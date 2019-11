Cesti di Natale Cortilia 25 differenti proposte, per tutti i gusti e tutte le tasche: da quelli essenziali a quelli tematici come “Natale a Milano”, contenente alcune specialità DOP e DOC lombarde, o “Vivere slow”, con una selezione di prodotti Presidio Slow Food. Protagonista di tutti i cesti il panettone di Milano. Si ordinano online e li si fa recapitare direttamente a casa dei destinatari, anche all’ultimo minuto: tutti i cesti possono essere consegnati anche il giorno della vigilia di Natale.

Gli orsetti Lindt in limited edition La famiglia orsetto questo Natale è anche in edizione limitata. Cioccolato finissimo al latte, cuoricino rosso al collo e per la versione 2019 un maglioncino rosso con bottoni dorati e Orsetta in rosa.

CÎROC Vodka in limited edition Fiorucci La limited edition è parte di una serie di bottiglie da collezione in edizione limitata create da INKD, specialista assoluto nella personalizzazione del prodotto. Il logo Fiorucci in tutte le sue forme dà un tocco di colore al total gold di CÎROC White Grape.

Cesto gastronomico Viaggiator Goloso Da 13 a 28 prodotti, dalla Pasta di Gragnano I.G.P. trafilata al bronzo al Franciacorta Satèn Millesimato D.O.C.G., passando per i filetti di tonno lavorati a mano e l'immancabile panettone per portare in tavola tantissimi ottimi prodotti, non solo a Natale.

Grey Goose Speciale gift pack natalizio per gli appassionati di mixology.

Caviale Calvisius Tradition Royal Disponibile in diversi formati, a partire da una grammatura di 30g, il caviale Tradition Royal si ottiene dallo storione bianco, una specie originaria dell’oceano Pacifico e distribuito dall’Alaska fino alla Bassa California.

Asti Martini Bottiglie in versione speciale per brindare con un vestito a tema Natale e l'anno nuovo.

Baci Perugina Un grande classico, disponibile per le scatole natalizie in versione Bacio Classico o Assortito.

Starbucks Cup Per gli amanti del Natale all'americana, portate in dono le nuove cup Chilled Classics realizzate con la stessa miscela utilizzata nelle caffetterie Starbucks, che per le feste si vestono a tema.

Olio Frantoio Muraglia in limited edition Gli orci realizzati a mano dai ceramisti pugliesi e contenenti il pregiato olio extravergine d’oliva di Frantoio Muraglia – amato da molti chef stellati – si vestono dei tratti bianchi e neri dell’artista salentino Pierpaolo Gaballo per una limited edition. Disponibile nella varianti di Olio Fruttato Medio e Fruttato Intenso, nel formato da 500 ml.

Maxi Gianduia e Maxi Piemonte Per Natale Caffarel propone una maxi pochette a forma di Gianduiotto ripiena di Gianduiotti classici e un Piemonte gigante ripieno di cioccolatini Piemonte classici. Talmente belle che sarà difficile scartarle. Finché la gola non avrà la meglio.

Bombay Sapphire Per festeggiare all'insegna della creatività, uno special pack natalizio perfetto per gli amanti del gin con un estro creativo. Creato in collaborazione con gli studenti della Domus Academy.

Panettone integrale Viaggiator Goloso Preparato con farina integrale e miele d’acacia toscano, è l’ideale per gli amanti dei sapori autentici (e buonissimo).

Absolut limited edition La nuova bottiglia di vodka Comeback Absolute in limited edition ha un nuovo packaging da collezione realizzato in vetro riciclato, per una sempre più forte attenzione verso l’ambiente

Cappelliera di cioccolatini Bodrato Torrone di gianduja, Boeri intensi ed equilibrati, praline e scorze d’arancia pungenti, i nuovissimi Bodratini piccoli scrigni di dolcezza in tre diverse consistenze di cioccolato e i cremini monorigine del progetto bean to bar, praline e tartufi, sinonimo di qualità e squisitezza. Tutto nelle iconiche cappelliere rosse di Bodrato.

Fernet Branca in limited edition Quattro vivacissime confezioni con quattro ricette iconiche di Fernet-Branca. Ogni Latta è stata dedicata a una ricetta che viene riportata nel leaflet interno in modo da poter realizzare i propri cocktail delle feste.