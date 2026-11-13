Tra party game irriverenti, disegni improbabili e sfide che mettono alla prova le amicizie, ecco i giochi da provare per trasformare una cena in una serata memorabile

C'è un momento, durante ogni aperitivo, in cui qualcuno propone di spostarsi altrove, un altro controlla il telefono e un terzo ordina l'ultimo giro. E se la prossima volta il programma fosse semplicemente restare a casa? E sapete perché? Perché La serata giochi è l'alternativa all'uscita tradizionale che mette d'accordo chi vuole divertirsi senza prenotare un tavolo o fare la fila al guardaroba.

Anche per chi non è un grande esperto, la serata giochi sarà in grado di farvi divertire e far emergere il vostro lato più competitivo e creativo.Il 2026 ci ha regalato tantissime novità: dalle sfide per rompere il ghiaccio a quelle che mettono alla prova le amicizie, fino a farci scoprire che forse non conosciamo così bene le persone con cui usciamo da anni.

La serata giochi è il nuovo aperitivo: ecco 5 nomi da mettere sul tavolo

(Continua sotto la foto)

1. Disegni brutti: quando il talento artistico è un ostacolo (2–5 giocatori)

Dimenticate i corsi di disegno e le ambizioni da illustratori: qui, più che la precisione, conta la capacità di trasformare uno scarabocchio in un indizio comprensibile. In Disegni Brutti - disponibile dal 23 Ottobre 2026 da Asmodee - si pesca una carta con una parola segreta e la si disegna senza guardare quello che si sta facendo. Gli altri devono indovinare il soggetto prima che scada il tempo. Con 200 carte e partite di circa 15 minuti, è il gioco perfetto per inaugurare la serata senza troppe spiegazioni: il risultato migliore non sarà necessariamente il disegno più bello, ma proprio quello che farà ridere tutti.

2. La Macchina delle Bugie - Roulette Edition: quanto siete disposti a confessare?

Certe amicizie resistono a tutto, finché qualcuno non tira fuori una domanda a cui nessuno vuole rispondere. Vi è mai successo? Bene, La Macchina delle Bugie – Roulette Edition di IMC Toys trasforma proprio questo momento in un gioco: una roulette determina quale carta pescare tra le 200 disponibili, mentre un dispositivo con effetti luminosi e sonori promette di mettere alla prova la sincerità dei partecipanti. Questo è un gioco pensato per un pubblico dai 18 anni in su, ed è uno di quei party game che possono trasformare una cena tranquilla in una sequenza di confessioni, bluff e risate.

3. The Bottle Game: il gioco della bottiglia, versione 2026

Il nome e il meccanismo vi sono familiari? Questa versione contemporanea di uno dei giochi più famosi al mondo punta a rendere ogni turno meno prevedibile. In The Bottle Game, sempre firmato IMC Toys, si fa girare la bottiglia e si seguono le indicazioni che compaiono sullo schermo, tra domande, aneddoti imbarazzanti e sfide. Le modalità previste sono due: First Connections, per chi si conosce già, e Burn It Out, pensata per gruppi che vogliono rompere il ghiaccio con prove più provocatorie. È una proposta da tenere presente soprattutto per una festa in casa, quando non tutti gli invitati si conoscono e serve un pretesto per iniziare a parlare. Il gioco è presentato in anteprima a Lucca Comics & Games, dal 28 ottobre al 1° novembre 2026.

4. Match My Freak: quanto conosci davvero i tuoi amici? (2–8 giocatori)

C'è chi sostiene di conoscere alla perfezione il proprio gruppo e chi, invece, scopre ogni volta qualcosa di nuovo sugli amici. Match My Freak, party game per adulti distribuito da Asmodee, gioca proprio su questa dinamica e invita a mettere a confronto le preferenze e il lato più eccentrico dei partecipanti. È indicato dai 18 anni in su, si può giocare da due a otto persone e una partita dura circa 15 minuti: abbastanza per scaldare l'atmosfera prima di cena o per riempire quel momento in cui il dessert è finito, ma nessuno ha voglia di andare a casa. Sapete qual è la parte divertente? Scoprire che la persona che sembra più prevedibile potrebbe essere quella con le risposte più sorprendenti.

5. Adult S#!ts: vince la scusa più assurda (3–6 giocatori)

Anche nel vostro gruppo c'è sempre qualcuno che riesce a giustificare qualsiasi ritardo con una storia improbabile? Bene, questo è il momento di lasciargli il palcoscenico. Adult S#!ts, distribuito da Asmodee e pensato per giocatori dai 18 anni in su, è un party game in cui a vincere è la scusa più ridicola. Si gioca da tre a sei persone e le partite durano circa mezz'ora: il tempo necessario perché le risposte diventino progressivamente meno credibili e decisamente più divertenti. Consigliamo questo gioco per una serata tra amici che preferiscono l'improvvisazione alle regole elaborate, ma c'è una premessa fondamentale da fare: non prendere troppo sul serio né le risposte né chi le inventa!