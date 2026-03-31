Cosa fare a Roma nel mese di aprile? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti

Cosa fare a Roma nel mese di aprile? Tutti gli eventi da non mancare.

Un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dal teatro allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma ad aprile

(Continua sotto la foto)

Hokusai a Palazzo Bonaparte

Il maestro giapponese Katsushika Hokusai torna protagonista a Roma con una mostra dedicata alla sua innovativa interpretazione del paesaggio. Ospitata a Palazzo Bonaparte fino al 29 giugno, l’esposizione ripercorre il lavoro dell’artista dalle celebri vedute come La Grande Onda di Kanagawa fino alle rappresentazioni del Monte Fuji e a serie meno conosciute.

Attraverso oltre 200 opere, il percorso offre uno sguardo completo su un autore che ha segnato profondamente anche l’arte occidentale, guidando il visitatore in un viaggio tra natura, dinamismo e immaginario visivo globale.

Indirizzo: piazza Venezia 5

Vita Activa all'art'otel Rome Piazza Sallustio Fino al 31 maggio, art’otel Rome Piazza Sallustio ospita la mostra personale Vita Activa. La condizione umana di Marco Rossetti, a cura di Sofia Di Gravio. L’esposizione celebra il primo anniversario dell’hotel e della sua art gallery, confermandone il ruolo nella scena culturale romana.

La mostra riunisce opere site-specific che riflettono sul tema dell’azione come elemento centrale dell’esperienza umana, indagando gesto, movimento e tracce nel tempo. Il titolo richiama il pensiero di Hannah Arendt e guida un percorso in cui l’agire diventa relazione tra individuo e spazio condiviso.

Tra le opere spiccano lavori in cemento che trattengono segni e immagini fotografiche, trasformando la materia in memoria visiva, e un’installazione video che introduce una dimensione temporale sospesa e contemplativa.

Indirizzo: piazza Sallustio 18

Concerti Aprile a Roma si anima con una ricca programmazione di concerti che spaziano tra cantautorato e pop contemporaneo. Si parte il 9 aprile con Fulminacci al Palazzetto dello Sport, mentre nelle stesse date, il 9 e 10 aprile, Tutti Fenomeni salirà all’Atlantico. Il 10 aprile sarà invece la volta dei Tiromancino, protagonisti all’Auditorium Parco della Musica. A metà mese, il 17 aprile, arriva Frah Quintale al Palazzo dello Sport, seguito il 18 e 19 aprile da Tommaso Paradiso, sempre nella stessa venue. A chiudere il mese, il 29 e 30 aprile, sarà Blanco con due date al Palazzetto dello Sport.

Festival del Verde e del Paesaggio all’Auditorium Parco della Musica Roma, tra le città più verdi d’Europa, ospita dal 10 al 12 aprile la XV edizione del Festival del Verde e del Paesaggio, in programma all’Auditorium Parco della Musica. Un appuntamento che esplora il rapporto tra natura e vita quotidiana attraverso quattro dimensioni: la città, il giardino, la casa e il cibo, dove elementi come alberi, acqua e biodiversità diventano protagonisti di un nuovo modo di vivere gli spazi.

Grande attenzione è dedicata anche ai più giovani: il 10 aprile, in occasione dell’apertura, il giardino pensile dell’Auditorium ospita la Giornata del Verde, con laboratori e attività per le scuole primarie, pensati per avvicinare bambini e insegnanti al mondo delle piante e dell’ecosistema urbano.

Il programma include incontri e workshop dedicati al verde domestico, dalle terrazze romane ai balconi trasformati in piccoli ecosistemi, insieme a lezioni pratiche di slow gardening e outdoor design. Non manca infine il tema del cibo, raccontato come espressione diretta del paesaggio, tra foraging urbano, fiori eduli e tradizioni gastronomiche.

Arte di Vivere al The St. Regis Rome

Come ogni primavera, The St. Regis Rome inaugura la nuova stagione con un ricco programma di eventi che celebra l’“Arte di Vivere” attraverso esperienze sensoriali tra gusto, musica e arte. L’hotel accoglie gli ospiti con un allestimento scenografico ispirato alla natura tra fiori di pesco e mandorlo. Protagonista anche la gastronomia, grazie alla rinnovata collaborazione con Marchesi 1824: dal brunch di Pasqua al Lumen, tra piatti della tradizione, musica dal vivo e proposte artigianali, fino al Tea Ritual che unisce tè selezionati e specialità dolci e salate. Tornano poi gli appuntamenti musicali della The St. Regis Orchestra che il 29 aprile e il 20 maggio porterà in scena dinner show ispirati al jazz e allo swing. Spazio infine all’arte contemporanea, con la mostra “Il cielo dentro” di Giovanni Ozzola, realizzata in collaborazione con Galleria Continua e visitabile fino al 9 maggio, seguita da una nuova esposizione di Carlos Garaicoa.

Indirizzo: via Vittorio Emanuele Orlando 3

Cena con Delitto di WeeMeet

Anche per il mese di aprile WeMeet, la nuova app firmata WeRoad, propone un calendario di eventi pensati per socializzare, uscire dalla routine e vivere esperienze in compagnia di nuove persone. Tra le proposte spicca la “Cena con Delitto”, in programma giovedì 9 aprile dalle 20:45 alle 23:00 da Teddy’s Lab Trastevere. Un format originale che combina cena e spettacolo interattivo, coinvolgendo i partecipanti in una vera indagine investigativa.

Nel corso della serata, tra una portata e l’altra, sarà possibile interrogare sospettati, raccogliere indizi e cercare di risolvere il caso, individuando colpevole, movente e arma del delitto. Un’esperienza dinamica e coinvolgente, basata sul gioco di squadra e ricca di colpi di scena, che si conclude con premi per chi riuscirà a svelare il mistero.

Indirizzo: Via Portuense 47

Pasqua all'Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel

Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel celebra la Pasqua con un’esperienza ispirata alla fioritura dei ciliegi, trasformandosi fino all’8 aprile in un suggestivo scenario dedicato ai Sakura e alla cultura giapponese. L’hotel diventa un giardino immersivo dove natura, estetica e spiritualità si incontrano, invitando gli ospiti a rallentare e vivere la primavera attraverso sensazioni, colori e profumi. L’esperienza si sviluppa in un percorso multisensoriale tra installazioni floreali, attività come picnic botanici, laboratori di origami, yoga e trattamenti benessere pensati per rigenerare corpo e mente. Il tema dell’Hanami guida ogni proposta, esaltando la bellezza effimera dei fiori e il legame con la natura.

Anche la cucina è protagonista: al ristorante INEO, lo chef Heros De Agostinis presenta il menu pasquale “Un ricordo dell’infanzia”, che unisce tradizione e creatività. L’offerta gastronomica prosegue tra colazioni a tema e cocktail ispirati ai fiori di ciliegio.

Indirizzo: piazza della Repubblica 48

Pop-up OUTRAILS a Edicola Erno

Dal 9 all’11 aprile, dalle 10:00 alle 21:00, Edicola Erno ospita il pop-up di OUTRAILS, marchio italiano di abbigliamento outdoor. Protagonista la linea STRATA, realizzata in Lana Merino 100% Active e pensata secondo il principio della stratificazione, per adattarsi in modo funzionale ai cambiamenti di clima e di intensità. Per l’occasione, uno dei fumettisti di Diabolik ha reinterpretato alcuni scatti della campagna con il suo stile distintivo, dando vita a una contaminazione creativa tra moda e illustrazione.

Indirizzo: piazza Americo Capponi

Rooftop Six Senses

Il NOTOS Rooftop del Six Senses Rome è pronto a riaprire il 10 aprile, inaugurando la nuova stagione con il concept “Italian Summer Coast”. La proposta culinaria, curata dall’executive chef Fabio Sangiovanni, celebra la tradizione italiana con una cucina stagionale basata su ingredienti freschi, pescato del giorno e prodotti locali provenienti da piccoli produttori del Lazio e del Sud Italia. Tra i piatti spiccano specialità come alici con burro di bufala al limone, gnocchi alla Sorrentina, fritti di mare e ostriche alla brace. L’esperienza si arricchisce poi di una curata selezione di vini, cocktail e bevande analcoliche a base di erbe e agrumi. E la sera, il rooftop si anima con musica live, dj set ed eventi speciali, tra cui la rassegna “On-The-Roof Live Music” prevista a giugno e settembre.

Indirizzo: P.za S. Marcello 4

Rooftop Palazzo Ripetta Dal 1° aprile riapre Etere Rooftop, la bellissima terrazza panoramica di Palazzo Ripetta affacciata sui tetti della Città Eterna, tra luci soffuse e musica di sottofondo. Tutto ruota intorno al ritmo delle stagioni: in primavera ed estate diventa il luogo perfetto per aperitivi al tramonto, in autunno per il tea time. L’offerta enogastronomica riflette la stessa filosofia: una selezione di oltre 200 etichette, con attenzione a vini biologici e biodinamici, e una proposta culinaria firmata dallo chef Christian Spalvieri, che privilegia ingredienti stagionali e sapori leggeri, con influenze vegetali e marine. A completare l’esperienza, cocktail freschi ed equilibrati.

Indirizzo: via di Ripetta 231

Ristoranti da provare e nuove aperture A Roscioli Rimessa F.A.B. arrivano due serate speciali all’insegna dell’incontro tra culture gastronomiche. Il 12 e 13 aprile lo chef Nick Curtola, executive chef dei ristoranti newyorkesi The Four Horsemen e I Cavillini, sarà ospite del team guidato da Tommaso Fratini.

L’iniziativa nasce dal legame tra Roma e New York costruito negli ultimi anni, soprattutto grazie all’esperienza di Roscioli negli Stati Uniti, capace di unire tradizione romana e creatività contemporanea. Questo spirito arriva ora nella Capitale, trasformando la cucina in un dialogo tra territori. Per l’occasione, Curtola proporrà un menu inedito pensato per il pubblico romano, accompagnato da una selezione di vini dedicata.

Indirizzo: via delle Zoccolette 28

Vintage Market al San Paolo District

L’11 e il 12 aprile (dalle 11:00 alle 20:00) torna il Vintage Market al San Paolo District, ex area industriale trasformata in polo creativo con shopping sostenibile, musica, attività artistiche e intrattenimento per famiglie.

Saranno presenti circa 200 espositori da tutta Italia, tra artigiani, designer e illustratori, con una vasta selezione di capi vintage, accessori, oggetti fatti a mano, libri, giochi per bambini, prodotti naturali e creazioni di recupero. Non mancheranno proposte gastronomiche per ogni momento della giornata, grazie a food truck e punti ristoro. In programma anche laboratori creativi, come la realizzazione di candele e tisane, e un’area dedicata ai più piccoli con attività gratuite. L’evento chiude la stagione primaverile, lasciando spazio a maggio al Modern Market, dedicato al design e al collezionismo.

Indirizzo: via Alessandro Severo 48