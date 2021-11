Fiere, mercatini, mostre e inaugurazioni: ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana

L'ultimo weekend di novembre a Milano è già proiettato al Natale, con mercatini in cui comprare i primi regali e - perché no - pensare anche alle persone meno fortunate.

Ma il fine settimana è anche l'occasione per ritrovarsi in famiglia o con gli amici, per visitare una mostra, sorseggiare un tè in un posto insolito o provare un nuovo locale appena inaugurato.

Abbiamo selezionato alcuni eventi e appuntamenti che secondo noi meritano una visita. Dovete solo scegliere quello che più fa per voi.

Cosa fare a Milano nel weekend del 27 e 28 novembre

Nuove aperture in città

Apre a Milano (sabato 27 novembre, dalle ore 18 alle 21) House of Pulled, il primo locale interamente dedicato alla “pulled meat”: pork, chicken e beef, in via Melchiorre Gioia 47.

L’evento d’apertura è aperto al pubblico e per l’occasione verranno offerte, gratuitamente, birre artigianali e assaggi dei tre tipi di carne.

L’accesso alla birra offerta in occasione dell’inaugurazione è possibile esclusivamente se muniti dell’apposito “beer voucher”, scaricabile gratuitamente dalle pagine Instagram di HOP e di Chef in Camicia, partner dell’evento.

Nel locale, il primo dedicato a queste specialità, è possibile consumare le tre diverse tipologie di carne declinate in nove panini di puccia salentina oppure in piatti singoli, in abbinamento a birre artigianali studiate da un birrificio per armonizzare i sapori e a contorni quali anelli di cipolla e di peperone o patate fritte con la buccia.

Chiudono la proposta gastronomica i dessert, altrettanto propri della tradizione a stelle e strisce: cheesecake, brownies e pancake con nutella o sciroppo d’acero.

Le carni, tutte allevate in Italia, vengono preparate in un laboratorio di Bergamo secondo la tradizione americana.

EICMA 2021

Torna anche quest'anno negli spazi di Fiera Milano Rho lanuova edizione dell'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo che fino al 28 novembre presenterà per tutti gli appassionati delle due ruote le numerose novità in arrivo previste per il settore.

In esposizione tutto il meglio che cicli e motocicli possano offrire: dalle innovazioni più tecnologiche alle moto d'epoca, passando per le ebike e i mezzi più sostenibili.

Sono oltre 820 gli espositori presenti a Eicma 2021 che popolano cinque padiglioni della fiera (e più precisamente i padiglioni 13, 15, 18, 22 e 23). Qui si possono ammirare le novità di case di prestigio come Guzzi, Yamaha, Aprilia, Augusta e Benelli, mentre spicca l'assenza di aziende quali Ducati e Bmw.

Nell'area esterna della Fiera Milano Rho torna poi l'appuntamento con MotoLive, la pista di Eicma dove show, musica e competizioni stuzzicano (gratuitamente) l'adrenalina degli appassionati di moto: tra show di Trial Acrobatico e la finale degli Internazionali d'Italia Supercross.

TeaCup, una tazza di tè in centro

Per un momento di pausa all'inglese, ma decisamente insolito, vi consigliamo TeaCup, il tea bar creativo con effetti optical alle pareti e uno stile che si ispira ai film di Tim Burton.

Si trova in zona Sant'Ambrogio e offre un'ampia selezione di tea (oltre cento), dolci vegani e i rainbow latte colorati con spezie naturali, in Italia non ancora molto diffusi.

Shopping e regali solidali

Questo weekend in cui, se non l'avete già fatto, è il momento di cominciare a pensare ai regali di Natale, magari con un occhio di riguardo per la sostenibilità e l'attenzione al prossimo.

Il 27 e 28 novembre in via Voghera, presso lo showroom Pierre Bonnet, torna per la sua settima edizione Clothes Fashion Market, mercatino in cui trovare abbigliamento second hand e nuovo, ma anche accessori e borse, che ogni anno abbraccia una causa solidale.

Questa volta il tema è il Natale sospeso, con la possibilità di regalare il pranzo di Natale ad alcune famiglie in difficoltà.

Sempre sabato 27 e domenica 28, nella Sala Parrocchiale della Basilica dei Santi Nereo e Achilleo, si terrà il mercatino solidale di CasAmica Onlus, dove sarà possibile scegliere i regali per amici, parenti e colleghi con una particolare attenzione al sociale.

Il ricavato verrà interamente devoluto alla missione quotidiana di accoglienza di CasAmica, associazione che si occupa di accogliere e sostenere i malati che, con i loro familiari, sono costretti a spostarsi dalla loro città o regione per sottoporsi a cure mediche.

Saranno allestiti corner con giocattoli, prodotti di bellezza, prodotti per la casa, vini e specialità gastronomiche. Tra le idee regalo proposte: panettoni e pandori frutto dell’alta qualità pasticcera del marchio Giovanni Cova & Co.

Pensieri semplici ma ricchi di bontà, proprio come il modello di accoglienza che CasAmica offre alle persone malate lontane da casa e ai loro familiari.

Manga Heroes

Alla Fabbrica del Vapore, fino al 2 gennaio 2022 è possibile visitare la mostra dedicata all'universo esperienziale, visivo e sensoriale che è la cultura giapponese del manga e dell’animazione. Protagonisti sia i personaggi più famosi di questo universo pop, sia i disegnatori e i creatori degli iconici personaggi. Da Osamu Tezuka ai Pokémon: un punto di incontro, un orizzonte estetico che unisce la fascinazione per la antica tradizione filosofico-artistico giapponese e il mondo occidentale europeo, con i suoi miti e i suoi dibattiti socio-culturali. Sabato 27 novembre è stata organizzata una visita guidata per famiglie con bambini a partire dai 6 anni dal titolo Henshin Call, famiglie in trasformazione. “Henshin call” è infatti la formula, le parole con cui l’eroe si trasforma in una sua versione magica o “potenziata”.

In questo viaggio fantastico nel rutilante mondo di Manga e Anime esposto in mostra, mamme, papà, figlie e figli dovranno collaborare, sfoderando ciascuno le proprie conoscenze (e ce ne sarà per tutti i gusti, da icone del passato come L’Uomo Tigre, Goldrake, Creamy e Lady Oscar, a quelle più recenti, come Sword Art Online, Dragon Ball, Sailor Moon e i Pokémon) per rispondere a quiz e superare prove.

Per prenotarsi alla visita guidata bisogna compilare il form a questo link.

Il Mannarino, la prova dei salumi

Il Mannarino, l'insegna milanese di macelleria con cucina, propone da oggi nelle sue location di Milano e Arcore una nuova selezione di prodotti immancabili nelle macellerie di una volta: i salumi e i formaggi di alta qualità.

L'offerta è il risultato di un rigido processo di selezione che vede coinvolti oltre 100 produttori italiani.

Sabato 27 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, nelle quattro macellerie di quartiere de Il Mannarino, a Milano e ad Arcore, sarà possibile degustare la nuova proposta di salumi e formaggi grazie a uno speciale tasting gratuito dedicato ai clienti.

Green Friday, le iniziative per l'ambiente

Venerdì 26 novembre si celebra in tutto il mondo il Green Friday e per l'occasione AWorld, l'App ufficiale a supporto della campagna delle Nazioni Unite ActNow contro il cambiamento climatico, organizza un evento dalle 18:00 alle 20:00 presso Non Riservato, Milano.

Grazie al supporto di Swapush, app e organizzazione che promuove il baratto di oggetti, si potrà partecipare a uno swap party durante il quale ogni partecipante potrà portare un abito dismesso, permettendo agli altri partecipanti di prenderlo, e regalargli così nuova vita.

Attraverso questa iniziativa, AWorld invita le persone a ripensare al sistema moda, motivando e incentivando lo scambio di vestiti usati, in piena filosofia upcycling.

Domenica 28 novembre, invece, IKEA Italia porta i suoi prodotti di seconda mano nel cuore di Milano, al Mercatone dell’Antiquariato in programma sul Naviglio Grande.

Nello spazio IKEA i visitatori troveranno una selezione di arredi, a prezzi convenienti, che provengono dagli hub della circolarità degli store di Corsico, Carugate e San Giuliano, accompagnati da un’etichetta che racconta la storia di ogni prodotto.

La presenza di IKEA in questo contesto inusuale vuole ispirare i milanesi a fare scelte più sostenibili nella quotidianità e invitarli a dare una nuova casa a mobili e oggetti di seconda mano.

Aromatherapy in città

Per avvicinare le persone al tema dell’at-home therapy (alla luce di questi mesi in cui la casa è diventata il fulcro di tutte le nostre attività) e in particolare sulle tecniche Yoga, Asmr e Mindfullness, dal 26 al 29 novembre l’edicola di Corso Garibaldi sarà allestita con piante e fiori colorati.

Una piccola oasi rilassante all'interno dello spazio urbano: ci saranno momenti di interazione col pubblico e testing del prodotto per raccontare qualcosa in più sul benessere fisico e psichico.

Un cortometraggio per riflettere e agire

Venerdì 26 novembre alle 19 presso GAM di Milano sarà proiettato L'ospite ingombrante, cortometraggio scritto e interpretato da Carolina de’ Castiglioni e diretto da Claudia Campoli che intende richiamare l’attenzione su un problema che coinvolge 3 milioni di italiani (circa 1 su 20). Si tratta dei disturbi del comportamento alimentare.

Alla proiezione saranno presenti il Professor Rovera (specialista in scienze dell’alimentazione e psicologia clinica), il Professor Erzegovesi (primario del centro dei disturbi alimentari all’Ospedale San Raffaele di Milano), la Professoressa Anna Ogliari (specialista in psicologia clinica e esperta in disturbi alimentari nell’adolescenza).

Interverranno poi tre ragazzi (due donne e un uomo - le loro testimonianze sono molto rare) che si sono ammalati di DCA e sono riusciti a combatterli.

Un modo per riflettere e discutere di un problema serio e condiviso da milioni di persone, ma che riguarda anche i familiari e il modo in cui approcciarsi a chi soffre di questi disturbi.