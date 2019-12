Quando si compiono 30 anni si entra in una nuova fase della vita, in cui si può godere di privilegi (psicologici) mai conosciuti prima: ecco quali

I 30 anni sono un traguardo che andrebbe festeggiato con grande entusiasmo: finalmente si può ottenere tutto quello che abbiamo sempre voluto.

Eppure molti vivono male questo compleanno. Non ci si sente più teen da un bel pezzo, le responsabilità aumentano e la spensieratezza dei 20 anni sembra aver preso la sua valigia per andare via per sempre.

Non fatevi ingannare dalla mente.

Avere 30 anni comporta molti più vantaggi che disagi, vi mostriamo quali sono i quattro più importanti.

È il momento di raccogliere i frutti

Fino a ora avete sognato come sarebbe stata la vostra vita adulta.

Avete immaginato il lavoro dei sogni, la casa perfetta, l’indipendenza economica, ma prima dei 30 anni qualche impedimento non vi permetteva di vivere questi progetti.

In primis, vivere sotto lo stesso tetto di mamma e papà. Poi il lavoro dei sogni non è stato proprio così fiabesco. Inoltre avere una casa propria è sembrato un miraggio per molto più tempo del previsto.

A 30 anni però si è abbastanza maturi da aver fatto gavetta, raggiunto l'indipendenza e posizionato i mattoncini giusti per godersi il presente e il futuro.

È il momento di raccogliere i frutti maturi dei vostri sforzi passati.

C’è il cuore, ma anche la testa

Prima dei 30 anni la maggior parte di noi pensa solo di cuore e impulso.

Più si matura però, più le cose cambiano.

Non c’è più solo l’istinto a cui dare ascolto ma c’è anche una parte di noi più razionale che trova soluzioni e mette a posto i pensieri.

Avere sia cuore che testa aiuta a prendere le decisioni migliori e ad agire con coscienza pensando al futuro che ci attende.

Sapete chi siete e cosa volete

Se a 20 anni avevate ancora le idee confuse su di voi e sugli altri, a 30 sembra tutto più chiaro.

Sapete chi siete, quali sono i punti di forza e quelli deboli, conoscete la strada da percorrere e quella da evitare.

Nel tempo avete costruito il vostro stile, sapete cosa amate indossare e cosa proprio non volete vedere.

E poi avete ridotto il tempo perso davanti alla tv e adesso vi dedicate a quello di cui avete bisogno per sentirvi bene.

Insomma la nebbia dei 20 anni non c’è più e potete godere di nuove consapevolezze.

Cambiano le relazioni

A 30 anni sono rimasti solo gli amici veri, quelli che più si addicono a voi.

Il numero dei rapporti d’amicizia si riduce drasticamente ma la qualità si alza.

Le relazioni sono selezionate e proprio per questo motivo saranno le migliori che abbiate mai avuto.

Non avete più bisogno di dimostrare niente a nessuno, il sabato sera potete guardare la vostra serie tv in pace e il vostro amico capirà (perché ne avrà bisogno esattamente come voi) e nessuno dei due si sentirà in dovere di fare quello che non ha voglia di fare.