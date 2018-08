Il senso di vergogna è un'emozione invadente e limitante: ecco come imparare a gestire l'imbarazzo davanti alle situazioni che ci mettono in soggezione

Quante volte ci siamo trovati in una situazione imbarazzante o particolarmente carica di emozioni fastidiose?

L’ansia, la vergogna o l’imbarazzo sono emozioni invadenti e difficilmente controllabili.

Quando arrivano ci mandano dei segnali riguardo il nostro reale stato di benessere e noi spesso, per paura, tendiamo a scacciarle e a dimenticarcene.

Rossore sul viso, voce tremante e mani sudate sono i segnali più evidenti che emergono in queste situazioni e che, come in una catena, ci fanno sentire ancora più imbarazzati perché appaiono improvvisamente e non riusciamo a controllarli.

Ecco come imparare a gestire anche le emozioni più invadenti.

1. Guardate in faccia con razionalità quello che avete provato

Il primo passo per gestire le emozioni che invadono il nostro spazio è riconoscerle.

Chiedetevi cosa avete provato in quel momento, come vi sentivate.

Potreste ad esempio descrivere le sensazioni corporee e poi concentrarvi su quelle meno evidenti che vi hanno turbato allo stesso modo.

Date un nome a quell’emozione, imparerete a guardarla da vicino a non averne più paura.

2. Accettate quello che avete provato e fateci amicizia

Andate a fondo dell’emozione invadente e fateci amicizia.

Questo significa ascoltarla, capire quando e come si manifesta e quali sono le modalità giuste per darle importanza.

Tutte le emozioni (anche le più fastidiose) hanno il diritto di essere ascoltate, solo dando loro il giusto spazio potranno trovare significato e arrivare a essere funzionali per il nostro benessere.

3. Identificate il reale motivo del disagio

Se state provando imbarazzo, vergogna o ansia davanti a quella persona, tenete a mente che non arriva dal soggetto che avete davanti ma proviene da dentro di voi.

Questo significa che potreste provare imbarazzo, ad esempio, per il modo in cui vi fa sentire quella persona o per il ruolo che potrebbe rappresentare ma non per chi è nella realtà.

Ricordiamoci che il ruolo sociale o professionale di una persona non dovrebbe determinare la sua influenza sugli altri, d'altronde siamo tutti fatti allo stesso modo, no?

4. Arrivate preparati a provarlo di nuovo

Sapete che dovrete affrontare un momento spinoso in cui già immaginate l’imbarazzo che proverete.

Benissimo perché avendone consapevolezza prima, avete la possibilità di armarvi.

L’arma migliore che potrete usare in questi casi è la sicurezza in voi stessi.

Chi meglio di voi può conoscere il modo in cui agite o lavorate? Utilizzate questi mezzi, credete nelle vostre capacità e sarete imbattibili.