Lo Skyr, o yogurt islandese, è nutriente, salutare e non fa ingrassare perché ha eccezionali virtù. Ecco 5 buoni motivi per amare questo super food

Lo yogurt è senza dubbio uno degli alimenti più versatili e utili per chi vuole restare in forma.

A colazione dà energia per affrontare la giornata.

A metà mattina o a metà pomeriggio grazie alla sua ricchezza di nutrienti contrasta la stanchezza.

A pranzo o a cena è un ottimo sostituto del dessert.

Tra i diversi tipi che si trovano nel banco frigo uno dei più nuovi è lo skyr, lo yogurt islandese.

Venduto in vasetto, si mangia con il cucchiaino come un comunissimo yogurt, anche se in realtà non lo è.

Si tratta infatti di un formaggio fresco a base di latte di mucca scremato pastorizzato.

Viene prodotto e consumato da secoli in Islanda e da qualche tempo si trova anche da noi. Il merito è delle sue eccellenti proprietà nutrizionali.

Ma cos’ha di diverso rispetto allo yogurt comune e perché è considerato un super food?

Ecco 5 cose da sapere sullo skyr.

(Continua sotto la foto)

Ha più proteine

Rispetto allo yogurt tradizionale e allo yogurt greco, è maggiormente ricco di proteine, utili per la salute dei muscoli e per la tonicità della pelle.

È amico della linea

Consumato con moderazione aiuta a mantenere il peso forma. Rispetto allo yogurt comune di mucca, lo skyr apporta solo piccolissime quantità di grassi.

Ha poi meno zuccheri che lo rendono un ottimo alleato della linea. L’ideale però è sceglierlo al naturale senza frutta per non rischiare di aumentarne l’introito.

Infine, rispetto a quello tradizionale grazie alla sua ricchezza di proteine ha un maggiore potere saziante.

Apporta super vitamine

Lo yogurt islandese è una miniera di vitamine. È ricco in particolare di vitamina D, utile per mantenere le ossa forti e per favorire l’assorbimento del calcio e di vitamina B12, preziosa per il buon funzionamento dell’organismo.

È ideale se fate sport

Assicura buone quantità di potassio e magnesio, utili per reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione, favorendo il recupero post allenamento.

Apporta poi tanto calcio, indispensabile per il buon funzionamento del sistema nervoso e per la salute delle ossa.

È versatile in cucina

Il suo sapore intenso e ricco si sposa bene sia con le preparazioni dolci come torte, frullati o smoothie che salate come insalate o zuppe.

Poi, può essere consumato in diversi momenti della giornata. A colazione dà lo sprint per iniziare la giornata, nel momento dello spuntino smorza la fame e a fine pasto abbinato a pezzi di frutta di stagione è un ottimo sostituto del dolce.

Photo Credits: Unsplash