Per dimagrire davvero serve prima di tutto impegno nel voler raggiungere l’obiettivo, ma ci sono alcuni trucchi psicologici che vi aiuteranno a riuscirci

Dimagrire non è cosa da poco, soprattutto da un punto psicologico.

Se quelli che si temono sono i morsi della fame, il vero responsabile di successo o fallimento è il cervello, prima ancora dell'iscrizione in palestra e dei consigli di un buon nutrizionista.

L’alimentazione infatti non è solo questione fisica ma è anche legata alla mente e ai nostri stati d’animo.

Ecco perché ricorrere all'aiuto di qualche trucchetto psicologico vi farà perdere peso più in fretta e facilmente di quello che pensate.



Provate con questi quattro.

1. Informatevi

La maggior parte delle diete falliscono proprio perché si chiamano diete.

In realtà tutti dovremmo seguire un piano alimentare salutare che possa soddisfarci e renderci felici.

E dimagrire sarà una conseguenza naturale di questa scelta.

Per convincere la mente di quanto possa fare bene mantenere un organismo libero da zucchero bianco o da grassi in eccesso non bisognerebbe far altro che informarsi.

Ad esempio, si possono leggere libri, articoli o guardare documentari che spiegano come il corpo non sia altro che la nostra casa e per questo non dovremmo riempirlo di spazzatura.

Fatelo per salute e lo specchio sarà una piacevole conseguenza.

2. Fate caso alle emozioni

La prima cosa da fare prima ancora di mettersi a dieta è di porre attenzione alle emozioni che legate al cibo.

Ad esempio, come vi sentite quando state per sgarrare? Quando vi accorgete di esagerare quale stato d’animo vi porta a farlo?

Spesso infatti questi momenti sono legati a emozioni come tristezza, rabbia o noia.

Capire qual è l’emozione che vi porta a esagerare sarà il primo passo per studiare strategie mirate a diminuire quei momenti.



3. Definite prima gli sgarri per le emergenze

Il momento di fare la spesa è la base di partenza per il vostro obiettivo.

Seguite il piano alimentare che vi è stato consigliato e non comprate junk food che possa farvi cadere in tentazione.

Chiedete al vostro nutrizionista di quale extra potete godere e in quale quantità.

La vostra mente saprà che, quando ne avrà bisogno, potrà concedersi quel premio.

Il problema non è lo sgarro ma l’alimentazione quotidiana.

4. Ingannate la vista

Se volete dimagrire più facilmente, ingannate la vista.

Ad esempio non usate piatti troppo grandi o fondi in cui le porzioni vi sembreranno minuscole ma preferite piatti più piccoli.

Se nell’armadietto avete merendine, biscotti o cioccolato perché vivete con qualcuno che non ne può fare a meno, metteteli più in fondo che potete, in una zona difficile da raggiungere. Più cose dovrete spostare per arrivarci, più avrete tempo per riflettere prima di addentarli.

Spesso la pigrizia gioca un ruolo sorprendente. Anche nella dieta.