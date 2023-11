Cosa fare a Roma nel mese di novembre? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti.

Cosa fare a Roma a Novembre? Ecco eventi e appuntamenti da segnare in to do list.

Un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dal teatro allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture di ristoranti e locali, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma a novembre

Mostre

Helmut Newton. Legacy all’Ara Pacis

Il Museo dell’Ara Pacis ospita la retrospettiva Helmut Newton. Legacy con oltre 200 scatti, riviste e documenti, che raccontano (a cento anni dalla nascita) lo sguardo di uno dei protagonisti del Novecento e in particolare della fotografia di moda.

Il percorso espositivo ripercorre la vita, umana e professionale, dell’autore di scatti apparsi sulle più importanti copertine di fashion magazine, oltre a un corpus di inediti (circa 80 fotografie) che svela aspetti meno noti della sua opera.

Sei i capitoli cronologici che raccontano l’evoluzione fotografica di Newton: dagli esordi degli anni Quaranta e Cinquanta in Australia fino agli ultimi anni di produzione, passando per gli anni Sessanta in Francia, gli anni Settanta negli Stati Uniti, gli Ottanta tra Monte Carlo e Los Angeles e i numerosi servizi in giro per il mondo degli anni Novanta.

Un focus specifico è dedicato proprio ai servizi di moda considerati all’epoca all’avanguardia, come quelli ispirati ai film di Alfred Hitchcock, Francois Truffaut e Federico Fellini: Newton ha immortalato volti celebri come Gianni Versace, Andy Warhol, Charlotte Rampling, Romy Schneider, Catherine Deneuve, Mick Jagger, Nastassja Kinski, David Bowie, Elizabeth Taylor, Arthur Miller, solo per citarne alcuni.

L’esposizione, curata dal direttore della Helmut Newton Foundation Matthias Harder e dal direttore artistico de Le Stanze della Fotografia di Venezia Denis Curti, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Marsilio Arte, e organizzata da Zètema Progetto Culturae Marsilio Arte, in collaborazione con la Helmut Newton Foundation di Berlino.

Biglietto: intero, solo mostra 13 euro

Orari: dal 18 ottobre al 10 marzo 2024, tutti i giorni 9.30-19.30

Indirizzo: via di Ripetta 180

Eventi e Festival

Roma Arte in Nuvola

Dal 24 al 26 novembre torna Roma Arte in Nuvola, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea alla Nuvola di Fuksas nel quartiere Eur.

Ideata e diretta da Alessandro Nicosia, e prodotta da C.O.R. con la direzione artistica di Adriana Polveroni e con la consulenza di Valentina Ciarallo, anche questa terza edizione vedrà protagoniste pittura, scultura, video arte, digital art, street art, installazioni e performance.

Oltre 150 le gallerie (italiane ed estere) che parteciperanno alla kermesse distribuita in 14.000 metri quadri di spazio espositivo e suddivisa fra arte moderna e contemporanea.

Dopo aver ospitato Israele e Ucraina, quest’anno la fiera ospiterà il padiglione Australia con la mostra d’arte aborigena Threads and Lands, tra pittura, scultura, lavorazione del legno e arazzi.

Fiore all’occhiello dell’edizione 2023 è la partecipazione attiva del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della Cultura con una serie di iniziative mirate.

In anteprima assoluta, saranno esposte 40 opere della Collezione Farnesina con artisti del calibro di Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino, Afro, Agostino Iacurci e Tomaso Binga.

Biglietto: intero 15 euro

Orari: dalle 10.30 alle 20.30

Indirizzo: viale Asia 40/44

Korea Week 2023

Dal 5 al 12 novembre torna la rassegna sulla cultura coreana organizzata dall’Istituto Culturale Coreano, insieme all’Ambasciata della Repubblica di Corea e KOCIS (Korean Culture and Information Service).

Anche in occasione dell'edizione 2023 della Korea Week saranno tanti gli eventi aperti al pubblico (a ingresso gratuito, alcuni su prenotazione) per conoscere da vicino gli aspetti più caratteristici e curiosi del paese asiatico: dalla K-Beauty al K-Pop, dal K-Movie alla K-Art.

Dopo gli appuntamenti di K-Beauty domenica 5 novembre, tra armocromia e cosmetica - tenuti rispettivamente dalla fashion stylist Choi Ji-Hye e dal Ceo del marchio di cosmetici Ahn Hyo-Eun - si prosegue martedì 7 novembre con la proiezione di due film al Cinema Nuovo Olimpia: Hills of Secret alle 17.30 e Road to Boston alle 20.00.

Nei giorni successivi ci saranno anche una mostra dedicata alle lanterne tradizionali, un festival intitolato K-Pop Academy con workshop per imparare alcune coreografie, la presentazione del libro La Corea dalla A alla Z realizzato dall’Istituto Culturale Coreano in collaborazione con la giornalista Marianna Baroli e, in chiusura domenica 12 novembre, una dance battle dove si sfideranno numerose crew.

Il programma completo della Korea Week 2023 è sul sito dell’Istituto Culturale Coreano.

Indirizzo: via Nomentana 12

Murder Mystery

Dopo il grande successo di Milano, l’esperienza immersiva di Murder Mystery – organizzata dalla piattaforma di intrattenimento dal vivo Fever (la stessa dei concerti Candlelight) – approda a Roma nello storico Museo delle Mura che ha sede nella Porta S. Sebastiano delle Mura Aureliane.

Si tratta di un gioco investigativo e interattivo con attori professionisti che interpretano i ruoli di testimoni e sospettati: è stato commesso un macabro omicidio e il detective Marlowe ha bisogno di investigatori che lo aiutino a risolvere il mistero.

Tra intrighi e suspense, i partecipanti potranno dunque aggirarsi tra le antiche mura di Roma in cerca di indizi per conoscere i personaggi e soprattutto scoprire chi tra i sospettati è il vero colpevole.

Biglietti: a partire da 30 euro

Orari: il sabato dalle 19.00 alle 21.30

Indirizzo: via di Porta San Sebastiano 18

The Grape Escape all’Hoxton

Al The Hoxton Rome giovedì 16 si festeggerà insieme a Les Caves De Pyrene il nuovo raccolto di Beaujolais Nouveau con una serata speciale al ristorante Cugino: buon vino (il primo della stagione 2023), abbinamenti sfiziosi con taglieri e formaggi e musica in vinile con dj set di Mary Gehnyei e Valerio Delphi.

Orari: dalle 18.00 alle 22.00

Indirizzo: largo Benedetto Marcello 220

Concerti

Tantissimi i concerti nel mese di novembre a Roma, eccone alcuni in programma: martedì 7 Asaf Avidan all’Auditorium Parco della Musica, sabato 11 Giorgia al Palazzo dello Sport, domenica 12 Emma a Largo Venue, giovedì 16 Tommaso Paradiso al Palazzo dello Sport, il 18 e il 19 Ligabue al Palazzo dello Sport, il 25 e il 26 Elodie novembre al Palazzo dello Sport.

Romaeuropa festival

Novembre è l’ultimo mese per Romaeuropa festival, la kermesse dedicata alle arti performative e alla musica con oltre 90 spettacoli e 300 artisti da tutto il mondo.

Non mancheranno due weekend dedicati ai più piccoli con il programma di Kids&Family che vedrà in scena le migliori creazioni per l’infanzia provenienti da tutta Europa: il Mattatoio si anima anche con lo spazio ludico dedicato al giovanissimo pubblico con installazioni, performance e giochi.

Dopo gli appuntamenti con l’icona della musica elettronica Alva Noto, insieme all’Ensemble Modern, e l’omaggio alla cantante, pianista, scrittrice e attivista per i diritti civili, nota ai più con lo pseudonimo di Nina Simone, si prosegue con la sezione danza: torna al festival il coreografo greco Christos Papadopoulos con Mellowing il 14 e 15 novembre all’Auditorium Parco della Musica.

Il 19 novembre le sale dell’Auditorium accolgono il Gran Finale, una giornata dedicata alla world music con il live di Bombino, la stella del desert blues Ballaké Sissoko, tra gli artisti più rilevanti della scena etnica e jazz, e una delle rappresentanti della musica contemporanea africana, Fatoumata Diawara.

Ristoranti da provare e nuove aperture

Ginger Corte Laica

Per vent’anni romani e turisti sono passati di fronte a una meraviglia architettonica come Palazzo Raggi (ex sede degli archivi della Camera dei Deputati) senza rendersi conto della sua bellezza perché chiuso al pubblico: oggi, dopo una lunga e importante ristrutturazione, l’edificio settecentesco in via del Corso è finalmente riaperto e ospita Ginger Corte Laica.

Ed è proprio la location uno dei punti di forza di questa caffetteria e ristorante, spin off di Ginger a via Borgognona, che dalla scorsa estate ha riportato a nuova vita Palazzo Raggi con una cucina sana, bio e a km0.

Rispetto alle altre due sedi di Ginger – Spagna, quella storica, ad appena 300 metri e Pantheon a piazza Sant’Eustachio – c’è anche una grande novità da Corte Laica: la pizza (cotta nel forno elettrico) del giovane pizzaiolo napoletano Ciro De Vincenzo proposta con un impasto di farine bio del Mulino Naldoni.

Venti in totale le tonde tra classiche, vegane, di mare e specialità di Ginger, come la Zucca e Guanciale con crema di zucca, guanciale di Pedrazzoli, dadolata di zucca, formaggio di carpa e granella di nocciole bio.

Rispetto al format tradizionale di Ginger Spagna e Ginger Pantheon, i fritti (dai classici alle versioni “tropicali”, come l’avocado panato con farina di panko) e l’offerta di mixology (a cura di Luca Dante, tra le sue creazioni il Mango & Roses e Rosalia, a base di succhi ottenuti dalla buccia di frutta fermentata) sono le altre due novità pensate per rendere più completa e diversificata l’offerta di Corte Laica affidata all’executive chef Sharon Landersz, alla guida anche della cucina di Ginger Pantheon.

La filosofia resta sempre la stessa, quella che contraddistingue Ginger da ormai più di dieci anni: proporre, dalla colazione alla cena, piatti con ingredienti di stagione, di qualità (come la pasta del Pastificio Felicetti o i salumi del Salumificio Pedrazzoli), il più possibile da agricoltura biologica (ne sono un esempio l’olio Evo e il vino prodotti dall’Azienda Agricola Le Masciare di Avellino) e con un’attenzione particolare ad evitare gli sprechi.

Immancabili nel menu – così vario da essere adatto a ogni occasione (una colazione in piedi al bancone, un pranzo veloce, una merenda o un te, una cena in un’ambiente informale ma ben curato) – insalate sfiziose, taglieri di salumi e formaggi (c’è anche un corner tutto dedicato), energy balls con cereali e frutta fresca, frullati, smoothies e piatti come gli Spaghetti al pomodoro bio (consigliati dalla chef) o i Pici al ragù bio e funghi, e secondi di carne e pesce (tagliata di manzo e petto di pollo bio, cheeseburger e polpo alla griglia).

Non mancano dolci con proposte anche vegane, come il Giro del Mondo: una torta di farro con datteri bio, mandorle bio e cioccolato fondente.

Orari: aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 00.00

Indirizzo: via del Corso 173

Rhinoceros Le Restau & RoofBar

Un mix di arte contemporanea, storia, architettura e alta ristorazione in un palazzo storico a due passi da Bocca della Verità e Circo Massimo: è Rhinoceros, dal 2018 sede della Fondazione Alda Fendi – Esperimenti.

Un nome che, come spiegato dalla mecenate stessa, vuole essere un omaggio al rinoceronte che all’epoca di Augusto era visto come un animale simbolo di forza proprio perché il progetto è costato tanti anni di fatica e di impegno (l’edificio seicentesco, che ospitava alloggi di edilizia popolare, era fatiscente).

L’intervento è stato affidato al pluripremiato architetto francese Jean Nouvel (lo stesso del Louvre di Abu Dhabi e del Museo Nazionale del Qatar) che ne ha rispettato la stratificazione di stili ed epoche diverse: conservazione e innovazione, patrimonio storico accanto a materiali e arredi moderni.

Ne ha tratto vantaggio anche l’area attorno, con un'opera di riqualificazione che ha interessato il Velabro: un angolo nascosto della città che riserva meraviglie poco conosciute come l’Arco di Giano, struttura unica nell’antica Roma perché a pianta quadrangolare.

Ma la novità è che da qualche mese – dopo il restyling di interior design firmato da Giorgia Dennerlein di Loto AD Project – ha riaperto una delle terrazze panoramiche più belle in città che ospita Rhinoceros Le Restau & RoofBar, progetto gastronomico e di mixology affidato alla Manfredi Fine Hotels Collection.

La supervisione è in capo all’executive chef Giuseppe Di Iorio del ristorante stellato Aroma che ha scelto il giovane Alessandro Marata (Aroma, Idylio by Apreda, Giulia Restaurant, Retrobottega, Taki Off, tra le sue passate esperienze) come chef resident.

In carta le proposte richiamano piatti della tradizione eseguiti con tecniche contemporanee e accostamenti inaspettati: ecco dunque tornare le contaminazioni e soprattutto il dialogo costante tra memoria e modernità, nello spirito di Rhinoceros.

Alla base delle preparazioni di Marata ci sono sempre prodotti freschissimi e di piccole aziende a km0 che danno poi vita a creazioni come il Bottone cacio & pepe al mare (con cozze e chips di crostacei) e Luciana incontra Amatrice e fanno una calaMarata, esempio quest'ultimo di come sapori forti, il sugo dell’amatriciana e la salsa alla luciana, possano dar vita ad accostamenti sorprendentemente armoniosi.

Il bar e la parte mixology è nelle mani invece di Matteo Zed (alla guida anche del The Court, il cocktail bar dell'hotel Palazzo Manfredi) che ha ideato una drink list a tema safari suddivisa in tre sezioni (ri)nominate Namibia, Tanzania, Zimbabwe con cinque cocktail ciascuna.

Una di queste è dedicata ai mocktail, pensata per chi non beve alcol: come nel caso del Frutto del peccato con spirito analcolico di agave, cordiale di mela e soda al pepe e pomelo.

Tra le altre creazioni di Zed, il Greener (agave, tequila, mezcal, liquore di fiori di sambuco ed edamame), Avocado Daiquiri (purè di avocado e sciroppo di agave) e Che Figo! (infusione di foglie di fico, cocchi americano, succo di lime e vaniglia) solo per citarne alcune.

Tutto questo senza dimenticare l'affaccio incantevole di Rhinoceros Le Restau & RoofBar, di cui si può godere anche nella stagione più fredda: Campidoglio, Palatino, Sinagoga, Circo Massimo, altare della Patria, sono lì quasi a un palmo di mano.

Orari: ristorante aperto a cena tutti i giorni; aperto a pranzo dal venerdì al martedì. Bar aperto tutti i giorni dalle 18.00 alla 01.00

Indirizzo: via del Velabro 9

La Domenica Italiana all’Hotel Eden

All’Hotel Eden – cinque stelle del gruppo Dorchester Collection, a due passi da via Veneto – dopo il successo della prima edizione, torna La Domenica Italiana: da novembre ad aprile, il pranzo della domenica sarà dedicato ogni mese alla tradizione gastronomica di una regione.

Si comincia con la Toscana: oltre al ricco buffet di specialità regionali con antipasti caldi e freddi, verranno serviti al tavolo un primo e un secondo piatto a scelta – Pici all’aglione e Pappardelle al cinghiale, Baccalà alla livornese e Faraona al forno con funghi porcini – e non mancherà l’angolo dolci a cura del pastry chef Ezio Redolfi.

Il viaggio culinario in giro per l’Italia di Hotel Eden – proposto al Giardino Ristorante che ha una bellissima vista su Roma – vedrà come protagoniste la Valle D’Aosta a dicembre, l’Umbria a gennaio, la Liguria a febbraio, la Puglia e la Sicilia rispettivamente a marzo e aprile.

Novità di quest’anno, il servizio di baby-sitting e funny brunch esclusivamente dedicati ai bambini, previa prenotazione.

Orari: tutte le domeniche (fino ad aprile) dalle 12.30 alle 14.30

Indirizzo: via Ludovisi 49