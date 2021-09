Mostre, mercatini, inaugurazioni e rassegne: tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano nel weekend del 18 e 19 Settembre

A Milano sembra quasi di essere tornati alla normalità, almeno a giudicare dalla quantità di eventi e iniziative sparsi per la città.

Certo, bisogna rispettare tutte le misure di sicurezza e le accortezze del caso, ma per chi vuole godersi un fine settimana in giro tra una mostra, una seduta di shopping e un aperitivo, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Abbiamo fatto per voi una selezione degli appuntamenti da non perdere. Prendete carta e penna (o smartphone) e segnate in agenda.

Cosa fare a Milano nel weekend del 18 e 19 settembre

(Continua sotto la foto)

Monet a Palazzo Reale

Dal 18 settembre, Palazzo Reale ospita la mostra Monet - Opere dal Musée Marmottan Monet, dedicata al più importante esponente dell'Impressionismo.

Ben 53 opere in un percorso espositivo che ripercorre l'intera parabola artistica del pittore, dalle Ninfee a Il Parlamento, da Riflessi sul Tamigi a Le Rose. Opere che Monet considerava fondamentali, private, tanto da custodirle gelosamente nella sua abitazione di Giverny; opere che lui stesso non volle mai vendere e che ci raccontano le più grandi emozioni legate al suo genio creativo.

La mostra rimarrà a Palazzo Reale fino al 30 gennaio 2022.

Wanderlust 108

Torna anche quest'anno l'evento dedicato allo yoga e alla mindfulness, che animerà City Life il 18 e 19 settembre.

Due giornate dedicate alla consapevolezza, con sessioni di corsa, yoga e meditazione, e contemporaneamente la diretta streaming prevista per la giornata di domenica e tante digital activities.

Un’esperienza immersiva di sfida e ispirazione, per trovare e riconoscere la versione migliore di ognuno. Si parte con 5 km di corsa / camminata (oppure un intenso Warm Up) insieme agli adidas runner, 60 minuti di yoga flow accompagnati dal dj Marco Boffo e 20 minuti di meditazione guidata per liberare la mente.

Durante le due giornate i partecipanti potranno anche rilassarsi con musica, cibo salutare, mercatini artigianali. Ci saranno inoltre diversi e interessanti speeches i cui temi saranno principalmente incentrati sul miglioramento di sé attraverso uno stile di vita sano e sostenibile, la meditazione e la pratica dello yoga, ma non solo. Tante le attività disponibili anche per gli utenti da casa in versione digitale, tra sessioni consapevoli, interviste ai Wanderlust talents, pillole di benessere e tanti contenuti video.

Il programma completo è disponibile sul sito dell'evento

Orticola 2021

Dal 16 al 19 settembre torna la manifestazione florovivaistica più conosciuta di Milano, che quest'anno si terrà presso i Giardini Indro Montanelli.

L'edizione autunnale mira a riprendere il dialogo tra il vivaismo specializzato e il pubblico degli appassionati di piante e giardini, dopo un anno di interruzione a causa dell’emergenza sanitaria. I vivaisti e le loro produzioni tornano a essere il cuore della manifestazione: il confronto, il dialogo, l’occasione di scambio di pareri e opinioni è una delle principali caratteristiche di Orticola.

Un’edizione in cui le piante saranno sempre più protagoniste: per la prima volta si potranno trovare piante erbacee che a maggio sarebbero state ancora troppo piccole o altre piante che danno il meglio di sé proprio al termine della stagione più calda e luminosa. Colori e profumi che sono pronti a portare il buonumore a tutti i visitatori.

I biglietti sono acquistabili sul sito dedicato.

East Market

Il 19 settembre torna il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare

Saranno presenti i gli abituali 300 selezionati espositori da tutta Italia, con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d'arredo.

Negli oltre 6000 mq dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora.

Ride Milano Urban Hub

la programmazione del Ride Milano prosegue con tanti appuntamenti per tutta la settimana, capaci di solleticare la curiosità e gli interessi più disparati: musica, sapori, design, sostenibilità, stand-up comedy, laboratori, drink. Temi tra loro molto diversi ma con un unico denominatore comune: rappresentare la città e il suo tessuto urbano, ponendosi come luogo di tutti, per tutti.

Il weekend sarà la volta del Propaganda Summit, network underground nato a Roma nel 2006 che chiama a raccolta tutte le sue anime per l'apertura della stagione autunno-inverno.

Musica, streetwear, esposizioni d’arte, cibo e installazioni festeggiano il quindicennale del brand che si muove fra discografia, abbigliamento e tattoo art.

Ospiti a sorpresa, ingresso gratuito. Dalle 18.00 alle 24.00 per entrambe le giornate.

I piatti tradizionali in un panino

Panino con la lasagna, pasta all’amatriciana, orecchiette con cime di rapa, polpette al sugo, parmigiana di melanzane, insalata di polpo o baccalà alla vicentina.

Sono solo alcune delle numerose trasformazioni in companatico di ricette della tradizione regionale italiana rese possibili da Gastronomia Ninin, locale che ha aperto ufficialmente battenti a Milano in Via Napo Torriani 10, zona Centrale.

La gastronomia, nata nel 2020 come brand virtuale in modalità dark kitchen durante i primi mesi di pandemia, ha preso forma come locale “reale”.

La proposta gastronomica, consumabile normalmente oppure all’interno di un morbino panino artigianale componibile a piacimento, prevede una selezione fissa di piatti iconici delle regioni italiane affiancata da ricette che variano settimanalmente o mensilmente a seconda della stagionalità, dell’estro del team di cucina e dalla disponibilità di materie prime

Beauty e sostenibilità

Cosa c'entra la foto delle tante varietà di peperoncini con il mondo del beauty? Semplice: si tratta di una bella iniziativa di Comfort Zone volta a promuovere l'importanza di preservare e valorizzare la biodiversità in Italia.

Si chiama Comfort Zone Sustainable Beauty Weeks: fino al 25 settembre nei centri Comfort Zone aderenti sarà possibile effettuare un trattamento viso antiossidante rivitalizzante al prezzo speciale di 30 euro, nonché acquistare tutte le referenze della linea Sacred Nature scontate del 30% (sia nei centri che online).

Il brand di skincare destinerà all'Azienda Agraria Stuard, realtà sperimentale fondata a Parma nel 1983 con l’obiettivo di rinsaldare il legame tra agricoltura del futuro e agricoltura del passato, parte del ricavato per la creazione di nuovi campi biodiversi dedicati alle varietà di tre specie - pomodoro, grano, peperoncino - selezionate sulla base delle votazioni espresse dalla community Comfort Zone sul sito.

Una mostra d'arte moderna su corpo e spazio

In concomitanza con Miart 2021, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea che animerà Milano dal 17 al 24 settembre, la galleria d’arte londinese Des Bains presenta la mostra À la Carte, personale dell’artista Dora Perini curata dall'architetto Riccardo Rizzetto.

Allestita presso lo spazio Maroncelli 12, À la carte è l’occasione per interrogarsi insieme all’artista sulla relazione, sull’interscambio e sulla reciproca influenza di concetti come lo spazio e il corpo attraverso dipinti, installazioni, video, alcune fotografie, opere in ceramica e su carta.

La mostra è pensata come un menu, le cui portate turbano la comune percezione della corporeità e della spazialità.