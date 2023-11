Per essere più felici a volte basta poco: provate a inserire queste 5 piccole buone abitudini nella vostra routine e vedrete che risultato

Essere più felici è un grande risultato che si raggiunge in piccoli passi.

Quello che assicura la reale felicità infatti più che il singolo risultato raggiunto nella vita è uno stato d'animo sereno e in equilibrio che si costruisce giorno per giorno.

Ecco perché è importate dedicare ogni giorno del tempo a noi e al nostro benessere.

Non ci credete?

Provate a inserire queste 5 piccole abitudini quotidiane alla vostra giornata e vedrete i risultati dopo qualche settimana.

5 buone abitudini da fare tutti i giorni per diventare più felici

1. Svegliatevi mezz'ora prima

È poco sonno in meno, ma vi consentirà di regalarvi del tempo da sfruttare come preferite. Per una beauty routine più accurata, per fare sport, per leggere il giornale o coccolare il vostro partner.

2. Prima di dormire scrivete l'obiettivo del giorno dopo

Scegliete una sola cosa che volete portare a termine il giorno successivo. Vi permetterà di dormire più serenamente e il giorno dopo di avere una lista di priorità mentale.

3. Instaurate (e rispettate una routine del sonno)

Può trattarsi di leggere un libro, fare un bagno, concedersi la coccola di una maschera o di una tisana e vi permetterà di dormire meglio, addormentandovi più in fretta e di svegliarvi più risposati che mai.

4. Passate 15 minuti nella natura

Basta decidere di attraversare il parco cittadino a piedi invece di prendere l'autobus che lo costeggia. O di passare la pausa pranzo in un giardino invece che nel bar di fronte all'ufficio. Senza che ve ne accorgiate la natura abbasserà i vostri livelli di stress e alzerà quelli del benessere.

5. Rimanete in silenzio con voi stessi per 10 minuti

Sedetevi e restate in silenzio. No cellulare, no tablet, no telefonate o notifiche sullo smartphone. Solo voi e i vostri pensieri.