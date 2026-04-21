Le voglie di cibo possono essere gestite meglio scegliendo alimenti sazianti e nutrienti, utili per controllare la fame improvvisa senza rinunce drastiche

Avere a che fare con le voglie di cibo, specialmente fuori, orario e saperle gestire è una delle sfide più comuni quando si è a dieta.

La buona notizi? Non serve combatterle a tutti i costi. Scegliere gli alimenti giusti nei momenti chiave della giornata può aiutare a gestirle senza rinunce drastiche e, soprattutto, senza sensi di colpa.

Le voglie di sgranocchiare spesso cibi particolarmente ricchi di zuccheri e grassi sono legate spesso alla stanchezza, allo stress oppure a un’alimentazione poco equilibrata. Per questo, Perché più che resistere, il segreto è imparare a rispondere nel modo giusto.

E siccome inserire gli alimenti giusti nei momenti chiave della giornata può fare la differenza, ecco i cibi più adatto in caso di voglie a dieta.

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Mandorle

Ne bastano una decina per fare il pieno di acidi grassi essenziali e triptofano, utili per contrastare il cattivo umore.

Apportano poi un buon contenuto di fibre sazianti che agevolano la sazietà e riducono il rischio di voglie improvvise.

Yogurt greco

Ricco di proteine e povero di zuccheri, lo yogurt greco aiuta a mantenere stabile la glicemia e a sentirsi sazie più a lungo. È ideale quando la voglia di dolci arriva all’improvviso, soprattutto nel pomeriggio.

Per renderlo ancora più saziante, l’ideale è abbinarlo a una manciata di semi di lino o di semi di zucca.

Cioccolato fondente

Voglia di dolci? Un quadratino di cioccolato fondente almeno 70% di cacao amaro è lo snack ideale anti voglia.

Apporta micronutrienti preziosi per il funzionamento del sistema nervoso e il benessere emotivo, come rame, selenio, fosforo, zinco e magnesio.

Assicura poi triptofano, teofillina e teobromina, che aiutano a sentirsi di buon umore e più energici.

Uova

Le uova sono tra gli alimenti più completi dal punto di vista nutrizionale. Ricche di proteine di alta qualità, aiutano a controllare l’appetito.

Sono poi un alimento super versatile nella dieta equilibrata. Si possono consumare a colazione, a pranzo oppure a cena per prevenire le voglie in qualsiasi momento della giornata.

Finocchi

I finocchi sono uno snack leggero e saziante. Hanno pochissime calorie e sono ricchi di fibre preziose per raggiungere la sazietà e ridurre il rischio di attacchi di fame.

Apportano poi minerali che aiutano a contrastare la stanchezza e il cattivo umore, tra cui delle buone quantità di magnesio e potassio, due nutrienti alleati del relax.

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