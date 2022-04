L’Uovo Pasqua di Ferrero Rocher L’Uovo Pasqua d’Oro è irrinunciabile per tutti gli amanti di Ferrero Rocher. Ll’incarto luminoso e dorato nasconde al suo internoun uovo di cioccolato – al latte o fondente per la versione dark – con croccanti pezzetti di nocciola. Non manca neanche la sorpresa: all’interno si possono trovare 3 o 4 Ferrero Rocher a seconda del formato scelto.

La colomba classica La colomba della linea Liberty è preparata da Pasticceria Fraccaro nella versione classica e presenta un impasto morbido e fragrante ottenuto dalla lievitazione lenta e naturale del lievito madre e da ingredienti scrupolosamente selezionati. Al taglio si sprigionano profumi inconfondibili di scorza d’arancio che si mescolano a una glassatura di mandorle croccanti e deliziosa granella di zucchero.

Non il classico uovo Kinder Grande novità della Pasqua 2022 è Grande novità della Pasqua 2022 è Kinder GranSorpresa Dark&Mild, chiamato così per sottolineare la contrapposizione tra l’amaro dello strato fondente esterno e quello più dolce all’interno. La nuova ricetta, infatti, è composta da due anime: il guscio esterno di cioccolato fondente al 45% e l’interno al latte, così da stupire tutti gli amanti della versione classica delle uova Kinder con un gusto inedito. Dentro l'uovo, tante sorprese firmate Star Wars, la saga stellare più famosa al mondo.

La colomba senza canditi Inimitabile e unica, la Colomba di Verona Bauli è squisitamente soffice, perfetta per chi ama il gusto di uno dei dolci della tradizione pasquale, ma preferisce la versione senza canditi, con l’aggiunta di una deliziosa glassa croccante, tante mandorle e zucchero a velo. In occasione della celebrazione dei 100 anni del brand, la Colomba di Verona Bauli si presenta con un pack rinnovato e interamente

riciclabile.

Il drink giusto per l'aperitivo Espressione di un’elegante tradizione francese, LILLET JOLIE è frutto di una raffinata combinazione di vini francesi e liquori di frutta attentamente selezionati. Alla base di questo raffinato drink c'è LILLET Rosé, una combinazione di vini francesi e liquori di frutta, maturati in botti di quercia, che conferiscono un aroma delicato di frutti rossi, fiori d’arancio e pompelmo, una bassa gradazione alcolica. LILLET JOLIE è un invito a una spontanea condivisione, alla leggerezza, alla spensieratezza.



Le Grand Gourmet di Venchi Al sempre presente Grand Nocciolato Piemonte, rivestito internamente con Nocciole Piemonte IGP intere, si aggiunge anche quest’anno il Bianco Salato: cioccolato bianco rivestito internamente Nocciole Piemonte IGP, mandorle e pistacchi lievemente salati. Ma la novità della Collezione 2022 è il Caramello e Mandorle Salate: cioccolato con caramello e croccanti mandorle intere leggermente salate, l’uovo perfetto per i più golosi e per chi ama il contrasto tra dolce e salato.

Robiola d'Alba al tartufo Lidl Italia ha pensato ad ogni portata del menù di Pasqua con tanti prodotti firmati Deluxe. Eccellenze regionali italiane che si trasformano in ingredienti perfetti per creare piatti speciali. Come la Robiola d'Alba al tartufo. Un formaggio fresco che può essere servito al naturale insieme alle verdure, oppure all’interno di una frittata al tartufo.

Il dolce vegan che piace a tutti Dolce Pasqua farro e uvetta bio esalta il sapore tipico della tradizione, per una Pasqua all’insegna del gusto e del benessere in versione vegan. È un dolce che rispecchia i sapori tradizionali, con l’utilizzo del lievito madre unito alla farina di farro, la più antica varietà di grano coltivata dall’uomo. Il tutto condito da una deliziosa uvetta sultanina.

L'uovo con cioccolato biologico extrafondente In occasione delle festività pasquali, Baule Volante propone una vasta gamma di delizie bio. Come questo gustoso uovo di cioccolato biologico extrafondente al 92%. Al suo interno una sorpresa realizzata in legno eco-sostenibile: per ogni albero utilizzato nella produzione, ne verrà piantato un altro.

La bollicina per il brindisi L'elegante bottiglia di Champagne Cuvée Pascal Blanc de Blancs Tanca Brands è la bollicina giusta per l’aperitivo, il dolce e tutte le portate pasquali. All’olfatto si caratterizza per l’aroma di limone, pompelmo, fiori bianchi e burro, mentre in bocca si distingue per un’effervescenza cremosa e piena e l’aroma di agrumi e pompelmi.

Colomba Melegatti Cacao & Cocco La colomba di Molino Rossetto e Melegatti è realizzata secondo la migliore tradizione pasticcera. Protagonista la Farina di Cocco Molino Rossetto: ingrediente principale sia nell’impasto sia nella golosa crema per la farcitura, che col suo caratteristico gusto si sposa alla perfezione con il cacao. È una bontà davvero irresistibile.



Uova ai 3 cioccolati Iper La grande i celebra le tradizioni della Pasqua con due uova ai 3 cioccolati. Buone , originali e bellissime da portare in tavola.

Il nuovo FOSÉLIOS di Follador prosecco Presentato in anteprima al Vinitaly 2022, FOSÉLIOS è il nuovo Millesimato Brut D.O.C.G. pensato per favorire l’incontro tra il pubblico dei giovani (20 -30 anni) e il complesso e affascinante mondo dei D.O.C.G., massima espressione del Territorio di Valdobbiadene e delle sue peculiarità. Per incontrare il gusto dei giovani con un ulteriore tocco di originalità, l’etichetta offre un sorprendente effetto luminoso se esposta a luce led: il logo Follador e il nome del vino si “accendono” per contribuire a rendere il momento del brindisi ancora più festoso e coinvolgente.



La colomba Balocco Ingredienti d’eccellenza come lo zenzero ed il lime si sposano con la dolcezza del cioccolato bianco e rendono unica questa colomba firmata Balocco.

L'OvOTTO Le sapienti mani del Maestro Pasticcere Enrico Rizzi hanno ideato e realizzato in occasione della Pasqua 2022, un dolce in edizione limitata: L’OvOTTO, l’uovo del Leprotto by Enrico Rizzi. Una creazione unica, che sorprende per gusto, colore e originalità: un delizioso guscio di cioccolato giallo vivo realizzato con cioccolato bianco purissimo e la polvere di zafferano.

Scatola di caramelle Lidl Italia porta nelle case tante novità firmate Favorina. Come questa scatola di caramelle, che racchiude spiritosi animaletti alla frutta. Perfetta per grandi e piccini.

La Colomba con Crema al “Cioccolato di Modica IGP” La Colomba con Crema al “Cioccolato di Modica IGP” di Bauli torna sulle tavole di Pasqua con una ricetta che ha conquistato i palati più esigenti. Un soffice impasto arricchito da una crema al “Cioccolato di Modica IGP” unito ad una copertura di croccante cioccolato fondente con granella di frolla. Il risultato? Un’esperienza di gusto senza paragoni!

Lo spumante che piace a tutti Asti Secco DOCG Toso è uno spumante secco, fresco ed equilibrato, con le caratteristiche note aromatiche dell’uva Moscato che nasce dalle colline cuneesi, astigiane ed alessandrine. Dal colore giallo paglierino brillante, ha profumo aromatico, con note di salvia, agrumi e pesca bianca. Eccellente come aperitivo, accompagna egregiamente antipasti freddi, carni bianche, piatti a base di pesce.

Cestino con cioccolatini e cerchietto Sempre firmato Favorina, il cestino con cioccolatini e cerchietto è il regalo perfetto per i bambini.

Ovetti di cioccolato Kinder Perfetti per tutti coloro che preferiscono una piccola dose di gusto sempre a portata di mano, ecco gli ovetti ripieni Choco Eggs Ferrero Collection. Dal packaging colorato e rinnovato, gli ovetti con copertura di cioccolato finissimo al latte e ripieno cremoso alla nocciola, sono disponibili anche in versione mix, con l’aggiunta della variante con copertura di cioccolato fondente e ripieno cremoso al cacao.

Una colomba della linea premium della Pasticceria Fraccaro Gocce di cioccolato fondente e preziosi cubetti di pera candita incontrano il soffice e delicato impasto della Colomba Pasticceria Fraccaro, lievitata lentamente nel pieno rispetto dei tempi richiesti dal lievito madre. Cioccolato e pera candita sprigionano un’armonia di gusto per tentare ogni palato.

Yogurt con latte della Valtellina, con nocciola o nocciola e pistacchio In versione classica oppure al pistacchio, lo Yogurt Deluxe di Lidl Italia rappresenta un dessert fresco e cremoso a base di latte proveniente dalla valle del fiume Adda. Perfetto da gustare da solo o come accompagnamento a frutta e colomba.

Un metro di cioccolato Kinder propone un metro di cioccolato. 24 barrette, tutte in tema pasquale, perfette per essere nascoste, e una confezione che permette di ritagliare indicazioni e suggerimenti per l’organizzazione del gioco.

Le colombe Elisenda In occasione della Pasqua, Elisenda, la linea di alta pasticceria di Esselunga, ha deciso di celebrare la tradizione con due ricette di colomba: una classica e una al cioccolato. Ingredienti di qualità come le perle di vaniglia Bourbon del Madagascar, scorze d’arancia italiana candite, gianduia tagliata a mano e gocce di cioccolato fondente sono le caratteristiche distintive della Colomba classica e della Colomba al cioccolato, la cui preparazione richiede quattro giorni di accurata lavorazione.

Le uova di design Dopo il Montezuma Nibs Venchi propone l'uovo di Pasqua Lampone & Nibs, assoluta novità di quest’anno. Cioccolato bianco con croccante granella di lamponi e nibs, 100% naturale. Entrambe le opzioni impreziosite dal nuovo elegante design ispirato alla forma delle iconiche tavolette.

Veneziana al pistacchio Questa veneziana al pistacchio è produzione propria di Iper La grande i. Perfetta per i più golosi, è priva di conservanti e preparata con solo con burro Soresina e uova italiane di galline allevate a terra.



Bauli Coniglietto Cioccolato e Vaniglia Il Coniglietto Cioccolato e Vaniglia Bauli è sicuramente il dolce più amato dai bambini. Un nuovo mix caratterizza la farcitura: una crema al cioccolato e una alla vaniglia, per una doppia bontà esaltata dalla sofficità

del lievito madre. Ma non è tutto! I bambini possono essere trasportati nel simpatico mondo di BunnyBa, l’originale coniglio protagonista della torta pasquale firmata Bauli, grazie alle irresistibili avventure riportate sul retro di ogni confezione.

Un brindisi con il Disaronno Velvet Il Disaronno Velvet, con la sua nuova, irresistibile declinazione morbida e cremosa, è il regali perfetti per brindare a Pasqua. Non solo: grazie all’iconica bottiglia “dal tappo quadrato”, in versione trasparente o total white, è il regalo perfetto e il tocco finale per una tavola elegante.

Le uova grandi firme di Bauli Raffinate sorprese per Lei e per Lui racchiuse in tutto il meglio del cioccolato nella versione Latte e Fondente delle Uova Grandi Firme Bauli. Al cioccolato al latte, fondente o con granella di nocciole, queste uova sono perfette per chi cerca golosità e classe.