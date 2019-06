La dieta di Reese Witherspoon, la Baby Food Diet, consiste nel sostituire due pasti al giorno con degli omogeneizzati (e promette miracoli): ecco come funziona

Quando si aprono i frigoriferi a Hollywood non ci si dovrebbe stupire di niente: tra le migliaia di diete che star e super star seguono per tenersi in forma infatti compare davvero di tutto.



Reese Witherspoon per esempio segue la cosiddetta Baby Food Diet, una dieta a base di omogeneizzati per bambini.



Esatto: omogeneizzati.



In pratica vanno assunti a colazione e a cena, concedendosi un solo pasto solido a pranzo (comunque sano e ipocalorico).

Oltre a lei, tante altre celebrities hanno incominciato a seguirla con risultati a loro detta soddisfacenti, tra cui Jennifer Aniston, Lady Gaga e Cheryl Cole.

La Baby Food Diet è stata creata dalla personal trainer di Madonna e Gwyneth Paltrow, Tracy Anderson, e promette di far perdere nove chili in sei settimane.

La scelta del cibo per per bambini è semplice: gli omogenizzati contengono poche calorie e pochi grassi. Oltre che un contenuto limitato di zuccheri e di sale. Mentre rispettano le esigenze nutritive (di un bambino, a dire il vero).



Quanti se ne mangiano? Anche 14 al giorno pare, scegliendo tra i gusti sul mercato: frutta, verdura, carne o pesce a proprio piacimento.

Attenzione però agli effetti collaterali: per quanto mangiare omogeneizzati non sia in sé dannoso (per forza di cose), è pur sempre una dieta che non può sostituire a lungo un normale regime alimentare e comunque che dovrebbe essere seguita solo dopo aver chiesto un parere medico.