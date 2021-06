Che sia un'amica che ci rovescia addosso problemi o un collega che non ci dà tregua, ecco come proteggersi dai vampiri energetici con la tecnica della bolla

Avete presente il collega assillante vicino di scrivania? O l’amica che non fa altro che gettarvi addosso i suoi problemi? Sapere come proteggersi dai vampiri energetici è fondamentale per proteggere il proprio benessere.

** Chi sono i vampiri energetici e perché dovreste allontanarli **

Niente obbliga ad ascoltare queste persone ma spesso ci si sente in trappola.

Il problema infatti è che chi si lamenta molto, svaluta, sminuisce o ha una visione negativa della vita tende a diffondere un clima di negatività che spesso è difficile da sopportare e gestire.

Tenete presente però che potete fare qualcosa per non farvi prosciugare l’energia positiva che avete in corpo.

D'altronde, c’è solo una cosa da fare contro i cosiddetti vampiri energetici: proteggersi.

Vi spieghiamo come farlo con la tecnica della bolla.

Come difendersi dai vampiri energetici con la tecnica della bolla

(Continua sotto la foto)

Cos’è la tecnica della bolla

La tecnica della bolla è un modo per proteggervi da chi succhia energia.

Uno degli strumenti più validi che abbiamo è proprio l’immaginazione e, quando avete a che fare con queste persone, dovete tirarne fuori il più possibile. Vi spieghiamo perché.

Tutti noi nasciamo con il diritto a uno spazio vitale. Quando veniamo al mondo infatti il nostro corpo occupa un determinato spazio e proprio quello spazio non deve essere schiacciato da nessuno.

In cosa consiste

Aprite le braccia in orizzontale e poi in verticale. La sfera che si forma intorno a voi è lo spazio vitale e ambientale che vi spetta.

D'altronde non è un caso se quando le persone si avvicinano fisicamente molto a noi d'istinto facciamo un passo indietro.

In quella bolla, in quello spazio solo e soltanto voi potete decidere cosa fare, chi far entrare, chi tenere fuori, cosa utilizzare e come farlo.

Lì dentro voi siete gli unici padroni e, per prima cosa, dovete esserne consapevoli.

Recuperate il diritto a vivere il vostro spazio, nella vostra bolla, secondo le vostre regole.

Come utilizzarla

Quando compare il vampiro energetico pronto a succhiare energia dovete ricordare che voi avete la vostra bolla.

Immaginatevi protetti da lei, figuratela mentalmente e immaginate le parole che lui/lei dice come palloni che rimbalzano sulla bolla e tornano al mittente.

Da fuori potete limitarvi ad annuire, o rispondere in modo secco o ancora mettere fine alla conversazione.

Non importa come la gestirete esternamente ma ponete l'attenzione a come percepirete quello che succede dall’interno.

Il vostro spazio è intoccabile

Legittimarsi ad avere uno spazio vitale dove muoversi, pensare e gestire come meglio crediamo è importante per sentirsi nel pieno controllo della propria vita.

A volte sono proprio le persone che tolgono energia ad affaticarci a tal punto da farci dimenticare che siamo attivi alla nostra vita e non passivi.

Possiamo riprendere le redini delle situazioni ogni volta che vogliamo e utilizzare la bolla proprio per ricordarcelo.