Natale non è un imprevisto dell’ultima ora: arriva puntuale ogni anno e presenta il conto. Prepararsi adesso significa arrivare alle feste con meno ansia e senza svuotare il conto corrente

Secondo gli ultimi dati raccolti dalle associazioni dei consumatori, solo circa il 27% delle famiglie italiane dichiara di avere risorse sufficienti per un Natale davvero sereno. Nel frattempo i prezzi di cibo, viaggi e regali continuano a crescere, come segnalano anche le rilevazioni dell’Istat sull’inflazione, trasformando dicembre nel mese più pesante per il bilancio familiare.

Pensare al Natale ora non significa vivere perennemente in modalità renna, ma usare il tempo a proprio vantaggio. Se si spalmano le spese, si fissano limiti chiari e si decide prima che cosa è davvero importante, le feste restano un piacere e non diventano una maratona di pagamenti che prosegue fino a primavera.

Perché iniziare a pensare al Natale adesso

Molti concentrano tutto tra l’8 e il 24 dicembre: regali, cenoni, viaggi, outfit, piccoli extra. Risultato: carte di credito al limite, tredicesima già finita e quella sensazione di non sapere nemmeno dove siano andati i soldi.

Anticipare le decisioni cambia il gioco: si può approfittare delle offerte vere, scegliere con calma i viaggi più convenienti, distribuire le spese su più stipendi. Federconsumatori stima che comprare in anticipo i prodotti a lunga conservazione per i cesti e il pranzo di Natale possa far risparmiare fino al 20-25% rispetto alla corsa dell’ultima settimana.

Ecco allora i consigli migliori per evitare che dicembre diventi il mese peggiore per il portafoglio.

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1. Costruire un vero budget di Natale

Il primo passo per risparmiare a Natale è sapere quanti soldi si possono davvero dedicare alle feste. Si parte dalle entrate certe dei prossimi mesi, compresa l’eventuale tredicesima, e si stabilisce un limite massimo che non tocchi il fondo di emergenza.

Poi si divide quel plafond per categorie, costruendo un budget di Natale che includa: regali, spesa alimentare natalizia, viaggi e benzina, uscite con amici e colleghi, decorazioni, abbigliamento, persino la Befana. Scrivere tutto nero su bianco fa emergere subito dove si sta esagerando e quali voci possono essere ridimensionate senza togliere magia.

Per tenere la rotta aiuta creare un «conto Natale»: un salvadanaio digitale, un sottoconto o anche una semplice busta contanti, dove versare ogni mese una quota definita. All’interno del budget si fissano tetti di spesa per persona e si prepara una lista di regali e di spesa da usare durante Black Friday e promozioni, ricordando che è sconto solo ciò che era già previsto.

2. Cosa comprare in anticipo per spendere meno

Un altro trucco concreto per risparmiare a Natale è giocare d’anticipo sulla spesa. Si controllano dispensa, frigo e freezer, si fa l’inventario di quello che c’è già e si pianificano menu con ingredienti di stagione, legumi, carni da cottura lenta spesso più economiche dei tagli pregiati.

I prodotti a lunga conservazione per cenoni e cesti - olio, conserve, vino, panettoni, pasta secca - si possono comprare settimane prima seguendo le offerte del supermercato più conveniente. Secondo Federconsumatori questa strategia permette in media un risparmio tra il 20 e il 25%, soprattutto se abbinata a un confronto prezzi tra punti vendita.

Lo stesso vale per i regali di Natale più impegnativi, come elettronica, giocattoli e piccoli elettrodomestici: una recente analisi sui prezzi online di oltre cento categorie mostra che in alcuni periodi dell’autunno i costi scendono rispetto a dicembre. Avere la lista pronta consente di cogliere questi momenti senza comprare d’impulso.

Per chi si sposta, prenotare ora treni e voli permette di bloccare orari meno cari e tariffe promozionali, oppure di scegliere giorni alternativi, evitando i picchi del 23-26 dicembre.

3. Difendere il budget: debiti, truffe, aspettative sociali

Il modo più rapido per annullare tutti questi sforzi è finanziare il Natale a debito, tra carte revolving, pagamenti rateali e formule «compra ora, paga dopo». Prima di usare il credito andrebbe verificato se la rata rientra comodamente nel bilancio mensile senza sacrificare affitto, bollette e spese essenziali, e per quanto tempo ci impegna.

Chi è già in difficoltà dovrebbe muoversi presto, parlando con la banca o chiedendo supporto a uno sportello di consulenza sul debito o alle associazioni dei consumatori, che possono aiutare a rinegoziare pagamenti e a impostare un piano di rientro sostenibile prima che la situazione sfugga di mano.

Attenzione anche alle truffe natalizie: email che imitano corrieri e chiedono piccoli pagamenti, siti clone di marchi famosi, messaggi che promettono rimborsi lampo. Per difendersi servono poche regole: controllare l’indirizzo del sito, evitare bonifici a sconosciuti, usare carte con plafond limitato, diffidare delle offerte troppo perfette e, in caso di dubbio, non inserire mai dati o codici.

Infine, le aspettative: concordare in anticipo con partner, parenti e amici un tetto comune per i regali o un «regalo segreto» tra adulti alleggerisce il carico su tutti. La mini-checklist da iniziare oggi è semplice: fissare il vostro budget di Natale, fare la lista unica delle spese di dicembre e comprare ogni settimana almeno un prodotto a lunga conservazione. A gennaio il conto corrente ringrazierà.