Cosa fare a Roma questo weekend: tra mercatini, eventi e mostre, ecco dieci idee per accontentare i gusti di tutti nel fine settimana dell’8 e 9 dicembre

Nonostante sia saltato il Ponte, ecco dieci consigli per decidere cosa fare a Roma nel weekend dell'Immacolata tra spettacoli, kermesse natalizie e nuove aperture.

A partire da quella attesissima del primo negozio in Italia di Victoria’s Secret con assortimento completo.

E se vi piace l’atmosfera natalizia, sabato all’Auditorium Parco della Musica inizierà la manifestazione “Natale all’Auditorium” con pista di pattinaggio, mercatino e la casa di Babbo Natale.

Se avete voglia di trascorre una serata leggera, Max Giusti l’8 dicembre terrà lo spettacolo “Va tutto bene” il cui ricavato andrà in beneficienza.

E poi la fiera dedicata alla piccola e media editoria “Più libri più liberi” alla Nuvola di Fuksas, la Festa del cioccolato al Parco Egeria e il festival di arte digitale “Fotonica” al Marco.

Sotto la foto, tutti i dettagli che vi servono.

Apertura store Victoria’s Secret

Victoria's Secret aprirà il primo store italiano con assortimento completo del brand sabato alla Galleria commerciale “Porta di Roma”.

Lo store offrirà un’ampia selezione di bra, slip e pigiameria firmati Victoria’s Secret e saranno disponibili tutte le collezioni di lingerie per le quali Victoria's Secret è conosciuta compresi Dream Angels, Very Sexy, T-Shirt Bra, Sexy Illusions e Body by Victoria.

A completare la gamma di prodotto ci saranno tutte le linee di fragranze e prodotti di bellezza. Oltre alle linee classiche ci sarà anche la linea sportiva Victoria Sport e Victoria’s Secret PINK, una collezione di bra, slip, pigiami e prodotti di bellezza incentrata sulle donne in età universitaria.

All’interno dello store sarà presente anche l’esclusiva capsule collection Victoria’s Secret x Mary Katrantzou.

La collezione, che ha sfilato in passerella durante il Victoria’s Secret Fashion Show 2018, comprende una stampa audace e femminile realizzata appositamente per Victoria’s Secret dalla celebre designer londinese.

Galleria commerciale Porta di Roma, piano 1. Via Alberto Lionello, 201. Orario di apertura: lunedì - domenica 10.00 - 22.00.

Natale all’Auditorium Parco della Musica

Anche quest’anno torna “Natale all’Auditorium” con una vasta programmazione pensata per tutti i gusti e per vivere al meglio uno dei periodi più attesi dell’anno.

I festeggiamenti partiranno sabato 8 dicembre con grandi concerti e spettacoli che animeranno le sale fino al 6 gennaio.

A fare da cornice alla grande musica pop, rock, jazz e gospel con grandi artisti italiani e internazionali ci sarà anche il villaggio natalizio con un mercatino e la casa di Babbo Natale aperta tutti i giorni.

Arriverà come da tradizione anche l’amatissima pista di pattinaggio con corsi gratuiti sul ghiaccio per grandi e piccoli.

Fotonica al Macro

Il Macro ospita la seconda edizione di un festival unico che indaga le forme d’arte legate all’elemento luce nel contesto contemporaneo in collaborazione con partner nazionali ed internazionali: “Fotonica”.

Saranno otto giornate, di cui due weekend dedicati alle performance live, ricche di installazioni audio e video, videomapping, lecture, workshop, laboratori per bambini, NetArt, live set di musica elettronica e vj set.

Tutti i giorni dalle 10 alle 20 saranno attivi i videomapping, le installazioni di audio video e luci e la mostra di NetArt.

Venerdì 7 e sabato 8 si svolgeranno le lecture e, dalle 16 alle 20, le performance.

Venerdì sera, dopo le performance, ci saranno i DJ-VJ set.

Per maggiori dettagli www.museomacro.it.

Max Giusti in scena con lo spettacolo “Va tutto bene”

Sabato sera il comico Max Giusti sarà al fianco di Dianova per una serata di solidarietà con “Va tutto bene”, uno show che restituirà al pubblico uno spaccato dell’Italia di oggi, dei suoi cliché, paradossi e tendenze, delle sue ostentazioni, della finta retorica e dell’eterno confronto tra Nord e Sud.

Obiettivo della serata è anche la sensibilizzazione sul tema delle dipendenze da droghe e alcol, del quale Dianova si occupa da oltre trent’anni.

L’incasso dello spettacolo sarà devoluto al progetto “Una ristrutturazione per raggiungere l’indipendenza”, che prevede il rifacimento di un immobile vicino alla Comunità Dianova di Palombara Sabina nel quale realizzare attività di reinserimento sociale.

Biglietti a partire da 26 euro; Sala Sinipoli Auditorium Parco della Musica.

Wave Market al Lanificio 159

Sabato e domenica il Lanificio159 si trasformerà in un'accogliente oasi natalizia ospitando un nuovo scintillante appuntamento di “Wave Market - Christmas Edition”.

L’artigianato e la creatività, in tutte le loro forme, saranno i protagonisti che renderanno magico l’arrivo delle feste.

Non mancheranno buon cibo, dolci natalizi, esposizioni, musica, in compagnia dei migliori artigiani, designer, illustratori, editori, produttori locali da tutta Italia!

Sabato e domenica dalle 10 alle 21, Via di Pietralata 159 - 159/A.

Icepark all’Auditorium Parco della Musica

All’Auditorium Parco della Musica non perdetevi la pista di ghiaccio di IcePark, con eventi, musica, spettacoli, punti di ristoro e attrazioni!

La pista scoperta sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 23 con decorazioni e illuminazioni natalizie!

Per tutte le info www.iceparkweb.it.

Festa del Cioccolato & Mercatini di Natale al Parco Egeria

Lastre di cioccolato fondente, alla gianduia, al latte, bianco, ai frutti di bosco, fondente con peperoncino o zenzero, oppure con limone, con arancia, con nocciole, al pistacchio.

E poi montagne di cioccolatini artigianali dai mille ripieni, cremini, tartufi, torroni, torroncini e molto altro….

In un clima magico e familiare tra mille luci colorate, il Parco Egeria vi presenterà il suo Natale.

Parco Egeria, sabato e domenica, a ingresso gratuito.

Giudizio Universale all’Auditorium Conciliazione

Quando l’arte incontra lo spettacolo: “Il Giudizio Universale” all’Auditorium Parco della Musica sarà un viaggio straordinario che permetterà allo spettatore di immergersi completamente nelle meraviglie della Cappella Sistina e di scoprirne la storia e i segreti al fine di vivere un’esperienza immersiva senza precedenti.

Realizzato con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani, “Giudizio Universale. Michelangelo and the secrets of the Sistine Chapel” è il primo show di Artainment, un nuovo genere che mette in connessione il fascino e la bellezza delle più grandi opere d’arte con i codici emozionali e coinvolgenti dello spettacolo: proiezioni immersive a 270°, performer dal vivo, musiche originali di grande impatto e spettacolari effetti scenici.

Un impianto teatrale e tecnologico unico al mondo restituisce la potenza del capolavoro di Michelangelo in un racconto che lascia il pubblico senza fiato. www.giudiziouniversale.com.

Pandorino Christmas Festival di Roma

Chi cerca il posto giusto dove acquistare dolci, addobbi fatti in casa, prodotti artigianali, regali di Natale personalizzati o saponi e candele naturali domenica si potrà sbizzarrire al “Pandorino Christmas Festival di Roma”.

Sarà un festival dedicato ai dolci natalizi con tante eccellenze enogastronomiche e produzioni artigianali di qualità oltre a tante idee regalo.

Dai panettoni al torrone, dal pandoro agli struffoli, dal panpepato ai cantucci saranno davvero tanti i dolci natalizi di ogni regione d’Italia proposti.

Ad arricchire il tutto ci sarà un mercatino di Natale con oltre 50 artigiani con idee regalo, addobbi natalizi, presepi handmade, gioielli, lampade per la casa, cappelli e sciarpe realizzati a mano.

Un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera del Natale: concerti, mostre, spettacoli itineranti.

Circolo degli Illuminati, via Libetta 1.

Più Libri più Liberi alla Nuvola di Fuksas

C’è tempo fino a domenica per partecipare a “Più libri più liberi”, la 17° edizione della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria al Roma Convention Center La Nuvola.

Dal 2017 la manifestazione si tiene presso il nuovo centro congressi della capitale, La Nuvola, progettata dall’archistar Fuksas.

Più libri è l’unica fiera al mondo dedicata esclusivamente all’editoria indipendente dove ogni anno circa 500 editori, provenienti da tutta Italia, presentano al pubblico le novità ed il proprio catalogo.

Cinque giorni e oltre 600 eventi in cui incontrare gli autori, assistere a reading e performance musicali, ascoltare dibattiti sulle tematiche di settore.

Ma #piulibri non è solo questo, il vero cuore della fiera è il programma culturale: incontri con autori, reading, dibattiti su temi di attualità, iniziative per la promozione della lettura, musica e performance live scandiscono le cinque giornate della manifestazione in una successione continua di eventi per tutti i gusti e per tutte le età.

Più libri più liberi è anche un luogo di incontro per gli operatori professionali, dove discutere le problematiche del settore e dove individuare le strategie da sviluppare.

Più libri più liberi partecipa ad ALDUS, la rete europea delle fiere del libro cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Europa Creativa.