Dal wine yoga al bridal shower all’inglese, 10 trend più attuali e chic in materia di bachelorette party per un addio al nubilato divertente e originale

L’addio al nubilato dovrebbe essere il saluto alla fase della vita da nubile che sta concludendosi, ma prima di tutto deve essere un momento per divertirsi con le amiche a prescindere: per fare un tuffo nel passato a quando si stava tra ragazze, prima che fidanzati, impegni, lavoro e doveri si mettessero tra noi e un pomeriggio passato tra chiacchiere.

Che abbiate a disposizione solo una sera in città o vogliate organizzare un intero weekend via, ecco 10 idee originali da cui prendere spunto per far felici tutte - spose e amiche della sposa.

(Continua dopo la foto)

Yoga in versioni originali

Anche se ormai lo fa chiunque, perfino il gatto, una delle proposte più allettanti per tanti bachelorette party è ancora lo yoga.

Ma in versioni originali e bizzarre, per lasciare un segno indelebile nei ricordi della sposa così come nei social network di chi parteciperà all’evento e posterà i momenti top.

Dallo yoga estremo su cocuzzoli della montagna o in abbinamento al lancio del paracadute fino ad arrivare alle nuove varianti appena nate, come il wine yoga in cui si degustano bouquet di vino e fiori di loto, ce n’è per tutti i gusti. Enologici e non.

Le escape room

Un altro modo molto in voga di festeggiare la sposa è organizzarle a sorpresa un’avventura formato escape room.

Si tratta del trend ormai internazionale in cui si entra in una stanza e si deve trovare il modo di uscirne risolvendo indovinelli, test e seguendo indizi in stile Signora in Giallo.

Si fa in squadra ed entusiasma sempre tutti quelli che partecipano.

Poi esercitarsi a una via di fuga in stile escape room può essere d’aiuto a una futura sposa: non si sa mai che poco prima dell’altare decida di darsela a gambe scappando dalla finestra del bagno…

Volontariato

Un modo etico, solidale, saggio e altamente nobile di trascorrere il tempo tradizionalmente dedicato all’addio al nubilato è organizzare attività di volontariato.

Dai lavori socialmente utili come la pulizia di torrenti e di parchi fino alle occasioni per ascoltare chi ha più bisogno di sfogarsi, non c’è idea migliore per declinare in maniera esemplare la tipica festa della sposa.

Treni chic

Il treno elegante e d’antan, tipo l’Oriente Express per intenderci, ha un fascino rétro che lo rende lo scenario perfetto per un’avventura sensazionale.

Se la sposa ama i gialli di Agatha Christie, le atmosfere vintage, la lussuosa eleganza dei bei tempi andati e, badate bene, non fa la pendolare per motivi di lavoro (questo è fondamentale, ne va della buona riuscita del bachelorette party), allora il treno chic è l’idea vincente.

Inviti misti uomini e donne

L’addio al nubilato only for women è un po’ obsoleto? Secondo le tendenze di quest’anno.

Alle future spose piace festeggiare la fine della fase da nubile con tutti coloro con cui hanno trascorso questa verde età, quindi amiche sì ma anche amici.

Se siete la testimone della sposa la conoscerete bene e saprete cosa preferirà per il suo addio. Nel 90% dei casi, si vorrebbe avere accanto anche il migliore amico o il cugino, per dire. Quindi perché no?

Bridal shower all’inglese

Per mettere alla porta qualsiasi volgarità da addio al nubilato trash, la risposta è bridal shower.

Si tratta di un’usanza molto bonton presa in prestito dalla cultura anglosassone che pian piano sta diventando un’istituzione anche da noi.

Non è dedicata solo alla sposa ma a entrambi i futuri coniugi e si organizza dando una festicciola in casa con buffet di leccornie chic. Pasticci di carne in stile british, macaron à la francese, american cupcake e cosine così, non le patatine al formaggio e la pizza al gorgonzola ecco.

Gi invitati, vestiti in ghingheri e attenti all’etichetta più formale, porteranno regalini alla sposa, un po’ come accadeva con il rito dell’esposizione del corredo matrimoniale in voga fino a un secolo fa.

L’ultima tendenza in materia di bridal shower è la festa outdoor: organizzate il tutto in giardino, con chicche come le lanterne di carta, i piatti vintage e i tovaglioli ricamati per dare un tocco di stiloso passatismo all’evento.

Festa a tema in costume

Un modo originale di festeggiare è anche quello dell’addio al nubilato in costume.

Non inteso come bikini (abbastanza triviale, benché molte celeb lo scelgano) ma proprio come festa a tema con dress code fantasioso indicato nell’invito.

Un party anni Cinquanta, in stile Grease se la sposa va pazza per il genere, oppure una festa a tema Disney, lasciando ovviamente a lei l’abito da principessa…

L’importante è organizzarla secondo i gusti e le inclinazioni della festeggiata: se è una fan sfegatata di Guerre Stellari, procuratevi quindi già da ora il costume da Stormtrooper o Darth Vader.

E per lei ovviamente la tunica bianca e la parrucca con gli chignon ad altezza orecchie della principessa Leila!

In un eremo per atmosfere mistiche o in un bosco silente

Stanche dei soliti bachelorette party a Rimini, Riccione, Ibiza e in giro tra discoteche e schiuma party?

Per arginare qualsiasi tentazione di divertimento goliardico stupid-trash, scegliete una meta che vi assicuri un’atmosfera spirituale e nobilitante.

Il segreto sta nel silenzio: dall’eremo in cui ritirarsi per meditare fino al bosco dove ci si gode il gorgoglio della natura, senza cori di “E bevilo, bevilo, bevilo! È l'acqua che fa male, il vino fa cantar” per intenderci.

Barca a vela

Per unire silenzio e brezza ossigenante, la barca a vela è il top.

Se siete pratiche di pozzetti, coperte, boma e alberi e avete la patente nautica, potete timonare voi altrimenti affidatevi a uno skipper esperto.

Se invece è la sposa l’unica a essere munita di patente per la barca, non organizzatele un sailing bachelorette party perché si ritroverebbe piena di responsabilità anziché leggera come una piuma (come ogni donna dovrebbe sentirsi al proprio addio al nubilato).

Anche nei casi in cui soffra il mal di mare (o una delle invitate sia incinta) meglio puntare sulla terraferma.

Il kit per il bachelorette party

Qualsiasi tipologia di festa scegliate, una cosa non deve mai mancare il kit di sopravvivenza!

Se nel giorno del fatidico sì il must have per gli invitati è il vanity set in stile hotel, per l’addio al nubilato diventa fondamentale il kit per futura sposa e per chi partecipa alla festa.

Può essere ironico e divertente; utile davvero, con il necessaire per chi sceglie ad esempio barca a vela o avventura nel bosco; oppure una specie di scatola dei ricordi che terrà viva nella memoria di tutti i partecipanti quella giornata speciale.