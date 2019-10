Mercatini, concerti e mostre: ecco quanto c'è in programma per decidere cosa fare a Roma in questo primo lungo weekend di novembre

Se dovete decidere cosa fare nel fine settimana, già che dura un giorno in più, vi diamo una mano.

Torna il “Roma Jazz Festival” che si terrà in varie location della Capitale, tra cui l’Auditorium Parco della Musica e la Casa del Jazz, con oltre 20 concerti in cartellone. Domenica in programma anche il live del cantautore Francesco Renga alla Sala Santa Cecilia dell'Auditorium in viale de Coubertin.

E poi, sempre nell’Auditorium progettato da Renzo Piano, andrà in scena il “Dipavali Festival”, la festa induista delle luci.

Tra le varie mostre, da non perdere quella dedicata a Frida Khalo a Spazio Eventi Tirso, “Impressionisti segreti” a Palazzo Bonaparte e “Arte virtuale Van Gogh + Monet Experience” all’ex Caserma Guido Reni.

E poi ultimo fine settimana per partecipare alla festa della castagna a Vallerano, borgo nei pressi di Roma.

Ecco i dettagli

Roma Jazz Festival 2019

A partire da questo venerdì (fino al 1 dicembre) torna “Roma Jazz Festival”: in programma 23 concerti fra l’Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz, il Monk e l’Alcazar.

In cartellone sono presenti star della storia del jazz come Archie Shepp, Abdullah Ibrahim, Dave Holland, Ralph Towner, Gary Bartz e Dayramir Gonzalez ma anche i più interessanti esponenti della nuova scena come Kokoroko, Moonlight Benjamin, Donny McCaslin, Maisha e Cory Wong.

Le protagoniste femminili come Dianne Reeves e Carmen Souza al fianco dei talenti più recenti come Linda May Han Oh, Elina Duni e Federica Michisanti.

“No borders. Migration and integration" è il titolo di questa edizione: si tratta di un programma pensato per indagare come oggi la musica jazz, nelle sue ampie articolazioni geografiche e stilistiche, rifletta una irresistibile spinta a combattere vecchie e nuove forme di esclusione.

In linea con il tema, e a completare il programma del festival, l’artista Alfredo Pirri realizzerà un’installazione visitabile fino al 30 novembre.

Una struttura dal telaio in ferro e pannelli colorati di plexiglass che dividerà in due la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, epifania del concetto di muro e di confine ma dal senso ribaltato: l’opera di Pirri sarà una barriera luminosa e trasparente, continuamente attraversabile dal pubblico, trasformando il concetto di muro nell’evocazione poetica di un rito di passaggio.

Durante il corso del festival, l’installazione sarà elemento attivo di una serie di eventi musicali che la trasformeranno in una cassa di risonanza.

Per conoscere il programma nel dettaglio www.romajazzfestival.it.

Dipavali Festival all’Auditorium Parco della Musica

Domenica (dalle 11 alle 22.45) all’Auditorium Parco della Musica si rinnova l’appuntamento con la tradizionale “Festa induista della Luce – Dipavali” festeggiata ogni anno da milioni di persone per celebrare la vittoria della luce sull’oscurità.

L’Unione Induista Italiana – Sanatana Dharma Samgha (UII), in collaborazione con l’Ambasciata dell’India e con il patrocino del Comune di Roma, organizza per l’occasione un’intera giornata di eventi e incontri per conoscere la l’arte, la cultura, la cucina e la spiritualità indiane.

Dalla mattina, a partire dalle ore 11, si terranno una serie di laboratori di musica, canto, recitazione, danza Bollywood e concerti di artisti indiani.

Alla cerimonia inaugurale delle 18:30, seguiranno uno spettacolo pirotecnico e la seconda sessione di spettacoli artistici.

Chiuderà la serata un buffet di assaggi di sapori indiani, che accompagneranno la manifestazione sin dal mattino.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito dipavali.it.

Francesco Renga in concerto all’Auditorium Parco della Musica

Domenica Francesco Renga sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica in occasione di “L’altra metà tour” che lo ha già portato a esibirsi in tutta Italia.

Per il cantautore di Udine sarà una doppia data romana: lunedì sarà ancora sul palco della Sala Santa Cecilia ad emozionare con le canzoni del nuovo album pubblicato lo scorso 19 aprile per Sony Music.

In scaletta dunque si attendono molti pezzi contenuti ne “L’altra metà”, oltre al singolo sanremese “Aspetto che torni”, canzoni come “L’odore del caffè”, “Prima o poi”, “L’unica risposta”.

Biglietti a partire da 35 euro su www.ticketone.it.

Festa della castagna di Vallerano

Ultimo fine settimana per partecipare alla “Festa della castagna” in scena a Vallerano, piccolo borgo medioevale nel cuore della Tuscia.

Non sarà una sagra ma una vera e propria celebrazione tra cucina tipica e ricette a base di castagne, dai primi ai secondi passando per i dolci.

Per questa XVIII edizione non mancheranno poi un mercatino dell’artigianato, stand con prodotti del territorio, degustazioni nelle cantine scavate nel tufo e visite guidate.

Musei Statali Gratis

Domenica, come ogni prima del mese, i musei statali saranno gratuiti (tranne le mostre temporanee per le quali potrebbe rimanere in vigore la tariffa d’ingresso).

Ecco alcuni musei che aderiranno all’iniziativa: Colosseo e Foro Romano / Palatino, Domus Aurea, Galleria Borghese, Galleria Nazionale Arte Moderna, Museo nazionale Etrusco di Villa Giulia e molti altri.

Per maggiori info: www.beniculturali.it.

Mercato Monti

Questo fine settimana avete voglia di dedicarvi allo shopping?

Fate un salto al Mercato Monti in via Leonina 46 dove, sabato e domenica dalle 10 alle 20, vi aspetteranno vestiti, borse e oggettistica di giovani artigiani, designer e stilisti.

Ingresso libero, www.mercatomonti.com.

Frida Kahlo a Spazio Eventi Tirso

I più grandi fotografi del tempo che hanno immortalato Frida Kahlo, i suoi abiti, le sue lettere, i film che la vedono protagonista, la ricostruzione degli spazi in cui visse, come lo studio e la camera da letto, racchiusi in una mostra affascinante in cui la realtà immersiva metterà tutti in contatto con lo straordinario mondo dell’artista messicana.

All’interno dell’esposizione dal titolo “Il caos dentro” sarà possibile seguire dei percorsi tematici per immergersi completamente nel mondo di Frida Kahlo e accedere a focus dedicati alle singole opere.

Si tratta di una modalità nuova per approfondire la conoscenza dell’artista grazie a contenuti originali che spaziano dal suo rapporto con il corpo, alle relazioni con la politica, fino al valore di una pittura che va ben oltre la leggenda pop.

Oltre alle opere d’arte proposte in formato modlight (forma di retroilluminazione omogenea di pannelli), la collezione presenta anche centinaia di fotografie personali, ritratti d’autore, lettere, pagine di diario, abiti e gioielli ispirati all’artista per un viaggio a 360 gradi nell’universo di Frida.

Biglietto intero 13,50 euro; www.mostrafridakahlo.it.

Arte virtuale Van Gogh + Monet Experience all’Ex Caserma Guido Reni

L’ex Caserma Guido Reni ospita la mostra “Arte virtuale Van Gogh + Monet Experience” fino al prossimo 6 gennaio.

Sarà un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta di Van Gogh e Monet: grazie alla tecnologia VR il visitatore sarà immerso a 360 gradi nei paesaggi, nei colori, nelle atmosfere, ai tempi di Arles e Giverny, come se stesse vivendo all’interno del quadro.

L’esperienza, per la prima volta a Roma, è totalizzante: il visitatore viene preso per mano e guidato in un percorso culturale tra reale e virtuale alla ricerca di emozioni nuove e delicate, aprendo la mente verso sensazioni mai provate prima: colori, impressioni, sentimenti.

Per tutte le info e orari www.videocitta.com.

Mostra Impressionisti segreti a Palazzo Bonaparte

Palazzo Bonaparte ospita la mostra “Impressionisti segreti” con oltre 50 opere di artisti tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van Rysselberghe e Cross.

Tesori nascosti al più vasto pubblico, provenienti da collezioni private raramente accessibili e concessi eccezionalmente per questa mostra, saranno esposti proprio a Palazzo Bonaparte – anch’esso fino a oggi luogo privato – che apre per la prima volta le sue porte a veri capolavori del movimento artistico d’Oltralpe più famoso al mondo: l’Impressionismo.

Biglietto intero 15 euro. Palazzo Bonaparte, piazza Venezia 5. www.mostrepalazzobonaparte.it.

Giudizio Universale all’Auditorium Conciliazione

Quando l’arte incontra lo spettacolo: “Il Giudizio Universale” all’Auditorium Conciliazione è un viaggio straordinario che permette allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina e di scoprirne la storia e i segreti al fine di vivere un’esperienza immersiva senza precedenti.

Realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, “Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel” è il primo show di Artainment, un nuovo genere che mette in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi opere d’arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo: proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici.

Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza del capolavoro di Michelangelo in un racconto che lascia il pubblico senza fiato. www.giudiziouniversale.com.