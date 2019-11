Volete fare carriera? Sviluppare il pensiero creativo vi permetterà di distinguervi e ottenere l'agognato aumento di stipendio. Ecco come

Sviluppare un approccio diverso alla nostra quotidianità lavorativa non solo la rende più stimolante, ma può portarci a un avanzamento di carriera.

Stimolare il pensiero creativo, pensare fuori dagli schemi e riuscire a creare collegamenti tra ambiti completamente diversi, infatti, dona al cervello una competenza trasversale che se ben utilizzata può condurre al successo professionale.

Perché il pensiero creativo possa condurre al successo, però, è necessario metterlo a frutto. Ecco i modi per farlo.

1. Iniziate a svolgere le stesse mansioni in modo diverso



Ogni attività lavorativa prevede una routine.

Gli stessi compiti ripetuti di giorno in giorno ci portano a svolgerli sempre nello stesso modo.

Se vogliamo migliorare a livello professionale, però, è indispensabile un cambiamento nel nostro iter quotidiano.

Per fare meglio il nostro lavoro dobbiamo sforzarci di ideare, in modo creativo, nuove modalità per portare a termine i compiti che ci vengono assegnati.

2. Investite tempo in attività extra lavorative



Sembrerà un paradosso, ma per arrivare al successo professionale è assolutamente fondamentale dedicarsi a occupazioni che non abbiano a che fare con il lavoro stesso.

Spesso infatti le migliori idee vengono nel tempo libero.

Coltivare passatempi che stimolino la nostra creatività – dal disegno alla danza passando per la scrittura – ci permetterà anche di imparare a pensare fuori dagli schemi, dandoci una marcia in più a livello lavorativo.

Passare del tempo immersi nella natura, poi, attiverà un flusso molto più libero dei nostri pensieri, aumentando la nostra creatività.

3. Sperimentate

Perché la creatività possa diventare il nostro lasciapassare per il successo, dobbiamo concederci la libertà di mettere alla prova nuovi modi di fare il nostro lavoro.

Se attenersi sempre agli stessi schemi difficilmente ci porterà a un avanzamento di carriera, riorganizzare e cambiare le attività in cui siamo impegnati ogni giorno, invece, ci consentirà di vedere i pro e i contro di ogni modo di procedere.

Per mettere a punto un progetto vincente, quindi, sarà necessario provarlo e riprovarlo in più versioni, finché non arriviamo al risultato migliore.

4. Lasciate via libera alla curiosità



Per potenziare il nostro pensiero creativo, dobbiamo dare libero sfogo al nostro desiderio di conoscere.

Interessarci ad argomenti che apparentemente non hanno nulla a che fare con in nostro lavoro, leggere riviste e vedere gli ultimi film usciti al cinema ci porterà ad avere sempre più idee e, al contempo, ci permetterà di stare al passo con le ultime tendenze.

La nostra mente così sarà via via più fertile, arrivando a produrre piani originali ed innovativi.

5. Confrontatevi con colleghi e amici



La soluzione per risolvere un'impasse sul nostro posto di lavoro spesso si trova nell'ufficio accanto o addirittura da qualche parte fuori dalla nostra azienda.

Questo perché per superare un momento di difficoltà – ma anche per ideare progetti inediti – è molto utile prendere le distanze dalle nostre attività lavorative quotidiane, assumendo il punto di vista di chi fa un altro mestiere.

Ascoltare i colleghi di un altro reparto o gli amici che hanno una professione diversa dalla nostra può rivelarsi una fonte davvero feconda di nuove idee: guardare le cose con i loro occhi ci permetterà di trovare soluzioni creative ed efficaci ai nostri problemi.

6. Osate



Perché la creatività ci porti al successo non dobbiamo imporci alcun limite.

È preferibile concepire progetti molto ambiziosi e poi trovarsi a ridimensionarli quando ci si trova a confrontarsi con la realtà, piuttosto che pensare in piccolo e ritrovarsi con proposte che non hanno nulla di nuovo.

Ogni giorno dovremo dedicare del tempo a immaginare i piani che ci piacerebbe realizzare e appuntarli, per poi sviluppare quelli che ci sembrano più promettenti.

Se vogliamo avere un impatto sul nostro lavoro dobbiamo togliere i freni alla nostra inventiva e sognare in grande.