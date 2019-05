Anche solo pochi minuti di silenzio al giorno portano benefici immediati al corpo e alla mente. Vi spieghiamo perché succede

Nella cultura occidentale il silenzio viene percepito come qualcosa di minaccioso o imbarazzante.

Ad esempio se durante un incontro tra due persone ci sono momenti di silenzio, ci si imbarazza e si pensa subito a qualcosa da dire o fare per riempirlo.

Al contrario, nella cultura orientale il silenzio è simbolo di fiducia e rispetto, è ricercato in tutte le situazioni perché grazie ad esso si acquisisce potenza e forza.

Gli orientali infatti hanno capito l'importanza del silenzio e se una persona è chiassosa e particolarmente eloquente, non viene guardata di buon occhio.

Vi spieghiamo perché se inserirete anche solo pochi minuti al giorni di silenzio nella vostra vita ne trarrete beneficio.

(Continua sotto la foto)

Inizierete ad ascoltare i vostri pensieri

Riempirsi la vita di contenuti, cose da fare, mettere la televisione o la radio sempre in sottofondo fanno in modo di evitare ogni momento di silenzio.

Il silenzio serve per ascoltare la voce interiore che abita dentro di voi e che spesso si mette a tacere a causa della vita frenetica che si conduce.

Mettetevi in ascolto e sentite cosa vuole dirvi, vi sentirete molto meglio.

È il modo migliore per interrompere le preoccupazioni

Si potrebbe pensare che nei momenti di silenzio i pensieri e le preoccupazioni si facciano sentire di più.

Questa è una credenza errata perché è proprio nel silenzio e nei momenti di consapevolezza corporea che il meccanismo di ruminazione smette di funzionare.

Prendetevi dei brevi ma intensi momenti di silenzio durante la vostra giornata.

Concentratevi solo sulle sensazioni corporee e sul respiro.

In questo modo offrirete attimi di sollievo alla vostra mente affaticata.

Il silenzio rende più efficaci

Secondo uno studio condotto dal Research Center for Regenerative Therapies in Germania, il silenzio è in grado di far crescere il numero di cellule nell’ippocampo.

L’ippocampo si occupa principalmente dei processi che coinvolgono l’apprendimento, la memoria e le emozioni.

Questo significa che se stiamo in silenzio riusciremo anche a svolgere meglio molte delle funzioni cerebrali.

Diminuisce lo stress

Pochi minuti di silenzio sono in grado di diminuire i livelli del cortisolo, l’ormone dello stress.

Basta poco quindi per rigenerarsi da giornate stancanti e fatte di corse contro il tempo.

Per alleviare i sintomi di ansia e stress concedetevi anche solo 2 minuti di puro silenzio, abbassarà la pressione sanguigna e vi sentirete più rilassati.