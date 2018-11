Ricordi di infanzia, sogni, passioni, affetti, amori, progetti per il futuro: ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su Alice Pagani

Dal grande schermo (con il ruolo di Stella in Loro, di Paolo Sorrentino) al piccolo, in una delle serie più attese di stagione, la giovane attrice e modella ascolana Alice Pagani è pronta a esordire su Netflix nella nuova serie tv Baby.

Di lei non si sa molto, ma siamo riusciti a scoprire quanto basta: che sin da piccola voleva fare l’attrice, per esempio, che non è fidanzata, ma ha un fido compagno accanto a lei (di cui è pazzamente innamorata).

Sappiamo inoltre che è timida e spesso impaurita dagli eventi, ma sa tirare fuori un coraggio da tigre e una grande forza di volontà quando si tratta di raggiungere gli obiettivi che si è prefissata.

Oltre a questo, sogni, passioni, affetti, progetti per il futuro: ecco quanto c'è da sapere su di lei.

(Continua sotto la foto)

La carta di identità di Alice Pagani

Età 20 anni

Città di origine Ascoli Piceno

Città di residenza Roma. Si trasferisce nella capitale per studiare recitazione alla scuola di cinema e teatro YD’ACTORS, dopo aver conseguito il diploma al liceo artistico di Ascoli Piceno.

La famiglia di origine

I suoi genitori sono entrambi orignari e abitano nelle Marche. «Sono persone semplici» dice Alice in un'intervista pubblicata recentemente su Grazia.

Di sua madre, ha detto «mi ha insegnato il senso di responsabilità, si fida molto di me, ma è anche un po’ preoccupata».

Del padre, appassionato di scrittura, arte e musica, ha detto: «lui mi ha stimolata molto artisticamente e mi ha sempre detto: Vai Alice, buttati! E così ho fatto».

Sempre al padre, Alice deve l'amore per il cantautore Fabrizio De André.

In generale, dice, «da bambina e adolescente i miei ce l'hanno messa tutta con me, in alcune situazioni li ho fatti impazzire. A 15 anni avevo un caratteraccio, ero chiusa, timida, ma per paura di essere giudicata reagivo male. Ho avuto le prime batoste amorose, le delusioni dagli amici. Ci sono ragazze che sanno vivere queste situazioni in maniera più fredda, io ho sempre affrontato tutto di petto».

Sulla sua infanzia

Tra i ricordi più cari d’infanzia, quando sua nonna dava da mangiare ai gatti randagi, uno di quei gesti che Alice considera «una piccola cosa che dà quel forte senso di familiarità e che mi auguro di non dimenticare mai».

Il ricordo più brutto, la sensazione di quanto le stava stretta una piccola realtà come Ascoli Piceno.

Il desiderio più grande di Alice, sin da quando era piccola, era di fuggire dalla sua città...

Eppure, in un'intervista successiva, ha dichiarato: «Amo la mia città. Spero di poterci girare un film un giorno».

La carriera

Il primo ingaggio: nel 2016 recita ne Il permesso – 48 ore fuori, scritto, diretto e interpretato da Claudio Amendola insieme a Luca Argentero, Giacomo Ferrara e Valentina Bellè, in cui l’attrice ascolana interpreta il ruolo di Ludmilla.

Il primo ruolo importante: nel 2017 quello della co-protagonista Viola in Classe Z, la commedia di Guido Chiesa con Alessandro Preziosi, Andrea Pisani e la star del web Greta Menchi.

Il primo successo al cinema: nel 2018 Alice attira l’attenzione del grande pubblico su di se nel cast del dittico di Paolo Sorrentino, Loro 1 e Loro 2. Nell’orgia di comparse, Alice, alias Stella, interpreta il ruolo dell’unica donna che ha il coraggio di dire di no, di guardarsi dentro, capire ciò che le sta accadendo attorno e decidere di non essere come Loro, di non essere dei Loro.

Curiosità: la Pagani si era già presentata ai provini di un altro noto film di Sorrentino, La Grande Bellezza, ma fu rifiutata. Al secondo provino, invece, facendo appello a tutto il suo coraggio, riuscì a convincere il regista premio Oscar, che l’ha volle nel cast del suo film affidandole un ruolo di cruciale.

Oltre al cinema: ha partecipato come protagonista al videoclip della canzone Vedrai dell'ex cantante dei Subsonica, Samuel, oltre che nel videoclip del singolo Fidati ancora di me di Alessandra Amoroso (2017).

Un'attrice nonostante la timidezza

Il suo punto debole, la timidezza. «A scuola di recitazione ero così timida che non riuscivo ad alzare lo sguardo. Paura e tremolio alle mani e alla voce, insieme al pensiero fisso che tutti mi stessero giudicando».

Il traguardo: «Con il tempo e con lo studio, che mi rende più sicura, la paura è svanita e ora sul set mi sento più a mio agio quando recito».

Nonostante la timidezza di fondo, Alice ha dichiarato «Non ho mai avuto paura di recitare scene di nudo. Usare il corpo è una forma d’arte!».

Sul suo profilo Instagram

Tra arte e social, il nome profilo dell’account Instagram di Alice Pagani è ispirato a un dipinto.

L’account @opheliamillaiss rimanda a un'opera d'arte del pittore preraffaellita John Everett Millais, che ha realizzato un dipinto a olio su tela dedicato a Ofelia (Ophelia, in lingua inglese) uno dei principali personaggi femminili della tragedia Amleto (The Tragical History of Hamlet, Prince of Denmark), composta tra il 1600 e il 1602 da William Shakespeare.

Lo conferma uno dei primi post sulla bacheca del profilo instagram dell'attrice.

Alice Pagani è fidanzata?

Sembrerebbero non esserci persone speciali nella vita di Alice Pagani, ma…

...un amore speciale c'è! Si tratta del suo cane, Monada, che in spagnolo significa amore, meraviglia, dolcezza.

Anche Monada ha un suo profilo instagram @monadamillaiss.

Alice si dichiara Mamma&Manager di Monada e in un post che ritrae il cane, scrive: «Sei un guardiano silenzioso che veglia su di noi. Un Cavaliere Oscuro...»