cui un Q&A il 2 ottobre e un incontro il 3 ottobre, oltre a due sessioni di firmacopie su prenotazione.

Concerti

Ottobre porta a Roma diversi appuntamenti con la musica italiana, dai grandi palasport ai teatri. Il 17 ottobre Raf arriva al Palazzo dello Sport con Infinito Palasport 2026, uno show che ripercorre una carriera lunga oltre quarant’anni e un repertorio costellato di brani come Self Control, Cosa resterà degli anni ’80, Ti pretendo e Infinito. Il 24, 25, 27, 28, 30 e 31 ottobre Claudio Baglioni sarà invece a Piazza di Siena con Che notte è questa!, spettacolo che inaugura il suo GrandTour La vita è adesso: la prima data del 24 ottobre è andata sold out in pochi minuti, portando all’apertura di ulteriori repliche. Dal 27 ottobre Francesco De Gregori porta alla Sala Umberto Nevergreen – Perfette sconosciute, progetto dedicato alle canzoni meno conosciute del suo repertorio. Chiude il mese Coez, all’Auditorium Conciliazione il 30 e 31 ottobre e il 1° novembre con From the Rooftop – Teatri 2026.

Festa del Cinema di Roma 2026

Dal 13 al 25 ottobre torna la Festa del Cinema di Roma, giunta alla 21ª edizione. Il quartier generale resta l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove si concentrano le principali proiezioni e il lungo red carpet, ma la manifestazione coinvolge anche altri luoghi e realtà culturali della città, tra cui la Casa del Cinema.

Il programma prevede il concorso internazionale, sezioni non competitive, incontri con il pubblico, eventi, proiezioni speciali, restauri, omaggi e retrospettive. L’edizione 2026 si aprirà con Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, presentato nella sezione Grand Public durante la cerimonia inaugurale del 13 ottobre.

Romaeuropa Festival 2026

Prosegue anche a ottobre la 41ª edizione del Romaeuropa Festival, tra i principali appuntamenti romani dedicati alle arti contemporanee, con un programma che intreccia teatro, danza, musica, performance e nuovi linguaggi. Il mese si apre con Après moi, le déluge del Ballet national de Marseille, al Teatro Argentina dall’1 al 4 ottobre, e con Muette di Boris Charmatz al Mattatoio il 2 e 3. Tra gli appuntamenti musicali spicca E morte non avrà dominio di Vinicio Capossela, il 3 e 4 ottobre, mentre dall’8 all’11 torna Dancing Days, sezione dedicata alla danza contemporanea e alle nuove generazioni di artisti. A ottobre anche Progetto Orlando, il 20 e 21 al Mattatoio, ispirato all’Orlando furioso, e Heimat – Patria/Straniero, dal 21 al 30, una maratona di cinque spettacoli affidati a cinque registi dell’Accademia Silvio d’Amico.

Vintage Market Roma al Forte Trionfale

Sabato 10 e domenica 11 ottobre (dalle 10:30 alle 20:00) torna il Vintage Market Roma al Forte Trionfale: per due giorni gli spazi interni ed esterni dell'ex complesso militare in via Trionfale 7400 diventeranno un laboratorio dedicato alla creatività indipendente, con 120 espositori da tutta Italia. Tra gli stand si incontrano vintage clothing e accessori, vinili, libri, collezionismo, design, home decor, illustrazione, grafica, upcycling e rework, accanto a produzioni handmade, piante ricercate, composizioni floreali sostenibili e prodotti naturali. Il programma si completa con dj set, food truck e diversi workshop, dal ricamo alla decorazione della ceramica e alla personalizzazione delle cuffiette; per le famiglie ci sarà anche un’area kids gratuita con giochi e tanti laboratori creativi.

Roscioli Study Abroad

Portare a Roma cucine e storie gastronomiche che normalmente richiederebbero un viaggio oltreoceano: è l’idea di Study Abroad, il nuovo ciclo di cene-evento firmato Roscioli, ospitato fino a dicembre negli spazi di Rimessa Roscioli, in via delle Zoccolette. Il progetto nasce dall’esperienza di Roscioli NYC, aperto a New York nel 2023 e diventato negli anni un luogo di incontro per cuochi e ristoratori italiani. Ora il viaggio procede nella direzione opposta e sono le realtà internazionali a raggiungere Roma, invitate a cucinare insieme al team Roscioli. Non semplici guest dinner, dunque, ma occasioni di confronto tra tecniche, ingredienti, culture e modi diversi di intendere l’ospitalità. Il prossimo appuntamento è il 17 e 18 ottobre con George Motz di Hamburger America, direttamente da New York, per due serate dedicate a uno dei simboli della cucina americana.

Bonfire Market alla Caffarella

Sabato 17 e domenica 18 ottobre il Bonfire Market torna nel Giardino Bonfire, all’interno del Parco della Caffarella, per un’edizione autunnale immersa nel verde (dalle 10:00 alle 21:00). Quaranta espositori portano tra i sentieri e gli spazi del giardino progetti indipendenti di artigianato, ceramica, illustrazione, bijoux, vintage, botanica e cosmesi naturale, in un market pensato più come esperienza da vivere senza fretta che come semplice shopping.

Il boschetto ospita workshop per adulti e bambini, tra cucito autunnale, teatro sociale e realizzazione di candele aromaterapiche, mentre chi vuole semplicemente fermarsi può contare su aree relax, ping pong e biliardino. Torna anche “Te lo regalo se lo vieni a prendere”, spazio dedicato allo scambio gratuito di libri, giochi, abiti e piccoli oggetti, per dare nuova vita a ciò che non si usa più. A completare il weekend, un'area food con proposte fino alla cena.

EurHop – Roma Beer Festival

Dal 9 all’11 ottobre il Salone delle Fontane dell’Eur torna a essere una grande vetrina della birra artigianale con la dodicesima edizione di EurHop – Roma Beer Festival. In programma la presenza di 74 birrifici italiani, provenienti da quasi tutte le regioni, e 14 produttori internazionali da Ungheria, Bulgaria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Belgio, Germania e Inghilterra. Oltre 800 birre saranno proposte a rotazione, servite direttamente dai birrai attraverso circa 400 spine: un’occasione per scoprire produzioni consolidate, nuove realtà e anteprime, ma anche per incontrare chi la birra la produce e capire come sta cambiando il panorama della scena artigianale italiana ed europea. (Orari: venerdì 17:00 – 3:00, sabato 12:00 - 3:00, domenica 12:00 – 24:00). Elio+1 al The Hoxton Rome Il 22 ottobre Elio - ristorante dell'hotel The Hoxton Rome, nel quartiere Pinciano - ospita una nuova cena del format Elio+1, che porta in cucina chef e realtà gastronomiche italiane per creare menu a più mani. Protagonisti saranno il resident chef Manuel Mistrangelo e Marlene Gerboni ed Emanuele Turchi, fondatori di Manifattura Culinaria a Empoli. La cena sarà un confronto tra approcci diversi, accomunati dall'attenzione alla materia prima stagionale, alla sperimentazione e alla cucina senza sprechi. L'appuntamento, in programma dalle 19:30, prevede un percorso gastronomico ideato per l'occasione e servito direttamente dai tre protagonisti. Alcuni dei piatti nati durante la serata resteranno poi nella carta di Elio nelle settimane successive. (Posti limitati e prenotazione richiesta). Rome Art Week Dal 19 al 25 ottobre torna Rome Art Week, la settimana dedicata all’arte contemporanea che per la sua undicesima edizione coinvolge gallerie, istituzioni, artisti, curatori e spazi indipendenti in diversi quartieri della Capitale. L’idea è quella di trasformare Roma in una grande mappa dell’arte contemporanea, invitando il pubblico a costruire il proprio percorso tra mostre, eventi, talk e open studio. La partecipazione è gratuita e il programma è in continuo aggiornamento: al momento sono oltre 500 le adesioni approvate, tra cui 115 gallerie e istituzioni, 360 artisti e 44 curatori. Il calendario comprende anche appuntamenti in luoghi meno consueti, dalle biblioteche agli studi d’artista, offrendo l’occasione di entrare in contatto diretto con la scena creativa romana.