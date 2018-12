Se anche la vostra mente sembra piena di pensieri inarrestabili, dovete sapere che ci sono dei rimedi: ecco come fermare i pensieri

Ci sono periodi della nostra vita in cui sembra che la mente non abbia un attimo di riposo.

La sentiamo sempre in movimento anche nel cuore della notte, non ci si riesce a concentrare perché si pensa già a quello che accadrà dopo o all’altra situazione da risolvere.

Insomma la mente è in attività costantemente, quello che fa la differenza sono il numero e le tipologie di pensieri che caratterizzano le nostre giornate.

Vi spieghiamo perché la mente pensa sempre e quali sono i modi per fermarla.

Overthinking

Il pensare sempre e troppo ha un nome, si chiama overthinking o ruminazione mentale.

I pensieri si rincorrono formando nodi che sembrano non potersi sciogliere oppure c’è un unico grande pensiero che ingombra tutto lo spazio mentale e non permette di svolgere in serenità le azioni quotidiane.

La vostra mente cerca cause e soluzioni e questo talvolta può farvi affaticare tanto da diventare controproducente.

Allenamento mentale

Per diminuire la ruminazione dobbiamo allenarci a osservare i pensieri e poi lasciarli andare.

Se continueremo ad aggiungere domande o a cercare soluzioni, non faremo altro che aumentare la forza dei pensieri fino a che il rumore in sottofondo diventerà inarrestabile.

Esercizi mirati di consapevolezza possono aiutare ad allenare la mente all’accettazione senza accanimento.



Fare spazio alle cose importanti

Quando siamo in un periodo in cui i pensieri si rincorrono dobbiamo fare spazio alle cose importanti.

Le cose a cui dare più importanza sono quelle piacevoli, quelle che riescono a interrompere spontaneamente la ruminazione mentale senza che ci sia un particolare sforzo da parte nostra.

Dedicatevi alla semplicità, ad esempio una serata con gli amici o una passione da coltivare.

Dedicarsi al sentire

Pensiamo troppo e sentiamo poco.

Quando la nostra mente è in affanno la possiamo aiutare dedicandoci ai nostri sensi.

I sensi sono la parte che ci collega di più a noi stessi, non c’è contaminazione quando ci lasciamo andare al sentire.

Le emozioni hanno il potere di mettere a tacere la vocina dentro la nostra mente.