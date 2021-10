Arte, fotografia, gusto e spettacoli: tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano in questo weekend di ottobre

Cosa fare a Milano in un weekend di ottobre? La risposta è semplice: di tutto e di più!

In questi giorni infatti si potranno provare pietanze e ristoranti nuovi, visitare mostre inedite, giocare con la moda e il design.

Curiosi di scoprire gli appuntamenti più interessanti in città? Prendete carta e penna e scorrete in basso.

Cosa fare a Milano nel weekend del 23 e 24 ottobre

(Continua sotto la foto)

Milano Restaurant Week

Dal 22 al 31 ottobre, in tutta la città, si terrà la manifestazione dedicata al gusto e alla scoperta dei i sapori che Milano.

Un'occasione per provare la multiforme offerta culinaria del capoluogo meneghino prenotando, attraverso l'app dedicata, i menù pensati dai ristoranti per l'occasione e disponibili a prezzi speciali.

Una nuova mostra Ri-Scatti

Il PAC - Padiglione d'Arte Contemporanea di via Palestro - ospita la mostra Ri-scatti: fino a farmi scomparire, esposizione di fotografia sociale che per la settima volta raccoglie scatti dal forte impatto emotivo per una buona causa.

Fino al 24 ottobre saranno 100 le fotografie scattate da nove ragazze e un ragazzo affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare che raccontano le loro storie di sofferenza, disagio, paura, nelle quali l'idea di controllare lo stimolo della fame e di vivere senza il cibo diventano obiettivi da perseguire per annullare la propria fisicità e limitare la propria presenza, in un disperato tentativo di voler scomparire.

Con un’offerta per gli scatti in mostra si potrà contribuire al finanziamento di Associazione Erika, con sede presso l'Ospedale Niguarda di Milano, che dal 2000 opera a sostegno dei pazienti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare e delle loro famiglie.

Tuttofood

Dal 22 al 25 ottobre torna negli spazi di Rho Fiera Milano la manifestazione punto di riferimento per il mondo del food and beverage.

Tanti i brand che proporranno le loro creazioni, tra prodotti tradizionali e nuovi piatti da provare e promuovere.

Tra gli espositori La Perla di Torino, che presenterà alcune novità di stagione per gli amanti del cioccolato, come il Tartufo Pistacchio e Lampone e le Tavolette Golose ai gusti Pistacchio, Arachide Salata e Tiramisù.

Marco Glaviano in mostra

Fino al 13 novembre la Galleria Deodato Arte ospita l'esposizione dedicata a Marco Glaviano, fotografo di fama internazionale che ha immortalato alcune delle donne più belle del mondo per magazine di moda e ha realizzato le copertine di riviste come Vogue America e Harper's Bazaar.

Sarà possibile ammirare alcuni dei suoi scatti più iconici e fare un salto indietro nel tempo all'epoca d'oro delle top model.

Thelivery Awards

Dal 20 settembre al 3 ottobre diversi ristoranti si sono sfidati virtualmente per decretare quali fossero i delivery più amati per la prima edizione dei Thelivery Awards.

Ora è giunto il momento di conoscere (e provare) i vincitori delle otto categorie.

Fino al 24 ottobre sarà possibile ordinare il menù di Thelivery Awards dall’applicazione Glovo, main partner dell’evento, degustando così i vincitori direttamente a casa propria.

IllusiOcean in Bicocca

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca ospita la mostra dedicata al mare e agli oceani: un viaggio tra le meraviglie degli abissi attraverso il linguaggio delle illusioni realizzata dall’Ateneo in collaborazione con Mondadori Media e il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Tra gli scopi dell'esposizione, quello di sensibilizzare la società civile, le scuole di ogni ordine e grado, il mondo accademico e la comunità scientifica sull’importanza di raggiungere gli obiettivi fissati dalle Nazioni unite nell’ambito dell’Agenda 2030.

Sarà possibile osservare la biodiversità del mare maldiviano avendo l'impressione di essere all'interno di un sottomarino, scoprire i misteri delle creature che abitano i fondali tra pareti ricoperte di specchi e insegnare ai bambini a riconoscere gli organismi che popolano i nostri oceani.

L’esposizione sarà aperta al pubblico, con prenotazione obbligatoria a questo sito, il venerdì e due sabati al mese dalle 11:00 alle 18:00 fino al 31 gennaio.

Berberè in Porta Romana

Ha aperto in via Carlo Botta, nel quartiere di Porta Romana, la quinta pizzeria Berberè di Milano; insegna che si è contraddistinta per l'utilizzo del lievito madre vivo e per la varietà di creazioni.

Per celebrare la nuova apertura, Berberè ha lanciato una promozione per condividere con i clienti l'aria di festa.

Tutti coloro che si iscriveranno alla newsletter attraverso questo link potranno usufruire di uno sconto del 50% sul conto. Fino al 31 ottobre.