Tre ricette facili da realizzare, ma golose, leggere e super sane per preparare dessert e spuntini a base di yogurt (meglio se fatto in casa)

Se siete in cerca di un'idea veloce da realizzare, ma che dia grande soddisfazione per un dolce da offrire a fine cena o una merenda particolarmente gustosa, ecco tre ricette facili (anzi, facilissime) per preparare altrettanti dolci golosi, sani e leggeri a base di yogurt.

E se volete il massimo dal risultato, invece di accontentarvi di uno yogurt da banco, provate a farlo voi home made: è molto semplice da preparare e non vi servirà nemmeno la yogurtiera.

3 ricette facili ma buonissime per dolci a base di yogurt

Perché lo yogurt fa bene all’organismo?

Lo yogurt contiene molti minerali (calcio, fosforo, magnesio, ferro e zinco) e vitamine (A, C e B) importanti per l’organismo.

Grazie al suo elevato contenuto di batteri, aiuta a mantenere in salute la flora batterica intestinale, impedendo la colonizzazione di batteri cattivi. Ciò porta a un miglioramento della salute intestinale con conseguenze positive anche per il transito.

Inoltre, mantiene la quantità di calcio del latte da cui deriva, ma non la sua quantità di lattosio, che si riduce grazie al processo di fermentazione. È per questo che risulta più digeribile e consumabile anche da chi non tollera il latte.

Perché quello fatto in casa è meglio di quello acquistato?

Rispetto a quello acquistato, quello fatto in casa può essere consumato appena prodotto. E tanto più è fresco, quanti più fermenti lattici per grammo restano vivi, svolgendo al meglio la loro azione benefica per l’organismo.

Inoltre, molti degli yogurt in commercio contengono elevate quantità di zucchero e altri eccipienti poco naturali che si possono evitare - o sostituire con materie prime fresche e selezionate - in quello fatto in casa.

Come prepararlo in casa

Per preparare lo yogurt fatto in casa servono pochi ingredienti: latte vaccino (intero o parzialmente scremato, anche senza lattosio), o in alternativa bevande vegetali (di soia, riso, avena); Fermenti per Yogurt cameo; zucchero e frutta (a piacere).

Procedimento:

Mescolare all’interno di un contenitore la bustina di Fermenti per Yogurt con 1lt di latte (se si usa una bevanda vegetale aggiungere al composto 10g di zucchero)

Versare il composto nella yogurtiera e lasciare fermentare per almeno 10 ore alla temperatura di 35°-45°. Se non si dispone di una yogurtiera, è possibile attivare il processo di fermentazione anche in forno, in una macchina del pane impostata sulla funzione yogurt o in un robot da cucina sempre con programma yogurt.

Riporre dentro il frigorifero e consumare entro 7 giorni

Con il contenuto di una bustina di Fermenti per Yogurt cameo (in ogni confezione ce ne sono 3), si ottiene 1kg di prodotto finito equivalente a circa 7 vasetti (uno per ogni giorno della settimana). Il nuovo prodotto cameo è disponibile in due varianti: Classico ed Extra Cremoso. La prima, è pensata per chi predilige una struttura più densa e corposa al cucchiaio con un gusto leggermente più deciso; la seconda per chi invece preferisce una consistenza più vellutata ed un sapore più neutro.

E ora che abbiamo una buona base arriviamo alle ricette.

Crema di yogurt con mele caramellate.

Ingredienti per la crema:

200 g panna da montare

100 g latte condensato

700 ml latte intero

1 bustina di cameo Fermenti per Yogurt classico

Ingredienti per le mele caramellate:

circa 2 - 3 mele tagliate a dadini

circa 3 - 4 cucchiai di zucchero di canna

cannella

gherigli di noci

Preparazione

1) Ponete in un recipiente la panna, aggiungete il latte condensato, il latte intero, i fermenti ed amalgamate bene.

2) Lasciate a fermentare in yogurtiera per 10 ore.

3) Mettete i dadini di mela, lo zucchero e la cannella in una pentola e fate cuocere per 3-4 minuti, aggiungete le noci tritate e lasciate raffreddare.

4) Trascorse le ore di fermentazione, riponete in frigorifero per alcune ore la crema, e prima di servire guarnite con le mele caramellate.

5) Conservatela in frigorifero e consumate entro 7 giorni.

Yogurt con mascarpone

Ingredienti:

1 bustina di cameo Fermenti per Yogurt Extra Cremoso

750 ml latte intero

1 cucchiaio di zucchero semolato

250 g mascarpone

Preparazione

1) In una pentola scaldate il latte, aggiungete lo zucchero, il mascarpone e mescolate bene finché è tutto ben amalgamato.

2) Lasciate raffreddare (il composto non deve superare i 40°), aggiungete i fermenti mescolando bene, e ponete a fermentare in yogurtiera per 10 ore.

3) Mettete in frigorifero per alcune ore prima di servire.

4) Per un goloso dessert, alternate lo yogurt al mascarpone con dei savoiardi bagnati nel caffè, e del cioccolato sciolto. Decorate il dolce con cacao in polvere.

5) Conservate in frigorifero e consumate entro 7 giorni.

Frozen yogurt al mango

Ingredienti per lo yogurt cremoso:

1 bustina di cameo Fermenti per Yogurt Extra Cremoso

1 l latte intero

Ingredienti per il frozen yogurt al mango:

500 g yogurt preparato con cameo Fermenti per yogurt bianco cremoso

500 g mango a dadini

2 cucchiai di miele oppure sciroppo di agave

Preparazione dello yogurt cremoso:

1) aggiungete i fermenti al latte mescolando bene mettete a fermentare in yogurtiera per 8 ore.

2) Riponetelo in frigorifero per alcune ore, prima di utilizzarlo per preparare il frozen mango.

Preparazione del frozen yogurt

1) Congelate il mango per almeno 5 ore.

2) Mettete nel boccale di un frullatore la polpa di mango ghiacciata, 500 g di yogurt cremoso, il miele e frulla il tutto ad intermittenza fino ad ottenere un composto cremoso.

3) Se risulta troppo morbido, riponetelo in freezer per un paio d’ore, girando di tanto in tanto.

4) Conservate in frigorifero e consuma entro 7 giorni.

