Da TikTok alle librerie indipendenti, i gruppi di lettura diventano antidoti alla solitudine digitale e nuovi spazi di socialità culturale. Un fenomeno che racconta il bisogno delle nuove generazioni di rallentare e costruire relazioni autentiche

C'è qualcosa di sorprendentemente contemporaneo in un gesto antico: sedersi insieme per parlare di un libro. Negli ultimi anni, i club del libro sono usciti dall'immaginario tradizionale che li voleva riservati a circoli culturali o gruppi di lettori abituali e sono diventati uno dei fenomeni lifestyle più interessanti tra Millennials e Gen Z.

Si tratta sia di una scoperta della lettura, ma anche di un nuovo modo di vivere il tempo libero, le relazioni e persino la propria identità.

(Continua sotto la foto)

A spingere questa rinascita è un intreccio di fattori culturali, sociali e tecnologici.

Paradossalmente, sono proprio i social network ad aver riacceso l'interesse per i libri. Comunità digitali come BookTok, Bookstagram e BookTube hanno trasformato la lettura in un'esperienza condivisa, visibile e partecipativa.

I libri non vengono più infatti consumati individualmente, ma diventano occasioni di dialogo e scoperta.

La differenza rispetto al passato è che oggi il club del libro nasce spesso online e si trasferisce offline. Ci si incontra in libreria, in un caffè, in uno spazio coworking o persino in un parco, dopo aver scoperto il gruppo attraverso Instagram, Telegram o TikTok. La dimensione digitale non sostituisce quella fisica ma la rende possibile.

Millenials, Gen Z e la connessione permanente

Dietro il successo dei gruppi di lettura c'è però una motivazione più profonda. Millennials e Gen Z sono le generazioni che hanno sperimentato in modo più intenso la connessione permanente, ma anche i suoi effetti collaterali: sovraccarico informativo, frammentazione dell'attenzione e crescente senso di isolamento. In questo scenario, leggere insieme rappresenta una forma di resistenza gentile alla logica della velocità.

Partecipare a un club del libro significa dunque dedicare tempo a un'attività lenta, esercitare l'ascolto e confrontarsi con punti di vista diversi dal proprio. In un ecosistema digitale costruito sugli algoritmi, che tendono a rafforzare gusti e opinioni già esistenti, il gruppo di lettura offre un'esperienza opposta: espone alla complessità e soprattutto all'imprevisto.

Non è un caso che molti giovani descrivano questi incontri come spazi di benessere emotivo. Senza la pressione delle performance tipica dei social, il libro diventa un pretesto per parlare di sé, condividere esperienze e costruire legami autentici. La conversazione non ruota solo attorno alla trama, ma alle emozioni, ai valori e alle domande che il testo suscita.

Attenzione però: anche il concetto stesso di lettura sta cambiando. Per le nuove generazioni, leggere non è più necessariamente un'attività solitaria e silenziosa. È un'esperienza ibrida che può includere annotazioni condivise, podcast di approfondimento, chat dedicate e incontri dal vivo. Il valore non risiede soltanto nel numero di pagine lette, ma nella qualità delle conversazioni che ne nascono.

A intercettare questo bisogno sono state soprattutto le librerie indipendenti, che sempre più spesso organizzano gruppi tematici dedicati alla narrativa contemporanea, ai saggi, ai classici o alla letteratura femminista. Anche le biblioteche stanno vivendo una nuova stagione, trasformandosi in luoghi di aggregazione culturale e sociale.

Il successo dei club del libro racconta, in fondo, una tensione più ampia che attraversa Millennials e Gen Z: il desiderio di recuperare esperienze significative in un mondo dominato dall'accelerazione. E allora, se il lusso contemporaneo è il tempo di qualità, leggere insieme è diventato uno dei modi più accessibili per riconquistarlo.

Cinque libri perfetti per iniziare un club del libro

Domani, domani di Gabrielle Zevin : un romanzo sull'amicizia, la creatività e il rapporto tra tecnologia e relazioni umane. Offre molti spunti di discussione intergenerazionali.



: un romanzo sull'amicizia, la creatività e il rapporto tra tecnologia e relazioni umane. Offre molti spunti di discussione intergenerazionali. L'età fragile di Donatella Di Pietrantonio : una riflessione intensa sui legami familiari, la memoria e il peso delle eredità emotive.



: una riflessione intensa sui legami familiari, la memoria e il peso delle eredità emotive. La vegetariana di Han Kang : breve, sorprendente e ricco di interpretazioni, ideale per stimolare un confronto acceso.



: breve, sorprendente e ricco di interpretazioni, ideale per stimolare un confronto acceso. Persone normali di Sally Rooney : un ritratto generazionale che affronta temi come identità, classe sociale e comunicazione nell'era digitale.



: un ritratto generazionale che affronta temi come identità, classe sociale e comunicazione nell'era digitale. Il canto di Achille di Madeline Miller: una rilettura del mito capace di unire lettori abituali e nuovi appassionati.

Ricordate sempre: perché un club del libro funzioni davvero, la scelta del primo titolo è fondamentale: meglio privilegiare opere accessibili ma stratificate, capaci di generare domande più che offrire risposte definitive. È proprio nel confronto tra interpretazioni diverse che risiede il valore di questa pratica antica e, oggi più che mai, profondamente contemporanea.