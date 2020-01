Tra mostre, concerti, sfilate e feste, ecco tutti gli appuntamenti in programma per decidere cosa fare a Milano questo weekend

Il weekend a Milano dopo le lunghe vacanze di Natale è sempre traumatico, ma non abbattetevi, perché la città è più viva che mai e pronta a farvi tornare a pieno ritmo anche nel fine settimana, tra una mostra, un concerto, una passeggiata o magari una pattinata sul ghiaccio, o ancora una festa.

Il tutto condito da una buona dose di bellezza, con i modelli in giro per la settimana della moda maschile.

Ecco tutto quello che c'è da fare.

(Continua sotto la foto)

Clausura e carcere in mostra

Un viaggio fotografico per documentare due mondi apparentemente lontani fra loro, ma per tanti aspetti invece molto simili e complementari: quello delle monache di clausura e quello delle detenute.

È questo l'obiettivo dell'esposizione Un mondo dentro, di Eliana Gagliardini, inaugurata giovedì e in corso fino al 19 gennaio nella Basilica di Sant'Ambrogio.

Per la realizzazione di questo progetto, che ha richiesto oltre quattro mesi di lavoro, la fotografa ha immortalato le monache di clausura di tre monasteri - due dell’ordine delle Benedettine e uno dell’ordine delle Carmelitane -, per la precisione il Monastero di San Benedetto di Via Bellotti, a Milano, la comunità monastica delle Benedettine dell’abbazia di Viboldone, frazione di San Giuliano Milanese, e il Monastero di Santa Maria del Monte Carmelo di Concenedo, in provincia di Lecco.

Dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia di Roma, la Gagliardoni è entrata infine anche nel carcere di Bollate, all’interno del quale ha ritratto donne detenute. Gli scatti sono in vendita e il ricavato sarà interamente devoluto a Don Marco Recalcati in favore di detenuti della casa circondariale di San Vittore particolarmente bisognosi e delle loro famiglie che, a causa della reclusione del proprio congiunto, versano in condizioni di grave disagio e difficoltà.

Milano Moda Uomo

Come di consueto, l'anno nuovo viene inaugurato a Milano con la carica di modelli che invaderanno la città dal 10 al 14 gennaio per la settimana dedicata alla moda maschile.

Un'edizione che torna a essere ricchissima di appuntamenti, con ben 77 collezioni suddivise tra 26 sfilate e 46 presentazioni (più altre 5 su appuntamento).

Tornano in passerella alcuni marchi che avevano optato in passato per il formato co-ed durante la fashion week femminile: Gucci, N°21 e Salvatore Ferragamo.

Inoltre, rientrano in calendario anche Prada che a giugno era volata a Shanghai, Msgm, guest dell’ultima edizione di Pitti Uomo, Iceberg, di rientro da alcune stagioni a Londra, e Miaoran. Debuttano in passerella Fabio Quaranta che sfilerà supportato da Cnmi, il danese Han Kjøbenhavn e il cinese Reshake.

Per tutta la durata della manifestazione saranno tantissimi i locali e le zone animate da party ed eventi che puntano a rendere sempre più viva e frizzante la movida milanese.

La benedizione delle barche

Una giornata all'insegna della tradizione e dello sport. È quella prevista per sabato 11 gennaio in Darsena, dove si terrà la benedizione delle barche organizzata dalla Canottieri San Cristoforo.

Per l'occasione, prenotandosi, sarà possibile salire a bordo delle imbarcazioni e costeggiare i Navigli gratuitamente.

L'appuntamento è alle 10,30 con partenza dalla sede della Canottieri San Cristoforo alle 11 per poi arrivare in Darsena verso le 11,30 dove si terrà la benedizione.

Ezio Bosso in concerto

Domenica 12 gennaio alle 18 al Conservatorio di Milano si terrà un concerto d'eccezione della Europe Philarmonic Orchestra, diretto da Ezio Bosso.

Per l'occasione, l'orchestra si esibirà in Metamorfosi e Concerto per oboe di R. Strauss e Sinfonia n. 3 in bem. maggiore op. 55 Eroica di L. van Beethoven.

Inoltre, sabato 11 gennaio, dalle 15 alle 18, sarà possibile assistere alle prove aperte (al costo di 5 euro).

Van Cleef & Arpels: il Tempo, la Natura, l’Amore

Fino al 23 febbraio Palazzo Reale ospita l'esposizione dedicata alla maison di Alta Gioielleria che intende celebrare la capacità unica dei gioielli di unire eternità ed effimero, l'amore, la bellezza e l'arte.

La mostra è articolata in tre sezioni - Tempo, Natura e Amore, appunto - ed è stata concepita prendendo spunto dalle Lezioni Americane di Italo Calvino.

In esposizione oltre 400 gioielli, orologi e oggetti preziosi realizzati fin dalla sua fondazione, nel 1906.

Piste di pattinaggio aperte

Come ogni anno sono tante le piste su ghiaccio per imparare e divertirsi a volteggiare sui pattini.

Gae Aulenti on ice, la pista in mezzo ai grattacieli, rimarrà aperta fino al 9 febbraio.

Una pista in vista Darsena resta aperta anche in Piazza XXIV Maggio, con orari dalle 10 alle 24. Fino al 2 febbraio.

Infine i Bagni Misteriosi, dove si potrà volteggiare fino al 19 gennaio e si terranno persino corsi per i principianti.

Fashion week brunch party

TK e Radio Rooftop in partnership con Belvedere Vodka “Branches” tornano con il Fashion Brunch dedicato alla settimana della moda uomo milanese.

L'appuntamento è per domenica 12 gennaio dalle h.13 nella terrazza del ME Milan Il Duca di Piazza della Repubblica. Qui il Radio Rooftop, ospiterà Belvedere Vodka Branches con i suoi cocktail perfetti per accompagnare i piatti proposti.

Il Touring Club in mostra

Dal 10 al 31 gennaio il Touring Club Italiano presenta al pubblico Immaginario. 125 originali: viaggio a sorpresa negli archivi Touring, esposizione che celebra i 125 anni dell’Associazione.

La mostra, a cura di Luca Santese del collettivo fotografico Cesura, espone per la prima volta 125 stampe fotografiche originali vintage conservate nell’Archivio Fotografico del Touring, che raccoglie attualmente circa 350.000 stampe fotografiche degli anni 1870-1970 relative a molti temi, dal paesaggio all’arte e alle città, dal lavoro ai trasporti e alla società in genere.