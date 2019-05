La paura di parlare in pubblico colpisce chiunque, a tutti i livelli e con tutte le personalità, ma superarla non è impossibile, anzi: ecco come fare

Parlare in pubblico può mettere alla prova chi nella vita normale sembra la più sicura di sé.

Succede perché in un attimo si concretizzano molte delle paure proprie della natura umana: e se sbaglierò? Se verrò giudicato?

Per non parlare poi del timore di dimenticare cosa dire o di bloccarsi.

La strategia più diffusa è quella di evitare queste situazioni.

In questo modo però l’ansia da prestazione aumenterà sempre di più fino a che sarà davvero terrorizzante.

Vi diamo dei suggerimenti per vincere la paura di parlare in pubblico e sentirvi più sicuri.

Concentratevi sul contenuto



Una delle paure più frequenti è quella di non voler mostrare la propria emotività.

Che male c’è nell’arrossire davanti a una platea? Se la vostra voce è tremolante questo cosa dirà di voi?

Se emergerà la vostra emotività e nello stesso tempo apparirete sicuri di quello che dite, diventerete più umani e simpatici agli occhi degli spettatori.

Non siete mica super eroi.



Se siete lì è perché ve lo meritate



Se qualcuno vi ha messo davanti a quella platea o se avete organizzato un evento in prima persona, ve lo meritate.

Avete raggiunto una posizione tanto desiderata quanto temuta, le persone vogliono ascoltare quello che avete da dire.

Concentratevi sul vostro ruolo, sulle conoscenze che volete trasmettere e non su ipotetici giudizi che non vi aiuteranno.

Siete in una posizione di vantaggio, non il contrario.

Usate l’immaginazione

Se avete paura di salire sul palco, usate l’immaginazione per calmare l'ansia.

Immaginate di essere un grande personaggio che ammirate e stimate, vestitevi con un abbigliamento che possa valorizzarvi e che vi faccia sentire sicuri.

L'ansia potrete trasformarla in adrenalina che vi servirà ad aumentare la concentrazione sull'obiettivo.

A questo punto sarete nei panni giusti e potrete concentrarvi sulla sensazione di controllo che sentite e che trasmetterete.

Imparate a rilassare il corpo (prima)



Per allontanare l’ansia da prestazione e tutti quei sintomi spiacevoli che porta (tachicardia, sudorazione, insonnia, ecc) dovete imparare a rilassarvi.

L’ansia per un evento specifico infatti mette in tensione i muscoli del corpo e causa respiri corti che non faranno altro che aumentare l'agitazione.

Di conseguenza, imparando a rilassare il corpo si avrà un effetto calmante anche sulla mente.

Bastano 5 minuti di meditazione al giorno per riuscirci.

Esercitatevi prima dell'evento e ricordatevene quando arriverà il momento.