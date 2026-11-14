Il caffè al bar sembra un piccolo piacere innocuo, ma moltiplicato per 365 giorni diventa una voce di spesa sorprendente: molto più alta di quanto pensiate

Nel 2026 un espresso al bar costa in media circa 1,29 euro, secondo le elaborazioni del Centro di formazione e ricerca sui consumi su dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In cinque anni la tazzina è rincarata di quasi il 25%. Nello stesso periodo, però, l’abitudine non è affatto tramontata: i dati parlano infatti di circa 2 miliardi di accessi ai bar solo nei primi cinque mesi del 2026.

Il rito dell'espresso al bancone resta quindi intoccabile, soprattutto al mattino. Ma quanto pesa davvero quel “solo un euro” sul bilancio di fine anno? Con i dati dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe del ministero e le analisi del Crc in collaborazione con Assoutenti si può fare qualche conto concreto, città per città, e capire se vale la pena rivedere almeno in parte la routine.

Quanto costa oggi un espresso al bar

L’Osservatorio Prezzi e Tariffe segnala che, nelle 19 città monitorate, una tazzina costa nella maggior parte dei casi tra 1,20 e 1,40 euro. Il valore medio nazionale è 1,29 euro, ma la geografia fa la differenza: a Bolzano si arriva a circa 1,51 euro, a Pescara 1,49, mentre a Messina e Catanzaro ci si ferma intorno a 1,06-1,08 euro. Non sempre quindi il Nord è più caro del Sud: province come Aosta, Varese, Roma, Siracusa e Pistoia restano sotto 1,20 euro.

Rispetto a giugno 2021, in tutte le città esaminate il prezzo è aumentato di 15-34 centesimi a tazzina, pari a un rincaro del 15-35%. E non è finita lì: tra giugno 2025 e giugno 2026 la tazzina è salita di altri 3-8 centesimi. In alcune province il salto è stato ancora più netto: Pescara sfiora un +49% in cinque anni, Parma +41%, Bari quasi +39,5%, Napoli +37,8%. All’estremo opposto c’è Aosta, con un aumento “soft” di circa il 6,7%.

**Ecco cosa rivela di voi la psicologia se comprate il caffè al bar ogni mattina (e non c’entra il risparmio)**

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Caffè ogni mattina: i conti in un anno

Scenario base: un espresso al giorno

Se prendete un espresso al prezzo medio di 1,29 euro ogni singolo giorno dell’anno, il conto è semplice: 1,29 × 365 = circa 471 euro. Solo per la tazzina, senza considerare brioche, acqua o succhi che spesso si aggiungono in automatico. Limitandosi ai soli giorni lavorativi, ipotizzando 230 mattine al bar, si scende a circa 300 euro l’anno. È comunque la cifra di un weekend in una capitale europea low cost o di una quota seria di assicurazione auto.

Due caffè al giorno: il rito raddoppia

Molte di voi non si fermano al primo: uno al bancone a colazione, uno a metà mattina in ufficio. Con due espressi al giorno tutto l’anno, la spesa sale a quasi 940 euro (2 × 1,29 × 365). Se invece limitate il raddoppio ai giorni feriali, siamo comunque intorno ai 600 euro annui. È l’equivalente di una borsa importante in saldo, di un piccolo intervento di restyling domestico o di un micro-fondo emergenze che continua a rimanere “sulla carta”.

Dove vivete cambia moltissimo il conto

Il luogo in cui abitate pesa quasi quanto il numero di caffè. Un espresso al giorno per un anno a Bolzano (1,51 euro) arriva a circa 550 euro; la stessa abitudine a Messina (1,06 euro) vale circa 390 euro. Solo il codice di avviamento postale crea una differenza attorno ai 160 euro annui. Se i caffè diventano due al giorno, lo scarto supera facilmente i 300 euro. Scegliere un bar leggermente più economico, anche solo di 10 centesimi a tazzina, su due caffè al giorno per 230 giorni lavorativi significa risparmiare all’incirca 45-50 euro senza cambiare le abitudini in modo traumatico.

Perché la tazzina costa così (e come ridurre il conto)

Secondo il ministero e gli esperti del settore, quando ordinate un espresso state pagando soprattutto un servizio. Nel prezzo entrano gestione del locale, affitto, bollette, macchine professionali, manutenzione, personale, tasse. Per estrarre un caffè servono circa 7 grammi di polvere: la materia prima incide solo per pochi centesimi.

Il comitato scientifico del Crc, insieme ad Assoutenti, sottolinea come oggi gli aumenti al bancone siano spinti soprattutto da energia e costi di gestione, che gli esercenti scaricano almeno in parte sul prezzo finale. Per voi questo significa che il “caro-caffè” non è una bolla passeggera: difficilmente la tazzina tornerà ai livelli di cinque anni fa. Con un rincaro medio di 25 centesimi rispetto al 2021, un solo espresso al giorno pesa già circa 90 euro in più l’anno, due espressi quasi 180 euro, senza che vi siate accorte del salto.

Questo non vuol dire rinunciare al bar, che per molti resta uno spazio di socialità prezioso. I dati confermano quanto l’espresso sia ancora un rito culturale oltre che caffeina. Ma qualche aggiustamento è possibile: riservare il caffè fuori casa ai momenti di relazione, preparare quello del pomeriggio in ufficio o a casa, tenere traccia per un mese di quanto spendete davvero tra tazzina, brioche e “acqua al volo”. Un trucco psicologico utile è mettere da parte, in un salvadanaio o su un conto dedicato, l’equivalente di un caffè ogni volta che decidete di farlo in casa. A fine anno, guardare quella cifra accanto allo scontrino del bar aiuta a scegliere, con molta più consapevolezza, quali caffè valgono davvero il prezzo pieno.